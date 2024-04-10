Винисиус сделал 2 ассиста в игре с «Сити». У вингера «Реала» 4 голевые в этой ЛЧ – как у Беллингема, Сака, Рафиньи и Галено

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Винисиус Жуниор сделал 2 голевые передачи в матче против «Манчестер Сити».

«Реал» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (3:3) в матче четвертьфинала Лиги чемпионов.   

В этом матче вингер хозяев Винисиус Жуниор отдал две голевые передачи партнерам по команде: на 14-й минуте он ассистировал Родриго, а на 79-й – Федерико Вальверде

Таким образом, в текущем розыгрыше Лиги чемпионов Винисиус сделал 4 голевые передачи в 6 матчах, что является лучшим результатом в команде. 

У Джуда Беллингема также 4 голевые передачи, но англичанин сыграл на один матч больше.

По 4 ассиста в этой ЛЧ также сделали Букайо Сака («Арсенал»), Вендерсон Галено («Порту») и Рафинья Диас («Барселона»).

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14 комментариев
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Второй ассист - шедевр уровня Модрича.
При всей моей нелюбви к персонажу)
+17
-5
+12
Очень сложно оценить Винисиуса. Вроде 2 голевые отдал. Но не забил хорошие моменты. Вроде самый острый игрок. Но сколько потерь совершил на ровном месте во втором тайме, когда Реалу так нужен был мяч.
+11
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Ответ Игорь Новиков
Он должен был 5 голевых отдать?)
Он должен мяч на ровном месте не терять
+3
0
+3
Ответ Артём Никулин
И все таки Вини ниже своего уровня выступил. Как-то бесхитростно играл, особенно когда получал мяч у чужой трети. Но пас на Вальверде – шедевр (как и предголевая Луки)
Он должен был 5 голевых отдать?)
+4
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+2
Ответ Игорь Новиков
Он должен был 5 голевых отдать?)
И пента-трик. Минимум!!!
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выпусти,пожалуйста,родриго на левом фланге,а вини или беленгема на замену,пусть можрич хотя бы тайм отыграет,прошу
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Винисиус хозяин Сити и Араухи!!!
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Не понравилось мне его игра , много потерь , бестолковая игра в центре и несколько убойных моментов которые он спустил в унитаз при счете 2:1. Хуже него был только Беллингем
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Ответ Crawling
Он должен мяч на ровном месте не терять
Он не то что бы должен, он обязан был забивать, когда в 7-8 метрах от вратаря бил прям в руки. Возможно просто Роналду приучил нас к этому, когда с подобной позиции, 99% гол, не знаю …
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Ответ Crawling
Очень сложно оценить Винисиуса. Вроде 2 голевые отдал. Но не забил хорошие моменты. Вроде самый острый игрок. Но сколько потерь совершил на ровном месте во втором тайме, когда Реалу так нужен был мяч.
Вся его карьера в этом комментарии.
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Ответ Crawling
Очень сложно оценить Винисиуса. Вроде 2 голевые отдал. Но не забил хорошие моменты. Вроде самый острый игрок. Но сколько потерь совершил на ровном месте во втором тайме, когда Реалу так нужен был мяч.
Да так и оценивать , в той схеме и игре реала сегодня весь смысл в быстрых атаках по флангам , а этот клоун должен получить ноль за свои действия, а те два пасса это вообще ничего не значат , первый отдал бы вообще любой, а второй это чистый перевод, просто Вальверде сделал из него гол. Его надо было садить еще в перерыве. А так два мяча отскоки, и один где такие залетают в лучшем случае 1к10.
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Ответ Crawling
Очень сложно оценить Винисиуса. Вроде 2 голевые отдал. Но не забил хорошие моменты. Вроде самый острый игрок. Но сколько потерь совершил на ровном месте во втором тайме, когда Реалу так нужен был мяч.
Да вот и не говори 😁 хочется выпроводить его на …, а ведь один из лучших игроков мира по стате, определено не определенный персонаж )
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