«Родину-2» возглавил Артига. Он тренировал в системе «Барсы» Гави, Ольмо, Адама Траоре и Онана

«Родина» из лиги объявила о назначении Франка Артиги главным тренером «Родины-2».

Об испанском специалисте высказался главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин.

«Артига восемь лет работал в структуре «Барселоны». Он выиграл 12 чемпионских титулов в юношеском и молодежном футболе Испании, внес весомый вклад в подготовку таких игроков, как Дани Ольмо, Адама Траоре, Эрик Гарсия, Матеу Морей, Нико Гонсалес, Андре Онана, Гави, Карлес Перес, Хави Симонс и многих других. Трансферная стоимость игроков, подготовленных Артигой, составляет почти полмиллиарда евро.

Франк фанатично предан футболу. Он позитивно воспринял идею сотрудничества с нынешним тренерским штабом «Родины-2», который остается и будет помогать испанскому специалисту.

Ключевые задачи, поставленные перед Франком – это рост игроков, их подготовка для перехода в первую команду «Родины», а также зрелищность, качество игры и только в третью очередь – турнирный результат», – сказал Зинин.

В ближайшее время в структуре «Родины» ожидается еще ряд зарубежных титулованных специалистов, сообщается на официальном сайте московского клуба.

После 22 туров « -2» занимает в таблице лиги (группа 3.1) 4-е место.