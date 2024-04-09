ЦСКА интересуется вингером «Ботафого» Эмерсоном Урсо. Армейцы связались с бразильским клубом (Фабио Алейшо)

Теги ЦСКА Ботафого высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Футбол

ЦСКА интересуется 22-летним бразильским футболистом.

Московский клуб может подписать вингера «Ботафого» Эмерсона Урсо, сообщает журналист Фабио Алейшо.

Армейцы уже связались с руководителями бразильского клуба.

Эмерсон перешел в «Ботафого» из «Сан-Каэтано» в январе 2024 года. В составе новой команды он провел 5 матчей и забил 1 гол.

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7 комментариев
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Ответ muniain al-bilbaui
есть эксперты по бразильскому футболу? там есть что-то типа ФФП? насколько знаю, ботафого солидно потратился и будет ли сильно цену ломить, если ЦСКА придет с оффером?
Традиционно ЦСКА, если верить слухам, интересна половина игроков из Бразилии, но в итоге покупают Файзулаева и Мусаева ))
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Ответ Vatikan
Чалов же подписан!
Для продажи эти летом, если получится
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есть эксперты по бразильскому футболу? там есть что-то типа ФФП? насколько знаю, ботафого солидно потратился и будет ли сильно цену ломить, если ЦСКА придет с оффером?
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Чалов же подписан!
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Он вместо кого будет играть? Вместо Дивеева или Акинфеева?

В ЦСКА на позиции вингера играют Чалов, Файзулаев, Давила, Обляков. Четыре игрока на две позиции. Есть ещё Сид Ахмед которого взяли зимой и который пока не играл. Там так же могут сыграть Мухин, Глебов и Риванди.
Поэтому и интересно кто уйдёт освободив место новому игроку.

В ЦСКА проблема с ЦЗ. Мойзес по профилю левый латераль. Дивеев и Агапов больше в лазарете чем на поле, Лукин и Рядно молоды и нестабильны. Набабкин стар. Остаётся один Роша, единственный полноценный ЦЗ в ЦСКА.

Может этого Урсо Бабаев в защиту решил купить?)
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Ответ muniain al-bilbaui
есть эксперты по бразильскому футболу? там есть что-то типа ФФП? насколько знаю, ботафого солидно потратился и будет ли сильно цену ломить, если ЦСКА придет с оффером?
Не надо быть экспертом, что бы в преддверии летнего ТО знать, что 99% интереса инициировано агентом игрока. И до перехода там дальше чем до Антарктиды.
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Ответ CSKAvrn
Для продажи эти летом, если получится
а если не получится?
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