Павлюченко о Lamborghini: «Полное говно. Когда садился в эту машину, не мог вылезти – настолько она низкая»

Роман Павлюченко поделился мнением об автомобилях Lamborghini.

Павлюченко рассказал, как ездил по Лондону на Lamborghini, будучи игроком «Тоттенхэма».

«Слушай, я хочу сказать, что Lamborghini – полное говно машина. Потому что когда я в эту машину садился – я не мог вылезти из нее.

Она настолько низкая... Туда залезть-то легко, а вылезти – такая проблема», – сказал бывший форвард «Тоттенхэма» и сборной России в шоу «Это футбол, брат!».