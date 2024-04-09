Тухель о Кейне, у которого 14 голов «Арсеналу»: «Не думаю, что он остановится. Харри всегда помогает побеждать любой команде – сборной, «Тоттенхэму», а теперь и «Баварии»
Томас Тухель думает, что Харри Кейн снова забьет «Арсеналу».
У нападающего «Баварии», который выступал за «Тоттенхэм» с 2011 по 2023 год, 14 голов в 19 матчах против «Арсенала».
«У Харри уже много раз это получалось, так что я не думаю, что он остановится.
Думаю, Харри очень приятно сыграть здесь, против «Арсенала», в четвертьфинале Лиги чемпионов. Думаю, он будет очень рад забить. Не вижу, чтобы что-то сдерживало его. Чувствую, что он очень мотивирован.
Харри всегда помогает побеждать любой команде – сборной Англии, «Тоттенхэму», а теперь и «Баварии». Он поможет нам показать хороший футбол», – сказал Тухель.
В этом сезоне у Кейна 38 голов и 10 результативных передач в 37 матчах за «Баварию». Его статистика доступна здесь.
Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Баварией» состоится сегодня. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, которая начнется в 22:00 по московскому времени.
Кейна выкинули из «Арсенала» в 9 лет из-за лишнего веса. Харри даже был готов стать вратарем