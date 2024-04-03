«Я фанат Бузовой». Павлюченко смотрел «Дом-2» в Англии
Роман Павлюченко рассказал, какие российские передачи смотрел в Англии.
– Расскажи про жизнь в Лондоне. Один журналист говорил: «Я офигел, съездив к нашей четверке в Англии. Приезжаю к ним, а они сидят дома и смотрят ТНТ. Типа: «Чувак, включи Sky Sports», разбор твоей игры идет!» А они говорят: «Да зачем, я вот «Реальных пацанов» смотрю, это интереснее».
– Скажу честно, я смотрел «Дом-2». Я фанат Бузовой, – сказал со смехом экс-форвард «Тоттенхэма» и сборной России.
Меня удивляет Спортс, который добавил Бузовой (ссылка под новостью) личный тэг... Что её статистику не выложили? Сколько удачных обводок совершила мадам?
Ну взрослый же мужчина, куда тебя занесло?)
Футболисты разные бывают - и у нас, и в Европе. Конкретно в Спартаке несколько футболистов (Паршивлюк, Литвинов и др.) заканчивали школы с медалью. Думаю, не многие на данном ресурсе могут этим похвастать. Некоторые футболисты после карьеры построили успешный бизнес. Другие (например, Карпин, Аршавин, Семак) в интервью говорят очень разумные вещи.
Занятия футболом бесспорно снижают возможность для саморазвития, но большее значение имеет воспитание и окружение. Всех ровнять под одну гребёнку не стоит.
И да, не очень интеллектуально развитых футболистов в Европе полно. Сомневаюсь, что там средний уровень футболистов существенно отличается от наших в части интеллекта.