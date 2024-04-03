Вторая лига А. «Новосибирск» принимает «Челябинск», «Ротор» в гостях у «Краснодара-2», «Уфа» сыграет с «Муромом» на выезде

«Новосибирск» сыграет с «Челябинском» в 6-м туре LEON Второй лиги А.

Также в группе «Золото» «Краснодар-2» примет «Ротор», «Уфа» на выезде сыграет с « ».

LEON лига

Дивизион А

5-й тур

Группа «Золото»

« » – « » – 14:00

« » – « » – 15:30

«Краснодар-2» – «Ротор» – 16:00

«Металлург» Липецк – «Чайка» – 18:00

«Муром» – «Уфа» – 18:00

Группа «Серебро»

«Торпедо» Миасс – «Авангард» – 0:0 (первый тайм)

«Динамо» Брянск – «Спартак» Кострома – 14:00

«Калуга» – «Волга» – 14:00

«Машук-КМВ» – «Химик» – 15:30

«Текстильщик» – «Иртыш» – 18:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Второй лиги А