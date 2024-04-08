Артета о поражениях от «Баварии» в прошлом: «Арсенал» должен доказать, что стал лучше. Мюнхенцы – топ-команда и один из самых успешных клубов в Лиге чемпионов»
Микель Артета считает «Баварию» командой топ-уровня.
«Арсенал» и «Бавария» сыграют 9 апреля в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.
«Перед нами стоит серьезная задача – сыграть против одного из самых успешных клубов в Лиге чемпионов. Мы с нетерпением ждем этого.
«Бавария» – это топовая команда, и я большой поклонник Томаса Тухеля и того, как он выстраивает свои команды. Я многому научился от него.
Если детально проанализировать «Баварию», то понимаешь, что это топ-команда. Нам нужно хорошо подготовиться и провести игру так, как мы хотим. Если мы это сделаем, у нас есть шанс на победу.
Что касается поражений от «Баварии» в прошлом, то это уже история. Мы должны доказать, что стали лучше.
За последние несколько месяцев мы многому научились. Это вызов, и мы очень рады быть его частью», – сказал главный тренер «Арсенала» Микель Артета.
Я болельщик арсенала
Но прекрасно понимаю людей болеющих за баварию, что они тоже рассчитывают и надеяться только на победу
Хрена вам лысого конечно, а не победу))
Но очень понимаю
При всем уважении к Мюллеру и Нойеру
Единственное, что может сыграть в пользу Баварии, это опыт игры в плей-офф ЛЧ, хотя я думаю, что как раз этот фактор сильно переоценивают