Лерой Сане: «Арсенал» – хорошая команда, играет в агрессивный атакующий футбол. «Бавария» хочет победить, нужно показать сильные стороны как команда»

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Арсенал Харри Кейн Лерой Сане Футбол

Лерой Сане высказался в преддверии матча против «Арсенала».

9 апреля команды проведут первый четвертьфинальный матч в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы хотим играть хорошо на протяжении 90 минут, быть сконцентрированными.

Нужно сыграть энергично, показать, на что мы способны, показать наши качества. Мы хотим выиграть матч.

«Арсенал» – очень хорошая команда, играет в агрессивный атакующий футбол, но также очень солидно действует в обороне.

Ожидается тяжелый матч. Нам нужно показать свои сильные стороны как команда», – сказал полузащитник «Баварии» Лерой Сане.

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5 комментариев
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Mia San Mia
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Надеюсь Арсы смогут дать бой. А то как то громкие заявления в прошлом приводили к агрессивному атакующему футболу немцев и солидным разгромам канониров
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Обе команды стелят соломку, забавно)
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Настолько дежурные и пресные фразы…
Должен был еще добавить: трава - зеленая, а небо - голубое
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Шансы малы
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