Томас Тухель: «Бавария» достигла задачи-минимум в ЛЧ – не многие команды могут дойти до четвертьфинала. Мы хорошо выступаем в турнире в этом сезоне»

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Арсенал Томас Тухель Футбол

Томас Тухель заявил, что «Бавария» выполнила задачу-минимум в Лиге чемпионов.

Мюнхенский клуб сыграет против «Арсенала» в 1/4 финала турнира. На стадии 1/8 финала немецкая команда обыграла «Лацио».

«Мы хорошо выступаем в Лиге чемпионов в этом сезоне. Мы достигли задачу-минимум – не многие команды могут дойти до четвертьфинала.

Теперь многое зависит от удачи. Порой одно судейское решение может повлиять на исход таких противостояний.

Хотим выйти в полуфинал. Для этого нам надо провести два отличных матча», – сказал главный тренер «Баварии» Томас Тухель.

9 комментариев
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У Тухеля с Тен Хагом по ходу один психолог. Они говорят одинаковые вещи.
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Теперь многое зависит от футболистов!
Тухель будто снимает с себя ответственность заранее.
Жесть, конечно. Впервые за долгое время Арсенал подходит к матчу с Баварией фаворитом (хоть и небольшим), а по интервью тренера немцев, будто бы играют Арсенал и Кёльн(как пример)…
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Мне всегда казалось что задача-минимум для Баварии - полуфинал ЛЧ.
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Он открыто издевается над руководством Баварии.
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Тухель основательно стелит себе соломку. Понимает, что потерял контроль над командой и что заявление на увольнение подписано директором, а он просто дорабатывает оставшиеся дни.
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"Мы хорошо выступаем в турнире в этом сезоне"(с)
Не то слово Томас.
Завтра ждём великий перфоманс Байерна имени Тухеля.
Тухель на оркестровым мостике.
К симфонии в Лондоне готов.
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До чего же Баварию довели
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Ну как хорошо, выиграли группу у клубов уровня ЛК и МЮ и одолели мертвейший Лацио, подстелил себе Тухель
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ну и как такой человек может тренировать топклуб?
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