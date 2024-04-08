Лерой Сане: «Арсенал» – хорошая команда, играет в агрессивный атакующий футбол. «Бавария» хочет победить, нужно показать сильные стороны как команда»
Лерой Сане высказался в преддверии матча против «Арсенала».
9 апреля команды проведут первый четвертьфинальный матч в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Мы хотим играть хорошо на протяжении 90 минут, быть сконцентрированными.
Нужно сыграть энергично, показать, на что мы способны, показать наши качества. Мы хотим выиграть матч.
«Арсенал» – очень хорошая команда, играет в агрессивный атакующий футбол, но также очень солидно действует в обороне.
Ожидается тяжелый матч. Нам нужно показать свои сильные стороны как команда», – сказал полузащитник «Баварии» Лерой Сане.
Должен был еще добавить: трава - зеленая, а небо - голубое