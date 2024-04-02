Павлюченко о Lamborghini: «Полное говно. Когда садился в эту машину, не мог вылезти – настолько она низкая»
Роман Павлюченко поделился мнением об автомобилях Lamborghini.
Павлюченко рассказал, как ездил по Лондону на Lamborghini, будучи игроком «Тоттенхэма».
«Слушай, я хочу сказать, что Lamborghini – полное говно машина. Потому что когда я в эту машину садился – я не мог вылезти из нее.
Она настолько низкая... Туда залезть-то легко, а вылезти – такая проблема», – сказал бывший форвард «Тоттенхэма» и сборной России в шоу «Это футбол, брат!».
Тому понравились, подаренные на День Рождения, пустой горшочек без меда и лопнувший шарик.
С точки зрения Иа-Иа, шарик классно помещался в пустой горшочек. "Входит! И выходит! И входит! Замечательно выходит!" - вещал ослик.
Однозначно критерии Ромы. Всё остальное - слопанный по дороге Винни-Пухом мед и раздавленный Пятачком шарик, можно было не принимать во внимание. )
Это знают все.