Артета о поражениях от «Баварии» в прошлом: «Арсенал» должен доказать, что стал лучше. Мюнхенцы – топ-команда и один из самых успешных клубов в Лиге чемпионов»

Микель Артета считает «Баварию» командой топ-уровня.

«Арсенал» и «Бавария» сыграют 9 апреля в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

«Перед нами стоит серьезная задача – сыграть против одного из самых успешных клубов в . Мы с нетерпением ждем этого.

« » – это топовая команда, и я большой поклонник и того, как он выстраивает свои команды. Я многому научился от него.

Если детально проанализировать «Баварию», то понимаешь, что это топ-команда. Нам нужно хорошо подготовиться и провести игру так, как мы хотим. Если мы это сделаем, у нас есть шанс на победу.

Что касается поражений от «Баварии» в прошлом, то это уже история. Мы должны доказать, что стали лучше.

За последние несколько месяцев мы многому научились. Это вызов, и мы очень рады быть его частью», – сказал главный тренер « » .