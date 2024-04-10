Винисиус сделал 2 ассиста в игре с «Сити». У вингера «Реала» 4 голевые в этой ЛЧ – как у Беллингема, Сака, Рафиньи и Галено

Винисиус Жуниор сделал 2 голевые передачи в матче против «Манчестер Сити».

« » сыграл вничью с « » (3:3) в матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

В этом матче вингер хозяев отдал две голевые передачи партнерам по команде: на 14-й минуте он ассистировал , а на 79-й – .

Таким образом, в текущем розыгрыше Винисиус сделал 4 голевые передачи в 6 матчах, что является лучшим результатом в команде.

У Джуда Беллингема также 4 голевые передачи, но англичанин сыграл на один матч больше.

По 4 ассиста в этой ЛЧ также сделали («Арсенал»), («Порту») и («Барселона»).