Мартин Эдегор: «Бавария» показала несколько странных результатов в Бундеслиге, но это сильная команда с хорошими игроками. «Арсенал» должен сосредоточиться на себе»

Мартин Эдегор дал комментарий в преддверии матча против «Баварии».

«Арсенал» и «Бавария» сыграют 9 апреля в четвертьфинальном матче .

Футболист «канониров» также высказался про нападающего мюнхенцев .

«Конечно, мы должны его уважать, но не думаю, что нам следует кого-то бояться. Мы должны сосредоточиться на себе и на игре нашей команды.

Кейн – хороший футболист. Я играл против него несколько раз и знаю, какие у него качества, особенно при в штрафной площади.

Каждая игра представляет собой хороший вызов. « » – хорошая команда с множеством хороших атакующих игроков.

Они показали несколько странных результатов в Бундеслиге, и мы это знаем.

Но если посмотреть на их команду и увидеть их мастерство, то мы поймем, что это сильная команда с действительно хорошими игроками, так что это будет тяжелый матч, но мы готовы», – сказал полузащитник « » .