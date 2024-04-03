Вторая лига А. «Новосибирск» принимает «Челябинск», «Ротор» в гостях у «Краснодара-2», «Уфа» сыграет с «Муромом» на выезде
«Новосибирск» сыграет с «Челябинском» в 6-м туре LEON Второй лиги А.
Также в группе «Золото» «Краснодар-2» примет «Ротор», «Уфа» на выезде сыграет с «Муромом».
LEON Вторая лига
Дивизион А
5-й тур
Группа «Золото»
«Новосибирск» – «Челябинск» – 15:30
«Краснодар-2» – «Ротор» – 16:00
«Металлург» Липецк – «Чайка» – 18:00
«Муром» – «Уфа» – 18:00
Группа «Серебро»
«Торпедо» Миасс – «Авангард» – 0:0 (первый тайм)
«Динамо» Брянск – «Спартак» Кострома – 14:00
«Калуга» – «Волга» – 14:00
«Машук-КМВ» – «Химик» – 15:30
«Текстильщик» – «Иртыш» – 18:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
А вообще в этом сезоне так замудрили с форматом))