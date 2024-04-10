Павлюченко стал тренером нападающих «Родины-2» из Второй лиги
Роман Павлюченко стал тренером в клубе Второй лиги.
«Роман Павлюченко – тренер нападающих «Родины-2»!
Легендарный форвард сборной России, «Спартака», «Тоттенхэма» и «Локомотива» присоединился к команде и будет помогать нападающим совершенствовать свое мастерство!
Рады приветствовать Романа Анатольевича в рядах «Родины-2», – сказано в заявлении клуба.
Напомним, что в штаб московской команды входят также бывшие футболисты «Спартака» Александр Шешуков, Дмитрий Смирнов, Алексей Зуев.