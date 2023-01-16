«Родину-2» возглавил Артига. Он тренировал в системе «Барсы» Гави, Ольмо, Адама Траоре и Онана

Теги Первая лига отставки Вторая лига Алексей Зинин Родина Москва Родина-2 Футбол

«Родина» из Первой лиги объявила о назначении Франка Артиги главным тренером «Родины-2».

Об испанском специалисте высказался главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин.

«Артига восемь лет работал в структуре «Барселоны». Он выиграл 12 чемпионских титулов в юношеском и молодежном футболе Испании, внес весомый вклад в подготовку таких игроков, как Дани Ольмо, Адама Траоре, Эрик Гарсия, Матеу Морей, Нико Гонсалес, Андре Онана, Гави, Карлес Перес, Хави Симонс и многих других. Трансферная стоимость игроков, подготовленных Артигой, составляет почти полмиллиарда евро.

Франк фанатично предан футболу. Он позитивно воспринял идею сотрудничества с нынешним тренерским штабом «Родины-2», который остается и будет помогать испанскому специалисту.

Ключевые задачи, поставленные перед Франком – это рост игроков, их подготовка для перехода в первую команду «Родины», а также зрелищность, качество игры и только в третью очередь – турнирный результат», – сказал Зинин.

В ближайшее время в структуре «Родины» ожидается еще ряд зарубежных титулованных специалистов, сообщается на официальном сайте московского клуба.

После 22 туров «Родина-2» занимает в таблице Второй лиги (группа 3.1) 4-е место.

8 комментариев

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Российский пользователь
какой то бред прочитал, утка
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dreamstep
С такими заслугами его можно было сделать тренером Родины сразу. Интересно как переманили, учитывая что это не ведущий клуб страны далеко.
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Mark Safaniev
Ответ nobrainnopain
На повышение пошел
Конечно на повышение, раньше каких-то Гави, Адама тренировал, а теперь русских пацанов!
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rigobersong
Шулерок, есть шанс взять автограф:)😀
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nobrainnopain
На повышение пошел
+4
0
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Максим Анищуков
Ну ничего себе! Посмотрим за проектом, надеюсь надолго
+29
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Mark Safaniev
Улетел из родины чтобы помочь Родины-2👍🏼🤠
+12
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Патрик Бэйтмен
Очень круто 👍🏻
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