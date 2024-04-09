Тухель о Кейне, у которого 14 голов «Арсеналу»: «Не думаю, что он остановится. Харри всегда помогает побеждать любой команде – сборной, «Тоттенхэму», а теперь и «Баварии»

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Арсенал Тоттенхэм Томас Тухель Харри Кейн Футбол

Томас Тухель думает, что Харри Кейн снова забьет «Арсеналу».

У нападающего «Баварии», который выступал за «Тоттенхэм» с 2011 по 2023 год, 14 голов в 19 матчах против «Арсенала».

«У Харри уже много раз это получалось, так что я не думаю, что он остановится.

Думаю, Харри очень приятно сыграть здесь, против «Арсенала», в четвертьфинале Лиги чемпионов. Думаю, он будет очень рад забить. Не вижу, чтобы что-то сдерживало его. Чувствую, что он очень мотивирован.

Харри всегда помогает побеждать любой команде – сборной Англии, «Тоттенхэму», а теперь и «Баварии». Он поможет нам показать хороший футбол», – сказал Тухель.

В этом сезоне у Кейна 38 голов и 10 результативных передач в 37 матчах за «Баварию». Его статистика доступна здесь.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Баварией» состоится сегодня. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, которая начнется в 22:00 по московскому времени. 

Кейна выкинули из «Арсенала» в 9 лет из-за лишнего веса. Харри даже был готов стать вратарем

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9 комментариев
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Харри всегда помогает побеждать любой команде – даже «Байеру»
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Никогда ещё не видел такой большой кэф на победу Баварии
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Ответ gepner80@mail.ru
Боюсь разочаровать Томаса Тухеля, который возложил все свои надежды на Кейна, сегодня мы увидим его нейтрализацию, не поможет даже то, что Кейн был раньше воспитанником Арсенала, и играл за Тотенхем. Благо осталось ждать не долго))).
Харри НЕ воспитанник арса
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Харри очень силён. Но его карма еще сильнее
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Боюсь разочаровать Томаса Тухеля, который возложил все свои надежды на Кейна, сегодня мы увидим его нейтрализацию, не поможет даже то, что Кейн был раньше воспитанником Арсенала, и играл за Тотенхем. Благо осталось ждать не долго))).
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Побеждать помогает, но не выигрывать трофеи😁
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Я фанат Баварии и буду верить в свою любимую команду до конца, но Арсенал всё таки за 7 лет заметно улучшился, у них и состав по инетереснее во многих линиях, думаю фанаты Арсенала и без меня знают в каких.
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Ответ Pixel 8
Харри всегда помогает побеждать любой команде – даже «Байеру»
Да хватит ныть уже, не существует никакого проклятия, его выдумали 12 летние школобесы, не более того
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