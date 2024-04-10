Винисиус сделал 2 ассиста в игре с «Сити». У вингера «Реала» 4 голевые в этой ЛЧ – как у Беллингема, Сака, Рафиньи и Галено
Винисиус Жуниор сделал 2 голевые передачи в матче против «Манчестер Сити».
«Реал» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (3:3) в матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
В этом матче вингер хозяев Винисиус Жуниор отдал две голевые передачи партнерам по команде: на 14-й минуте он ассистировал Родриго, а на 79-й – Федерико Вальверде.
Таким образом, в текущем розыгрыше Лиги чемпионов Винисиус сделал 4 голевые передачи в 6 матчах, что является лучшим результатом в команде.
У Джуда Беллингема также 4 голевые передачи, но англичанин сыграл на один матч больше.
По 4 ассиста в этой ЛЧ также сделали Букайо Сака («Арсенал»), Вендерсон Галено («Порту») и Рафинья Диас («Барселона»).
При всей моей нелюбви к персонажу)