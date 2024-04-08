Тухель перед «Арсеналом»: «Баварии» нужно сыграть, как с «Ман Сити» – но с другим результатом. Не было ощущения на 0:3. Нужен такой же уровень»

Томас Тухель рассказал, как «Бавария» должна сыграть против «Арсенала».

9 апреля команды проведут первый четвертьфинальный матч в рамках 1/4 финала .

Главный тренер мюнхенского клуба в контексте встречи с «канонирами» ответил на вопрос о четвертьфинале в прошлом сезоне, когда « » проиграла « » (0:3 – первый матч, 1:1 – второй).

«Я ожидаю такую же игру, такую же страсть, но другой результат. Тогда это было тяжело принять. Не было ощущения, что счет должен был быть 3:0.

Поэтому мы от самих себя ожидаем такой уровень игры. Нам нужно сыграть на таком уровне», – сказал главный тренер «Баварии» .