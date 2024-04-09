«Чалов – тормоз, никогда не был настоящим форвардом. Пусть уезжает». Пономарев об игроке ЦСКА

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Роман Бабаев Владимир Алексеевич Пономарев Ильзат Ахметов Виктор Давила Федор Чалов Футбол

Владимир Пономарев раскритиковал игру Федора Чалова в нынешнем сезоне.

– Чалов сбавил обороты. Он, в общем-то, никогда не был настоящим форвардом. Больше играл на ошибках противника. Совсем по-другому сейчас действуют Давила и Мусаев.

– Он продлил контракт до лета 2025 года.

– А почему вы думаете, что это победа игрока?

– Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что рассчитывали переподписать Чалова, а он хочет в Европу. Поэтому сошлись на таком компромиссном варианте.

– Пусть уезжает. За хорошие деньги его можно отправлять.

В основном составе ЦСКА он пока играть не будет, его будут подпускать, как в последней игре с «Факелом», когда он опять забил гол на ошибке. У Чалова неинтересная игра.

– Бабаев сказал, что рассчитывает на серьезную мотивацию Чалова. Как он должен себя проявить?

– Серьезная мотивация может быть только со стороны агента, который, наверное, направляет его на это дело, чтобы самому заработать. Кому ЦСКА продаст Чалова? Может, в Турцию.

– А в «Зенит»?

– Он не нужен. Там все – беговые ребята. А Чалов – это тормоз.

Так же, как отдали в «Зенит» полузащитника Ахметова. Он без стартовой и дистанционной скорости. Да, с мячом работает неплохо. Но и все. То же самое с Чаловым. Он не бежит.

– Но Чалов забил 9 голов в нынешнем чемпионате России.

– А сколько 11-метровых он забил? Пять. Четыре гола с игры, и то на ошибках защитников – вот это вся его работа, – сказал бывший игрок ЦСКА.

