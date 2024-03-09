«🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣». Роналду высмеял пенальти в пользу «Аль-Хилаля» в матче с «Аль-Риядом»

Криштиану Роналду высмеял назначение пенальти в пользу «Аль-Хилаля».

«Аль-Хилаль» обыграл « » на выезде со счетом 3:1 в 23-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

На 66-й минуте судья назначил пенальти в пользу гостей после падения игрока « » в штрафной площади, хотя контакта с защитником, вероятно, не было. Рубен Невеш реализовал 11-метровый и сравнял счет.

Нападающий «Аль-Насра» прокомментировал видео этого эпизода серией смеющихся эмодзи: «🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣».

«Аль-Хилаль» лидирует в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, набрав 65 очков. « » отстает на 12 баллов за 7 туров до завершения соревнования.