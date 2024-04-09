«Чалов – тормоз, никогда не был настоящим форвардом. Пусть уезжает». Пономарев об игроке ЦСКА
Владимир Пономарев раскритиковал игру Федора Чалова в нынешнем сезоне.
– Чалов сбавил обороты. Он, в общем-то, никогда не был настоящим форвардом. Больше играл на ошибках противника. Совсем по-другому сейчас действуют Давила и Мусаев.
– Он продлил контракт до лета 2025 года.
– А почему вы думаете, что это победа игрока?
– Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что рассчитывали переподписать Чалова, а он хочет в Европу. Поэтому сошлись на таком компромиссном варианте.
– Пусть уезжает. За хорошие деньги его можно отправлять.
В основном составе ЦСКА он пока играть не будет, его будут подпускать, как в последней игре с «Факелом», когда он опять забил гол на ошибке. У Чалова неинтересная игра.
– Бабаев сказал, что рассчитывает на серьезную мотивацию Чалова. Как он должен себя проявить?
– Серьезная мотивация может быть только со стороны агента, который, наверное, направляет его на это дело, чтобы самому заработать. Кому ЦСКА продаст Чалова? Может, в Турцию.
– А в «Зенит»?
– Он не нужен. Там все – беговые ребята. А Чалов – это тормоз.
Так же, как отдали в «Зенит» полузащитника Ахметова. Он без стартовой и дистанционной скорости. Да, с мячом работает неплохо. Но и все. То же самое с Чаловым. Он не бежит.
– Но Чалов забил 9 голов в нынешнем чемпионате России.
– А сколько 11-метровых он забил? Пять. Четыре гола с игры, и то на ошибках защитников – вот это вся его работа, – сказал бывший игрок ЦСКА.
Можно хотеть от него большего, да. Но хейта и оскорблений он точно не заслуживает
Для того чтобы приобрести нового хорошего нападающего нужны ДЕНЬГИ. А ветераны про такие мелочи могут и забыть.
P.S. Перестаньте звонить уже Пономарёву. Дайте деду спокойно сидеть на пенсии, он давно уже только ворчит и ничего более
гениальная аналитика, просто нет слов)
деду таблетки дайте уже.