Павлюченко стал тренером нападающих «Родины-2» из Второй лиги

Роман Павлюченко стал тренером в клубе Второй лиги.

«Роман Павлюченко – тренер нападающих «Родины-2»!

Легендарный форвард сборной России, «Спартака», «Тоттенхэма» и « » присоединился к команде и будет помогать нападающим совершенствовать свое мастерство!

Рады приветствовать Романа Анатольевича в рядах «Родины-2», – сказано в заявлении клуба.

Напомним, что в штаб московской команды входят также бывшие футболисты « » , , Алексей Зуев.