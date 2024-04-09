Мостовой об Абаскале: «Человек уже просто отдыхает. Черчесов и Ивич могут помочь «Спартаку»

Теги Спартак Станислав Черчесов премьер-лига Россия Александр Мостовой Владимир Ивич Паскаль Янсен Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой высказался о возможной смене тренера в «Спартаке».

Ранее появилась информация о том, что в случае увольнения Гильермо Абаскаля возглавить красно-белых может экс-тренер АЗ Паскаль Янсен.

«Смысл сейчас говорить про других тренеров, которые могут возглавить «Спартак», если у них сейчас есть специалист? Про Абаскаля многое сказано – человек уже просто отдыхает.

Что касается возможных кандидатов, то Янсена я не знаю, а Станислав Черчесов и Владимир Ивич – это два нормальных тренера, которые могут помочь команде», – сказал бывший хавбек «Спартака» Мостовой.

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27 комментариев
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У Черчесова в матче с Валенсией чеканка не очень получилась... Точно потянет?
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Встретились как-то Мостовой, Канчельскис и Колыванов…🥃🍻
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Ответ Bartez1986
У Черчесова в матче с Валенсией чеканка не очень получилась... Точно потянет?
да и вообще он всю футбольную жизнь провел в своей штрафной
+5
0
+5
Зато Саня работает в 3 смены, постоянно на телефоне, в теме за Абаскаля, Слуцкого.
+4
0
+4
Смотреть футбол в исполнении команд Стаса такое себе удовольствие.
+4
-1
+3
Ответ Беременный малыш
Встретились как-то Мостовой, Канчельскис и Колыванов…🥃🍻
Так похоже они давно не расстаются.
+3
0
+3
Ответ Беременный малыш
Встретились как-то Мостовой, Канчельскис и Колыванов…🥃🍻
https://www.youtube.com/watch?v=TyOTd3Yh45w
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Горшочек, не вари! Надоел уже.
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Ивич? А он в футбол играл? Хотя бы жонглировать умеет?
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Сегодня что-то без "даже никогда не играл в футбол" и про чеканку ничего! Сомневаюсь, что это вью у Мостового сегодня взяли 🤔
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Ответ sancho81
Ивич? А он в футбол играл? Хотя бы жонглировать умеет?
Черчесов зато все умеет: шейку намылит/помоет, замаринует кого надо, на шампур насадит, отжарит, а если надо и пожонглирует.
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Ответ ApXuMaHqPuT
Играл, чеканить умеет, даже за сборную Сербии бегал.
А царем его называли?
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Ответ sancho81
Ивич? А он в футбол играл? Хотя бы жонглировать умеет?
Играл, чеканить умеет, даже за сборную Сербии бегал.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
Он уже не сможет 90 минут и простоять на поле?))
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Ответ Беременный малыш
Встретились как-то Мостовой, Канчельскис и Колыванов…🥃🍻
И оставили бухого Мостового в закрытой машине
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Ответ ARAMIS777
Смотреть футбол в исполнении команд Стаса такое себе удовольствие.
А нынешняя игра Спартака оргазм?
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Черчесов точно не поможет
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нужно Мостового до конца сезона назначить, вот посмеемся от души.
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Царь с 2005 года отдыхает и ничего.
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-Черчесов и Ивич могут помочь «Спартаку»...ну и конечно я, скромно добавил Александр.
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Не надо Черчесова и Ивича!
Скоро Мост получит тренерскую лицензию, возглавит Спартак и положит конец питерской гегемонии!✊
Только чеканка и обводка, только стеночки и забегания!👍
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Ни тот ни другой, ни третий, - не помогут Спартаку. Это не кандидаты что нужно Спартаку. Вообще не понимаю узкопрофильность спартаковского руководства. Сколько можно повторять одни и те же ошибки... То возьмут в тренеры не пойми кого, и при этом дают им карт-бланш. То, как показало время, скороспешно разрывают контракт с тренерами, идущими на повышение после Спартака(Эмери, Тедеско)...
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заотдыхался, без Промеса выйграл матч рпл
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Комментарий удален пользователем
просто небольшая справка о клубном тренере Черчесове... дольше двух лет он ещё ни разу никого не тренировал
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Ни дня без Мостового про Абаскаля…
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Сегодня кучно пошли,Мостовой,Канчельский,кто следующий.
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