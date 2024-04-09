«Чалов – тормоз, никогда не был настоящим форвардом. Пусть уезжает». Пономарев об игроке ЦСКА

Владимир Пономарев раскритиковал игру Федора Чалова в нынешнем сезоне.

– Чалов сбавил обороты. Он, в общем-то, никогда не был настоящим форвардом. Больше играл на ошибках противника. Совсем по-другому сейчас действуют и Мусаев.

– Он продлил контракт до лета 2025 года.

– А почему вы думаете, что это победа игрока?

– Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что рассчитывали переподписать Чалова, а он хочет в Европу. Поэтому сошлись на таком компромиссном варианте.

– Пусть уезжает. За хорошие деньги его можно отправлять.

В основном составе ЦСКА он пока играть не будет, его будут подпускать, как в последней игре с «Факелом», когда он опять забил гол на ошибке. У Чалова неинтересная игра.

– Бабаев сказал, что рассчитывает на серьезную мотивацию Чалова. Как он должен себя проявить?

– Серьезная мотивация может быть только со стороны агента, который, наверное, направляет его на это дело, чтобы самому заработать. Кому ЦСКА продаст Чалова? Может, в Турцию.

– А в «Зенит»?

– Он не нужен. Там все – беговые ребята. А Чалов – это тормоз.

Так же, как отдали в « » полузащитника . Он без стартовой и дистанционной скорости. Да, с мячом работает неплохо. Но и все. То же самое с Чаловым. Он не бежит.

– Но Чалов забил 9 голов в нынешнем чемпионате России.

– А сколько 11-метровых он забил? Пять. Четыре гола с игры, и то на ошибках защитников – вот это вся его работа, – сказал бывший игрок ЦСКА.