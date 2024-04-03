«Я фанат Бузовой». Павлюченко смотрел «Дом-2» в Англии

Теги Роман Павлюченко премьер-лига Россия премьер-лига Англия телевидение Тоттенхэм Ольга Бузова ахахаха Это футбол, брат! Футбол

Роман Павлюченко рассказал, какие российские передачи смотрел в Англии.

– Расскажи про жизнь в Лондоне. Один журналист говорил: «Я офигел, съездив к нашей четверке в Англии. Приезжаю к ним, а они сидят дома и смотрят ТНТ. Типа: «Чувак, включи Sky Sports», разбор твоей игры идет!» А они говорят: «Да зачем, я вот «Реальных пацанов» смотрю, это интереснее».

– Скажу честно, я смотрел «Дом-2». Я фанат Бузовой, – сказал со смехом экс-форвард «Тоттенхэма» и сборной России.

Материалы по теме

69 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
стыдобища, но любители Дом-2 могут опровергнуть моё высказывание...
+59
-9
+50
Лучше бы он каминг аут сделал. Было бы меньше вопросов.
+54
-6
+48
Ответ Мысли Стетхема
Комментарий скрыт
Русским и Бузову лучше бы никогда не видеть и не слышать))))
+21
-1
+20
Что забыла эта спортивная новость на сайте всеми любимого телепроекта?
+20
-1
+19
необразованный человек родом из станицы в Краснодарском крае - какой скай спортс, о чем вы
+15
0
+15
Меня не удивляет Роман, там, как говорится, всё понятно.
Меня удивляет Спортс, который добавил Бузовой (ссылка под новостью) личный тэг... Что её статистику не выложили? Сколько удачных обводок совершила мадам?
+13
0
+13
Это тот же человек, который критиковал голую вечеринку.
+18
-7
+11
Почему то перестал удивляться, что Рома "не андерстенд" тренера. Было вчера.
+9
0
+9
Ответ OldRedWhite
Такое заявление через чур даже для футболиста , Вы правы !
Через что? 😂😂😂
+9
0
+9
Ответ Personology Center
Меня не удивляет Роман, там, как говорится, всё понятно. Меня удивляет Спортс, который добавил Бузовой (ссылка под новостью) личный тэг... Что её статистику не выложили? Сколько удачных обводок совершила мадам?
Одна удачная обводка Тарасова
+8
0
+8
В целом, уже не приходится удивляться подобным откровениям
+6
0
+6
Жить в Британии и смотреть эту лажу, что в голове должно быть у таких🤦‍♂️
+4
0
+4
Скажи мне, кто твой кумир, и я скажу, кто ты(с)
+4
0
+4
У отца было 3 сына. Двое - умных, третий - футболист.(С)
+4
0
+4
Ой, Роман, сейчас получишь порцию г о в н а от болельщиков, и поделом)))
Ну взрослый же мужчина, куда тебя занесло?)
+4
-1
+3
Ответ Плеймейкер87
Одна удачная обводка Тарасова
Амплуа "под нападающим"
+3
0
+3
То, что Рома, мягко говоря, не самый умный человек, казалось и раньше. Но своими интервью за последние два дня он прилично так снизил планку умственных способностей.
+7
-4
+3
Рома, это ваш уровень.
+3
0
+3
Ответ Asian
Русские футболисты тупые. Думал это про футболистов, но в других странах футболисты норм
А с чего вдруг они там умнее? По идее в футболисты и там и тут идут в футбол из одной и той же среды, скажем так из окраин и трущоб. Не получают пока играют нормального образования, ибо все время на треньках, выездах итд. Достаточно вспомнить отъявленных недоумков не из России в виде того же Брено, который сжег свой дом, или Робиньо, которому в голову пришла офигенная идея кого-то изнасиловать, при его то деньгах. Тот же Бензема с его историей про Вальбуена. Нет, уверен, что там такие же интеллектуальные уклонисты, просто наши на виду в силу единого языкового пространства.
+3
0
+3
Фууууу... как мало половин )
+2
0
+2
Телестроитель! Ахахахаха!!!
+2
0
+2
Тогда понятно, почему он нихера не understand Реднаппа. И он еще что-то про вечеринку Ивлеевой проблеял
+2
0
+2
Ответ </c/>
стыдобища, но любители Дом-2 могут опровергнуть моё высказывание...
Такое заявление через чур даже для футболиста , Вы правы !
+5
-3
+2
Ответ Pawel K
В целом, в свободное от работы время Роман имеет право смотреть хоть кинки-пати орангутанов в зоопарке Сан-Диего
это гораздо интересней было бы по-моему
+2
0
+2
Рома ты че на пенсии там перепил?🤔
+1
0
+1
🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
+1
0
+1
Ответ Asian
Русские футболисты тупые. Думал это про футболистов, но в других странах футболисты норм
Что за тупое обобщение?

Футболисты разные бывают - и у нас, и в Европе. Конкретно в Спартаке несколько футболистов (Паршивлюк, Литвинов и др.) заканчивали школы с медалью. Думаю, не многие на данном ресурсе могут этим похвастать. Некоторые футболисты после карьеры построили успешный бизнес. Другие (например, Карпин, Аршавин, Семак) в интервью говорят очень разумные вещи.

Занятия футболом бесспорно снижают возможность для саморазвития, но большее значение имеет воспитание и окружение. Всех ровнять под одну гребёнку не стоит.

И да, не очень интеллектуально развитых футболистов в Европе полно. Сомневаюсь, что там средний уровень футболистов существенно отличается от наших в части интеллекта.
+1
0
+1
Ответ </c/>
стыдобища, но любители Дом-2 могут опровергнуть моё высказывание...
Великий Алонсо и его дружбаны?
+1
0
+1
В целом, в свободное от работы время Роман имеет право смотреть хоть кинки-пати орангутанов в зоопарке Сан-Диего
+1
0
+1
не удивил
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий