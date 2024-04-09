Убыток ЦСКА превысил 1 млрд рублей второй год подряд, но сократился на 12,9%

Теги ЦСКА премьер-лига Россия бизнес деньги Футбол

Убыток ЦСКА по итогам 2023 года снизился на 12,9%.

Как передает «РБ Бизнес» со ссылкой на финансовую отчетность клуба, по итогам 2022 года убыток составлял 1,17 млрд рублей, спустя год – 1,02 млрд.

Выручка армейцев выросла до 6,03 млрд – на 12,4%.

Поступления денежных средств достигли 7,44 млрд рублей (+16,7%), в том числе:

– от продажи продукции, товаров и услуг – 4,38 млрд рублей (+25%);

– от арендных, лицензионных платежей и роялти – 1,78 млрд рублей (+1,1%);

– от прочих источников – 1,27 млрд рублей (+15,5%).

На 40,9% (до 6,73 млрд рублей) выросли платежи ЦСКА. Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги перечислили 1,14 млрд рублей (+12,6%).

Фонд оплаты труда увеличился на 28,1% - до 3,09 млрд рублей. Прочие платежи ЦСКА выросли на 96,6% и составили 2,16 млрд рублей.

«Зенит» первый по доходам и расходам, «Краснодар» – по прибыли, «Спартак» – по убыткам: деньги клубов РПЛ

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14 комментариев
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Ответ Leon Petov
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а ты смешной, учитывая, что ваши раздачи считают, как продажу)
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Чалова в Европу продадут и будет жирный плюс.
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убыток висит, стадион стоит...
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а в чем тогда прикол такого бизнеса?)😶
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Мда, что-то странное происходит. Выручка увеличилась почти на 700 млн, при этом какие-то прочие платежи выросли почти на 1 млрд. В целом, вся причина того, что общий баланс практически не изменился и как минусили миллиард в прошлом году, так и продолжаем. Осталось понять, что это за прочие платежи? Но об этом нам ни Гиннер, ни Орешкин не расскажут, очевидно.
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надо зарплаты урезать игрокам и тренеру. пусть потуже пояса затягивают. Денег нет но вы держитесь.
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Пора уже пожать всем иномаркам руки и дрессировать наших ребятишек. Раз уж так повернулись мировые события , нужно вернуть футбол ссср и ковать мастерство . С легионерами этого не получиться .
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Ответ Dan Boyle
Интересно, а когда появится прибыль?
Позволю себе перефразировать классика российской футбольной мысли В.Евсеева: "У нас футбол для прибыли, что ли?" :)
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Ответ Otto Kretschmer
Чалова в Европу продадут и будет жирный плюс.
Только на это и остаётся надеяться руководству ЦСКА...
И купить кого нибудь недорогого из Средней Азии или Северной Африки ...
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Ответ Мистер Блин
а в чем тогда прикол такого бизнеса?)😶
Отмывание и делёжка. Это как с агентами - у них ломовые комиссионные, но часть этих комиссионных, обналичившись, возвращается определённому кругу лиц, причастных к клубу.
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