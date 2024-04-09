ЦСКА интересуется вингером «Ботафого» Эмерсоном Урсо. Армейцы связались с бразильским клубом (Фабио Алейшо)

ЦСКА интересуется 22-летним бразильским футболистом.

Московский клуб может подписать вингера « » Эмерсона Урсо, сообщает журналист Фабио Алейшо.

Армейцы уже связались с руководителями бразильского клуба.

Эмерсон перешел в «Ботафого» из «Сан-Каэтано» в январе 2024 года. В составе новой команды он провел 5 матчей и забил 1 гол.