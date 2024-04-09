Мостовой об Абаскале: «Человек уже просто отдыхает. Черчесов и Ивич могут помочь «Спартаку»
Александр Мостовой высказался о возможной смене тренера в «Спартаке».
Ранее появилась информация о том, что в случае увольнения Гильермо Абаскаля возглавить красно-белых может экс-тренер АЗ Паскаль Янсен.
«Смысл сейчас говорить про других тренеров, которые могут возглавить «Спартак», если у них сейчас есть специалист? Про Абаскаля многое сказано – человек уже просто отдыхает.
Что касается возможных кандидатов, то Янсена я не знаю, а Станислав Черчесов и Владимир Ивич – это два нормальных тренера, которые могут помочь команде», – сказал бывший хавбек «Спартака» Мостовой.
Скоро Мост получит тренерскую лицензию, возглавит Спартак и положит конец питерской гегемонии!✊
Только чеканка и обводка, только стеночки и забегания!👍