«🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣». Роналду высмеял пенальти в пользу «Аль-Хилаля» в матче с «Аль-Риядом»
Криштиану Роналду высмеял назначение пенальти в пользу «Аль-Хилаля».
«Аль-Хилаль» обыграл «Аль-Рияд» на выезде со счетом 3:1 в 23-м туре чемпионата Саудовской Аравии.
На 66-й минуте судья назначил пенальти в пользу гостей после падения игрока «Аль-Хилаля» в штрафной площади, хотя контакта с защитником, вероятно, не было. Рубен Невеш реализовал 11-метровый и сравнял счет.
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал видео этого эпизода серией смеющихся эмодзи: «🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣».
«Аль-Хилаль» лидирует в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, набрав 65 очков. «Аль-Наср» отстает на 12 баллов за 7 туров до завершения соревнования.
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Такая там логика?)
На вершине один и он Чемпион Мира и обладатель 8 ЗМ, 6 ЗБ, самый титулованный игрок в истории.
Месси это Эверест.
Роналду это Анапурна)
Если он в 40 себя так ведёт, то страшно представить, что будет после завершения карьеры в 50-60 лет.
Чушь от Кассано детской сказкой покажется по сравнению с тем, что нас ждёт от Kринжа.
Кстати , ни один пенальти Аргентины не вошел ни в один топ спорных.