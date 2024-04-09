ЦСКА интересуется вингером «Ботафого» Эмерсоном Урсо. Армейцы связались с бразильским клубом (Фабио Алейшо)
ЦСКА интересуется 22-летним бразильским футболистом.
Московский клуб может подписать вингера «Ботафого» Эмерсона Урсо, сообщает журналист Фабио Алейшо.
Армейцы уже связались с руководителями бразильского клуба.
Эмерсон перешел в «Ботафого» из «Сан-Каэтано» в январе 2024 года. В составе новой команды он провел 5 матчей и забил 1 гол.
В ЦСКА на позиции вингера играют Чалов, Файзулаев, Давила, Обляков. Четыре игрока на две позиции. Есть ещё Сид Ахмед которого взяли зимой и который пока не играл. Там так же могут сыграть Мухин, Глебов и Риванди.
Поэтому и интересно кто уйдёт освободив место новому игроку.
В ЦСКА проблема с ЦЗ. Мойзес по профилю левый латераль. Дивеев и Агапов больше в лазарете чем на поле, Лукин и Рядно молоды и нестабильны. Набабкин стар. Остаётся один Роша, единственный полноценный ЦЗ в ЦСКА.
Может этого Урсо Бабаев в защиту решил купить?)