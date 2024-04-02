Павлюченко о Lamborghini: «Полное говно. Когда садился в эту машину, не мог вылезти – настолько она низкая»

Теги Роман Павлюченко премьер-лига Россия премьер-лига Англия Сборная России по футболу Тоттенхэм стиль контент Winline Медиалига Fight Nights автомобили Это футбол, брат! Футбол

Роман Павлюченко поделился мнением об автомобилях Lamborghini.

Павлюченко рассказал, как ездил по Лондону на Lamborghini, будучи игроком «Тоттенхэма».

«Слушай, я хочу сказать, что Lamborghini – полное говно машина. Потому что когда я в эту машину садился – я не мог вылезти из нее.

Она настолько низкая... Туда залезть-то легко, а вылезти – такая проблема», – сказал бывший форвард «Тоттенхэма» и сборной России в шоу «Это футбол, брат!».

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111 комментариев
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Спасибо Пав, завтра планировал купить, теперь возьму новую Весту с автоматической коробкой 🤝
+361
-6
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Инженеры Ламборгини: «Павлюченко — дебил. Это спортивный автомобиль, предназначенный не для комфортного лазания взад-вперёд, а для быстрой езды».
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+117
Та же фигня, Ром. Катаюсь на автобусе, так из него в час-пик тоже хрен вылезешь. Так что не в размере счастье.
+89
-2
+87
Ответ Evgeny Trifonov
Спасибо Пав, завтра планировал купить, теперь возьму новую Весту с автоматической коробкой 🤝
Не бери! Говорят, там китайский вариатор!
+71
-3
+68
А ещё у неё маленький багажник, картошки с дачи много не увезёшь.
+69
-3
+66
По таким критериям лучший автомобиль для Павлюченко это табуретка.
+47
-4
+43
Жду опровержение от Тины Канделаки
+39
-5
+34
Ответ Доктор Верховцев
Инженеры Ламборгини: «Павлюченко — дебил. Это спортивный автомобиль, предназначенный не для комфортного лазания взад-вперёд, а для быстрой езды».
Он скорее предназначен для понтов
+42
-14
+28
Ответ Моутиньо оформляет 40
Спортом заниматься не пробовал?
Российские футболисты спортами не занимаются
+25
-2
+23
Спортом заниматься не пробовал?
+22
-7
+15
Ответ Evgeny Trifonov
Спасибо Пав, завтра планировал купить, теперь возьму новую Весту с автоматической коробкой 🤝
С ручной коробкой делать ещё не научились😁
+15
0
+15
Ответ devil4ever
Даже трактора такой марки есть
изначально это трактора и были, кстати) Ламба поднялась именно на них и решила поиграться в суперкары чисто по фану)
+8
0
+8
Мне тоже не понравилась. Ни картошки с дачи привести, ни тебе в Красное Белое за пивом съездить.
+9
-2
+7
Суждение в стиле ослика Иа-Иа из мультика про Винни-Пуха.
Тому понравились, подаренные на День Рождения, пустой горшочек без меда и лопнувший шарик.
С точки зрения Иа-Иа, шарик классно помещался в пустой горшочек. "Входит! И выходит! И входит! Замечательно выходит!" - вещал ослик.
Однозначно критерии Ромы. Всё остальное - слопанный по дороге Винни-Пухом мед и раздавленный Пятачком шарик, можно было не принимать во внимание. )
+10
-3
+7
Ответ Доктор Верховцев
А ещё у неё маленький багажник, картошки с дачи много не увезёшь.
А про рассаду и говорит не приходится!
+7
0
+7
Гораздо лучше ездить на заднем сидении Ролсс-Ройс, чем за рулем Ламборгини.
Это знают все.
+6
0
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Так, ламбо не берем, Пав сказал гамно…
+6
-1
+5
Ну мог себе позволить купить, так же может себе позволить высказать мнение.
+5
0
+5
Ответ Wiley Fox
Жду опровержение от Тины Канделаки
Там под Ниццей «Феррари» вообще-то была. 😁
+6
-1
+5
Ответ Семен Клейменов
Там под Ниццей «Феррари» вообще-то была. 😁
брендфакер Сулейман Керимов катался на красном итальянском скакуне в дополнительной опцией для удовольствия обратной тяги
+4
0
+4
Ответ kikalisters1488
Так они созданы что бы показать богатство , мощь и статус. Это как кабину пилота Боинга сравнить и ф-16 ) ф-16 красив но сомневаюсь что удобно на нем рассекать )
Нет, для богатства и статуса созданы бентли и рр, а ламба с феррари нужны либо для трасс, либо чтобы показать, что у тебя богатый папа, а мозгов пока не очень.
+4
0
+4
Камаз тоже говно - туда забираться высоко. Ну так-то и тачки из Ф1 говно - Там нужно руль снимать, чтобы залезть, да и по дорогам общего пользования не поездишь. А самолеты - вообще жесть
+4
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+4
Ответ TravenS
так-то ламба не ограничена одной моделью, лол
Даже трактора такой марки есть
+4
0
+4
Ответ Amalfitano
Мне тоже не понравилась. Ни картошки с дачи привести, ни тебе в Красное Белое за пивом съездить.
Ещё и дороги на них не ровные по которым ездишь
+3
0
+3
А когда ты ее покупал,ты в нее не присел даже Роман?)
+3
0
+3
Ответ AvluvRhoadesLeal
Он скорее предназначен для понтов
Для быстрых понтов. Очень быстрых. Не для комфортных и крупных понтов, как Куллинан, а для быстрых, неудобных и жёстких.
+9
-6
+3
Ответ Доктор Верховцев
Для быстрых понтов. Очень быстрых. Не для комфортных и крупных понтов, как Куллинан, а для быстрых, неудобных и жёстких.
как раз не совсем. Ламба создавалась именно как попытка доказать, что спорткар может быть комфортным. Почитай историю возникновения машин ламбы) там забавно, как владелец Ламборджини обиделся на то, что его пожелания по улучшению комфорта в феррари пренебрежительно отвергли и послали его делать трактора дальше. А он со словами "сам пошел ты" занялся разработкой своего суперкара) и ламба, по сравнению с феррари, была заточена именно на комфорт, но хреново управлялась и в гонках вообще не претендовала на что) с тех пор так и идет, примерно все.
+3
0
+3
Ламборджини о Павлюченко: «Полное главно»
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Недавно посмотрел неплохой фильм про самого Ламборгини, как он хотел построить машину, которая будет самой красивой и быстрой. Наверное, вопрос удобства действительно был вторичен.
+2
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Ответ Amalfitano
Мне тоже не понравилась. Ни картошки с дачи привести, ни тебе в Красное Белое за пивом съездить.
И на пешеходную дорожку возле дома через бордюр не заедешь.
+2
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+2
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