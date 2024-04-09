Томас Тухель: «Бавария» достигла задачи-минимум в ЛЧ – не многие команды могут дойти до четвертьфинала. Мы хорошо выступаем в турнире в этом сезоне»
Томас Тухель заявил, что «Бавария» выполнила задачу-минимум в Лиге чемпионов.
Мюнхенский клуб сыграет против «Арсенала» в 1/4 финала турнира. На стадии 1/8 финала немецкая команда обыграла «Лацио».
«Мы хорошо выступаем в Лиге чемпионов в этом сезоне. Мы достигли задачу-минимум – не многие команды могут дойти до четвертьфинала.
Теперь многое зависит от удачи. Порой одно судейское решение может повлиять на исход таких противостояний.
Хотим выйти в полуфинал. Для этого нам надо провести два отличных матча», – сказал главный тренер «Баварии» Томас Тухель.
Тухель будто снимает с себя ответственность заранее.
Жесть, конечно. Впервые за долгое время Арсенал подходит к матчу с Баварией фаворитом (хоть и небольшим), а по интервью тренера немцев, будто бы играют Арсенал и Кёльн(как пример)…
Не то слово Томас.
Завтра ждём великий перфоманс Байерна имени Тухеля.
Тухель на оркестровым мостике.
К симфонии в Лондоне готов.