Тухель перед «Арсеналом»: «Баварии» нужно сыграть, как с «Ман Сити» – но с другим результатом. Не было ощущения на 0:3. Нужен такой же уровень»
Томас Тухель рассказал, как «Бавария» должна сыграть против «Арсенала».
9 апреля команды проведут первый четвертьфинальный матч в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.
Главный тренер мюнхенского клуба в контексте встречи с «канонирами» ответил на вопрос о четвертьфинале в прошлом сезоне, когда «Бавария» проиграла «Манчестер Сити» (0:3 – первый матч, 1:1 – второй).
«Я ожидаю такую же игру, такую же страсть, но другой результат. Тогда это было тяжело принять. Не было ощущения, что счет должен был быть 3:0.
Поэтому мы от самих себя ожидаем такой уровень игры. Нам нужно сыграть на таком уровне», – сказал главный тренер «Баварии» Томас Тухель.
Когда такое было, что Арсенал фаворитом идёт с Баварией. Тухель конечно не справляется с работой раз, с таким то составом ещё
Лучше бы и правда Клозе Баварию на Арс выводил.
Тухель на дистанции нулевой, но в ЛЧ спокойно может разобрать Артету
1-1 у них в личке
Раскатать то раскатали только мимо ЛЧ пролетели 🤣