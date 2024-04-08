Мартин Эдегор: «Бавария» показала несколько странных результатов в Бундеслиге, но это сильная команда с хорошими игроками. «Арсенал» должен сосредоточиться на себе»

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Арсенал Харри Кейн Мартин Эдегор Футбол

Мартин Эдегор дал комментарий в преддверии матча против «Баварии».

«Арсенал» и «Бавария» сыграют 9 апреля в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

Футболист «канониров» также высказался про нападающего мюнхенцев Харри Кейна.

«Конечно, мы должны его уважать, но не думаю, что нам следует кого-то бояться. Мы должны сосредоточиться на себе и на игре нашей команды.

Кейн – хороший футболист. Я играл против него несколько раз и знаю, какие у него качества, особенно при в штрафной площади.

Каждая игра представляет собой хороший вызов. «Бавария» – хорошая команда с множеством хороших атакующих игроков.

Они показали несколько странных результатов в Бундеслиге, и мы это знаем.

Но если посмотреть на их команду и увидеть их мастерство, то мы поймем, что это сильная команда с действительно хорошими игроками, так что это будет тяжелый матч, но мы готовы», – сказал полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор.

6 комментариев
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Как бы булки от этого не расслабили. Хотя такого, чтобы два раза по 5-1 точно не будет
+3
0
+3
Даже такая Бавария на мой взгляд фаворит в матче с Арсеналом, у англов нет опыта в таких матчах
+5
-5
0
Удачи Баварии
+3
-3
0
Равный матч. У Баварии больше опыта, Арсенал в лучшей форме. Но все это безотносительно Лиги Чемпионов.
0
0
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Ответ Bogdan
Как бы булки от этого не расслабили. Хотя такого, чтобы два раза по 5-1 точно не будет
Если только в обратную сторону:D
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