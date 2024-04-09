Томас Тухель: «Бавария» достигла задачи-минимум в ЛЧ – не многие команды могут дойти до четвертьфинала. Мы хорошо выступаем в турнире в этом сезоне»

Томас Тухель заявил, что «Бавария» выполнила задачу-минимум в Лиге чемпионов.

Мюнхенский клуб сыграет против « » в 1/4 финала турнира. На стадии 1/8 финала немецкая команда обыграла «Лацио».

«Мы хорошо выступаем в в этом сезоне. Мы достигли задачу-минимум – не многие команды могут дойти до четвертьфинала.

Теперь многое зависит от удачи. Порой одно судейское решение может повлиять на исход таких противостояний.

Хотим выйти в полуфинал. Для этого нам надо провести два отличных матча», – сказал главный тренер «Баварии» .