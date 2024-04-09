Мостовой об Абаскале: «Человек уже просто отдыхает. Черчесов и Ивич могут помочь «Спартаку»

Александр Мостовой высказался о возможной смене тренера в «Спартаке».

Ранее появилась информация о том, что в случае увольнения возглавить красно-белых может экс-тренер АЗ Паскаль Янсен.

«Смысл сейчас говорить про других тренеров, которые могут возглавить « », если у них сейчас есть специалист? Про Абаскаля многое сказано – человек уже просто отдыхает.

Что касается возможных кандидатов, то Янсена я не знаю, а и – это два нормальных тренера, которые могут помочь команде», – сказал бывший хавбек «Спартака» .