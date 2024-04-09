Убыток ЦСКА превысил 1 млрд рублей второй год подряд, но сократился на 12,9%
Убыток ЦСКА по итогам 2023 года снизился на 12,9%.
Как передает «РБ Бизнес» со ссылкой на финансовую отчетность клуба, по итогам 2022 года убыток составлял 1,17 млрд рублей, спустя год – 1,02 млрд.
Выручка армейцев выросла до 6,03 млрд – на 12,4%.
Поступления денежных средств достигли 7,44 млрд рублей (+16,7%), в том числе:
– от продажи продукции, товаров и услуг – 4,38 млрд рублей (+25%);
– от арендных, лицензионных платежей и роялти – 1,78 млрд рублей (+1,1%);
– от прочих источников – 1,27 млрд рублей (+15,5%).
На 40,9% (до 6,73 млрд рублей) выросли платежи ЦСКА. Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги перечислили 1,14 млрд рублей (+12,6%).
Фонд оплаты труда увеличился на 28,1% - до 3,09 млрд рублей. Прочие платежи ЦСКА выросли на 96,6% и составили 2,16 млрд рублей.
«Зенит» первый по доходам и расходам, «Краснодар» – по прибыли, «Спартак» – по убыткам: деньги клубов РПЛ
И купить кого нибудь недорогого из Средней Азии или Северной Африки ...