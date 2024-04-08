Тухель перед «Арсеналом»: «Баварии» нужно сыграть, как с «Ман Сити» – но с другим результатом. Не было ощущения на 0:3. Нужен такой же уровень»

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Арсенал Томас Тухель Футбол

Томас Тухель рассказал, как «Бавария» должна сыграть против «Арсенала».

9 апреля команды проведут первый четвертьфинальный матч в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

Главный тренер мюнхенского клуба в контексте встречи с «канонирами» ответил на вопрос о четвертьфинале в прошлом сезоне, когда «Бавария» проиграла «Манчестер Сити» (0:3 – первый матч, 1:1 – второй).

«Я ожидаю такую же игру, такую же страсть, но другой результат. Тогда это было тяжело принять. Не было ощущения, что счет должен был быть 3:0.

Поэтому мы от самих себя ожидаем такой уровень игры. Нам нужно сыграть на таком уровне», – сказал главный тренер «Баварии» Томас Тухель.

18 комментариев
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Я уверен что Арсенал по сумме двух матчей пройдёт дальше.
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"Они были у нас на крючке, на двух крючках",- добавил Тухель. "Два крючка - это 3",- присовокупил ожидающий отставки немец.
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ха-ха, опять не те ощущения ,как и после байера 3-0
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Вот времена настали, Баварию не считаю фаворитом с Арсеналом...
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Ответ laudrup
Я уверен, что в двух матчах Арсенал выйдет на поле.
спасибо за информацию
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Ответ zzzeeerrrooo
Не идёт никаким фаворитом Арсенал Тухель на дистанции нулевой, но в ЛЧ спокойно может разобрать Артету
Наивный. Когда Тухель в последний раз разбирал Артету? Артета с Нкетией и Эльненни раскатывал его Челси в гостях)
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Да
Когда такое было, что Арсенал фаворитом идёт с Баварией. Тухель конечно не справляется с работой раз, с таким то составом ещё
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Сейчас отчего то кажется, что обе игры будут сверхзакрытыми, с каким бы результатом не закончился матч в Лондоне. Один-два мяча в обоих)
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Какие то опять мутные фантазии у Тухеля.
Лучше бы и правда Клозе Баварию на Арс выводил.
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Ответ Макс Макс
Я уверен что Арсенал по сумме двух матчей пройдёт дальше.
Я уверен, что в двух матчах Арсенал выйдет на поле.
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Ответ kaka10
Да Когда такое было, что Арсенал фаворитом идёт с Баварией. Тухель конечно не справляется с работой раз, с таким то составом ещё
Не идёт никаким фаворитом Арсенал
Тухель на дистанции нулевой, но в ЛЧ спокойно может разобрать Артету
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Ответ Den-is
Наивный. Когда Тухель в последний раз разбирал Артету? Артета с Нкетией и Эльненни раскатывал его Челси в гостях)
Артета в ЛЧ ещё школьник как и почти весь состав пушкарей
1-1 у них в личке
Раскатать то раскатали только мимо ЛЧ пролетели 🤣
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Ответ zzzeeerrrooo
Артета в ЛЧ ещё школьник как и почти весь состав пушкарей 1-1 у них в личке Раскатать то раскатали только мимо ЛЧ пролетели 🤣
До тебя так и не дошло, что это уже не актуально, поскольку в Арсенале появились и победители ЛЧ, и победители чемпионата Англии. Глупый человек) И то, что этот "школьник" уже своего препода обставил и остальных топ тренеров?
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