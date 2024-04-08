Артета о поражениях от «Баварии» в прошлом: «Арсенал» должен доказать, что стал лучше. Мюнхенцы – топ-команда и один из самых успешных клубов в Лиге чемпионов»

Теги Бавария Микель Артета премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Арсенал Томас Тухель Футбол

Микель Артета считает «Баварию» командой топ-уровня.

«Арсенал» и «Бавария» сыграют 9 апреля в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

«Перед нами стоит серьезная задача – сыграть против одного из самых успешных клубов в Лиге чемпионов. Мы с нетерпением ждем этого.

«Бавария» – это топовая команда, и я большой поклонник Томаса Тухеля и того, как он выстраивает свои команды. Я многому научился от него.

Если детально проанализировать «Баварию», то понимаешь, что это топ-команда. Нам нужно хорошо подготовиться и провести игру так, как мы хотим. Если мы это сделаем, у нас есть шанс на победу.

Что касается поражений от «Баварии» в прошлом, то это уже история. Мы должны доказать, что стали лучше.

За последние несколько месяцев мы многому научились. Это вызов, и мы очень рады быть его частью», – сказал главный тренер «Арсенала» Микель Артета.

26 комментариев
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Почему-то мне кажется, что Арсенал без труда пройдёт Баварию
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Если Арсенал не будет обращать внимание на статус Баварии и сыграют в свою игру, то победят.
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Ответ Qarasik
Глорики Вулвича слишком в себя поверили и расправили плечи после отскока по пенкам от Порту и автобуса с сити. Даже такая Бавария на классе должна проходить выскочек.
Отскок по пенкам это как?
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Ответ Typizza
Чтобы доказать, что Арсенал стал лучше, надо выиграть ЛЧ.
Кто сказал?
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В последние годы команды АПЛ облюбовали Баварию. 😃 Сити, Ливерпуль... Надеюсь Арсенал продолжит тенденцию побед.
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Ждем ПСЖ-Арсенал, эти команды играли в финалах, но никогда не выигрывали лч
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Для Баварии ЛЧ последний шанс спасти проваленный сезон. Не списывал бы их со счетов в этом противостоянии, но шансы Арсенала будут повыше
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Бавария сильна конечно, но на данный момент Арсенал выглядит более сбалансированно, как-будто без слабых мест
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Главное играть в свою игру. Не проиграть самим себе. И до, собственно, матча. Дома ещё и двенадцатый игрок. Верим в победу!
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Ответ azt3c14
Особенно клубы из Лондона.Арсенал : 1:5,1:5;Тоттенхэм - 2-7,1-3;Челси - 1-3,0-4.Арсенал продолжит тенденцию,не сомневайтесь 😁
У него ник Челси, вот этот клуб точно облюбовал Баварию, особенно в последней 1:7 серии пару лет назад
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Ответ mancity111
Думаю, тоже самое, только наоборот. Очень недооценивают Баварию.
Не очень понимаю, людей минусующие такие сообщения
Я болельщик арсенала
Но прекрасно понимаю людей болеющих за баварию, что они тоже рассчитывают и надеяться только на победу

Хрена вам лысого конечно, а не победу))
Но очень понимаю
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Ответ Prokuror Prokurorov
Я вообще не понимаю о каких шансах Арсенала может идти речь против даже такой кризисной Баварии. Менталка в футболе очень важна. Бавария и Харри очень любят пачками отгружать Арсеналу. Не удивлюсь, если у канониров по традиции затрясутся коленки перед своими немецкими хозяевами.
Боюсь в футболе вы не особо разбираетесь)
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Главное чтобы не в одну калитку и не оборонительно))))
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Арсенал на классе пройдёт боварку.
При всем уважении к Мюллеру и Нойеру
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Ответ Qarasik
Глорики Вулвича слишком в себя поверили и расправили плечи после отскока по пенкам от Порту и автобуса с сити. Даже такая Бавария на классе должна проходить выскочек.
хорошая попытка, ставлю 5
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Ответ mancity111
Думаю, тоже самое, только наоборот. Очень недооценивают Баварию.
Результаты в нац чемпионатах говорят за себя.

Единственное, что может сыграть в пользу Баварии, это опыт игры в плей-офф ЛЧ, хотя я думаю, что как раз этот фактор сильно переоценивают
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Ответ Live_Kost
Бавария сильна конечно, но на данный момент Арсенал выглядит более сбалансированно, как-будто без слабых мест
Слабое место - реализация моментов. Сильное - лучшая оборона мира
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Ответ Озил, озю и буду озить
Слабое место - реализация моментов. Сильное - лучшая оборона мира
Да ладно, в этом календарном году реализация отличная
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