Убыток ЦСКА превысил 1 млрд рублей второй год подряд, но сократился на 12,9%

Убыток ЦСКА по итогам 2023 года снизился на 12,9%.

Как передает «РБ Бизнес» со ссылкой на финансовую отчетность клуба, по итогам 2022 года убыток составлял 1,17 млрд рублей, спустя год – 1,02 млрд.

Выручка армейцев выросла до 6,03 млрд – на 12,4%.

Поступления денежных средств достигли 7,44 млрд рублей (+16,7%), в том числе:

– от продажи продукции, товаров и услуг – 4,38 млрд рублей (+25%);

– от арендных, лицензионных платежей и роялти – 1,78 млрд рублей (+1,1%);

– от прочих источников – 1,27 млрд рублей (+15,5%).

На 40,9% (до 6,73 млрд рублей) выросли платежи ЦСКА. Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги перечислили 1,14 млрд рублей (+12,6%).

Фонд оплаты труда увеличился на 28,1% - до 3,09 млрд рублей. Прочие платежи выросли на 96,6% и составили 2,16 млрд рублей.

«Зенит» первый по доходам и расходам, «Краснодар» – по прибыли, «Спартак» – по убыткам: деньги клубов РПЛ