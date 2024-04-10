Павлюченко стал тренером нападающих «Родины-2» из Второй лиги

Теги Спартак Локомотив Роман Павлюченко Александр Шешуков Дмитрий Александрович Смирнов премьер-лига Россия Родина Москва Родина-2 Вторая лига А Футбол

Роман Павлюченко стал тренером в клубе Второй лиги.

«Роман Павлюченко – тренер нападающих «Родины-2»!

Легендарный форвард сборной России, «Спартака»,  «Тоттенхэма» и «Локомотива» присоединился к команде и будет помогать нападающим совершенствовать свое мастерство!

Рады приветствовать Романа Анатольевича в рядах «Родины-2», – сказано в заявлении клуба.

Напомним, что в штаб московской команды входят также бывшие футболисты «Спартака» Александр Шешуков, Дмитрий Смирнов, Алексей Зуев.

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