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38 комментариев
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Чалов топ-4 ассистент в лиге с 2016 года, один из лучших бомбардиров, играет на команду. Может быть Федор не форвард с инстинктом хищника, но вполне хороший игрок.
Можно хотеть от него большего, да. Но хейта и оскорблений он точно не заслуживает
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Вот когда ветеранам скучно и они лезут в оперативное управление командой ...
Для того чтобы приобрести нового хорошего нападающего нужны ДЕНЬГИ. А ветераны про такие мелочи могут и забыть.
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+23
Ответ .ru
действительно, с таким мотором как Обляков тормоз вообще не нужен...
С момента дебюта в рпл у мотора Облякова 32 голевых передачи, у тормоза Чалова 30. Больше только у Промеса и Дзюбы… вот так
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0
+20
действительно, с таким мотором как Обляков тормоз вообще не нужен...
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Во-первых, ошибки защитников надо суметь использовать; во-вторых, пенальти тоже надо еще забить. Чалов никогда не был явно выраженным страйкером, но как универсальный игрок атаки с умением найти пространство, обыграться с партнером, пробить - он очень полезен и один из лучших в России за последние 5 лет
+8
-1
+7
Ответ teddy10
Во-первых, ошибки защитников надо суметь использовать; во-вторых, пенальти тоже надо еще забить. Чалов никогда не был явно выраженным страйкером, но как универсальный игрок атаки с умением найти пространство, обыграться с партнером, пробить - он очень полезен и один из лучших в России за последние 5 лет
верно. Жамалетдинов Тимур числился более перспективным чем Федор, но в силу обстоятельств сейчас барахтается в подвале 1 лиги, редко забивая. а Федор хоть и не сверхрезультативный, но пользу приносит команде, в том числе и пасами и открываниями с последующим отвлекающим маневром, когда одноклубники выходят на ударные позиции
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И в чем он не прав? Все по факту.
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+4
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Вот когда ветеранам скучно и они лезут в оперативное управление командой ... Для того чтобы приобрести нового хорошего нападающего нужны ДЕНЬГИ. А ветераны про такие мелочи могут и забыть.
Просто армейские ветераны завидуют спартаковским в их возможности устраивать вакханалию вокруг клуба
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Некрасиво дед себя ведет. Нехорошо так о своих говорить. Понимаю, обижен на Федю, что уходит. Но в сегодняшнем ЦСКА Чалову ловить действительно нечего, парню уже 25, хочется поиграть в нормальном чемпионате. Лучше успеха пожелал бы, что ли.
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Армейские ветераны порой ярче спартаковских
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Кто же тормоза купит за хорошие деньги в Европе? Мне Чалов, лично, нравится как игрок. Брюзга этот Пономарёв.
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Видимо, таблетки деда не импортозаместили
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Топовая аналитика подъехала))
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не стоит словам ветеранов относиться на полном серьезе. они проецируют футбол со своей эпохи на нынешнюю реальность. в 60-е играли иначе, там другие тренеры и игроки, схемы. не стоит Чалову забивать голову критикой от ветеранов того времени. он забил более 80 мячей за клуб к 26 годам, что не удавалось многим советским футболистам в его возрасте в те 60-е годы.
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В принципе, прав.
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Владимир Пономарев тренировал Зенит (Челябинск) в 1991-1993-м годах. Это всё, что мне удалось узнать про его тренерский стаж.
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Он не тормоз, он дерево
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вот в каком месте надо иметь мозги, что бы считать себя ветераном ЦСКА и при этом так вот презирать молодых армейских воспитанников (играющих за ЦСКА же)?... такие они и есть - современный старики, напрочь зашибленные "ужасными 90-ми"...
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Все забитые голы по сути это ошибки противоположной команды. В Чалове виден класс безусловно, но он видимо сильно подвержен сменам настроения. Хотя с другой стороны нападающего надо снабжать передачами. Думаю при условном Натхо или Эльме Чалов пачками бы голы клал.
P.S. Перестаньте звонить уже Пономарёву. Дайте деду спокойно сидеть на пенсии, он давно уже только ворчит и ничего более
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Да у нас настоящих убийц нет давно. Была надежда что Соболев таким станет. Не стал. Вот теперь надежда на Тюкавина. Но он тоже начинает возиться с мячом. А ведь еще год назад просто решал моменты. А Чалов всегда был плюшевым. Молодой Кирьяков разорвал бы РПЛ как пионер Комсомольскую правду.
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А чем ветераны занимались до изобретения интернета, когда вся пресса была печатной?
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отберите уже у дедушки микрофон
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Чалов в официальных матчах забил 90 голов, из них 73 чемпе. Кстати, процент голов с пенальти у него примерно как у Месси и Криштиану, но это мегазвезды им все можно. И еще по стилю игры Федя напоминает Федотова Владимира Григорьевича, боевого товарища Пономарева.
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Комментарий удален пользователем
"Четыре гола с игры, и то на ошибках защитников – вот это вся его работа"

гениальная аналитика, просто нет слов)
деду таблетки дайте уже.
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На фоне прочих лимитных буратин Фёдор ещё о-го-го💪
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И не поспоришь
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Ответ Amalfitano
Да у нас настоящих убийц нет давно. Была надежда что Соболев таким станет. Не стал. Вот теперь надежда на Тюкавина. Но он тоже начинает возиться с мячом. А ведь еще год назад просто решал моменты. А Чалов всегда был плюшевым. Молодой Кирьяков разорвал бы РПЛ как пионер Комсомольскую правду.
Во времена Кирьякова в России хорошими считались защитники уровня Ковтуна. Так что попав в нынешнюю РПЛ Кирьяков вряд ли бы кого нибудь разорвал.
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Ответ chatone gpt0ne
вот в каком месте надо иметь мозги, что бы считать себя ветераном ЦСКА и при этом так вот презирать молодых армейских воспитанников (играющих за ЦСКА же)?... такие они и есть - современный старики, напрочь зашибленные "ужасными 90-ми"...
Во-первых ветеран сказал правду. Что, не понравилось?! Так правда же! Во-вторых - не рекомендую оскорблять ветеранов ЦСКА, юродиевый ты наш! )
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Ответ Александр Ветров
Когда хоть перестанут мучать деда. У Феди и раньше были спады в игре, но он всегда возвращался и помогал команде.
Этот дед умнее тебя, раз в 100! Судя по твоему посту. ))
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