Мартин Эдегор: «Бавария» показала несколько странных результатов в Бундеслиге, но это сильная команда с хорошими игроками. «Арсенал» должен сосредоточиться на себе»
Мартин Эдегор дал комментарий в преддверии матча против «Баварии».
«Арсенал» и «Бавария» сыграют 9 апреля в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.
Футболист «канониров» также высказался про нападающего мюнхенцев Харри Кейна.
«Конечно, мы должны его уважать, но не думаю, что нам следует кого-то бояться. Мы должны сосредоточиться на себе и на игре нашей команды.
Кейн – хороший футболист. Я играл против него несколько раз и знаю, какие у него качества, особенно при в штрафной площади.
Каждая игра представляет собой хороший вызов. «Бавария» – хорошая команда с множеством хороших атакующих игроков.
Они показали несколько странных результатов в Бундеслиге, и мы это знаем.
Но если посмотреть на их команду и увидеть их мастерство, то мы поймем, что это сильная команда с действительно хорошими игроками, так что это будет тяжелый матч, но мы готовы», – сказал полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор.