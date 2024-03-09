«🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣». Роналду высмеял пенальти в пользу «Аль-Хилаля» в матче с «Аль-Риядом»

Теги Криштиану Роналду судьи высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд соцсети Аль-Рияд Футбол

Криштиану Роналду высмеял назначение пенальти в пользу «Аль-Хилаля».

«Аль-Хилаль» обыграл «Аль-Рияд» на выезде со счетом 3:1 в 23-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

На 66-й минуте судья назначил пенальти в пользу гостей после падения игрока «Аль-Хилаля» в штрафной площади, хотя контакта с защитником, вероятно, не было. Рубен Невеш реализовал 11-метровый и сравнял счет.

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал видео этого эпизода серией смеющихся эмодзи: «🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣».

«Аль-Хилаль» лидирует в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, набрав 65 очков. «Аль-Наср» отстает на 12 баллов за 7 туров до завершения соревнования.

37 комментариев
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Несчастный человек. Дальше будет хуже. Детские травмы помогли забраться на вершину, доказать свое мастерство. Они же и загнали его в тяжелое психическое состояние.
+61
-4
+57
Самые топовые моменты Роналду за последние 3 года:

- интервью с Пирсом Морганом
- забил первый гол волосами в истории футбола
- "Factos👀👍"
- "😂😂😂😂"
- "🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣"
- 0 трофеев
- выиграл товарищеский турнир имени Шейха Салмана Аль Нусрета
- разные жесты в ответ на кричалки о Месси
+34
-1
+33
Тело 30-летнего, ум 15-летнего
+33
-3
+30
Ответ seppblatter@mail.ru
Несчастный человек. Дальше будет хуже. Детские травмы помогли забраться на вершину, доказать свое мастерство. Они же и загнали его в тяжелое психическое состояние.
там крыша окончательно поехала после 18.12.2022
+27
-1
+26
Месси договорился с катарцами, чтобы те договорились с ФИФА, чтобы та договорилась с саудитами, чтобы хилалю подсуживали чтобы нагадить Кришти?
Такая там логика?)
+14
0
+14
Блин, Крон конечно как ребенок себя ведет)
+9
-2
+7
Лучше б тренировался. А то вон без Талиски и пенки 2 матча подряд без голов
+8
-1
+7
Ответ Chuha-Motibg
Лучше б тренировался. А то вон без Талиски и пенки 2 матча подряд без голов
no taliska, no party
+5
0
+5
А свои пенальти ему почему то не смешно, 🤣🤣особенно в ворота Юве при камбэке в полуфинале
+4
0
+4
Ответ seppblatter@mail.ru
Несчастный человек. Дальше будет хуже. Детские травмы помогли забраться на вершину, доказать свое мастерство. Они же и загнали его в тяжелое психическое состояние.
Ну не на вершину.
На вершине один и он Чемпион Мира и обладатель 8 ЗМ, 6 ЗБ, самый титулованный игрок в истории.
Месси это Эверест.
Роналду это Анапурна)
+6
-3
+3
Ждём интервью Пирсу Моргану о том как провально ведёт себя руководство Аль - Насра.
+3
0
+3
Я не могу с этого персонажа, как же корежит бедолагу😆 🤣 хоть бы кто подсказал ему, как ущербно смотрится со стороны такое поведение от 40 летнего мужика 🤦🏻‍♂️
+3
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+3
А теперь покажите ему пенальти в ворота Ганы на ЧМ2022.
+2
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Ответ Дзмітрый Фарботка
Совсем поплыл на старости лет
К реальной старости после завершения карьеры у него совсем флягу снесёт.
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Просто вспомнил Криштиану себя в молодости,как падал от ветерка.Валялся на газоне словно убили.Хлеще Неймара был.
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Этот бедолага7 уже не знает как о себе напомнить)
+2
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Шизофрения кринжa прогрессирует ускоренными темпами после 18.12.2022.
Если он в 40 себя так ведёт, то страшно представить, что будет после завершения карьеры в 50-60 лет.
Чушь от Кассано детской сказкой покажется по сравнению с тем, что нас ждёт от Kринжа.
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Очередное дно
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Истерика .
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Совсем поплыл на старости лет
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Ответ Roman
Тело 30-летнего, ум 15-летнего
Ума нет.
+1
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Ответ Асхат Мусин
А свои пенальти ему почему то не смешно, 🤣🤣особенно в ворота Юве при камбэке в полуфинале
И про офсайды в матчах с Баварией)
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Да ладно тебе, Геша.. Все смеялись больше после твоего нырка на ЧМ, гола "волосами" и отлёта от Марокко.. Вот где смех то был ... 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣..
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Ответ Greatest Of All Time
А теперь покажите ему пенальти в ворота Ганы на ЧМ2022.
Который всеми экспертами и спортивными сми был признан самым спорным на ЧМ 2022.
Кстати , ни один пенальти Аргентины не вошел ни в один топ спорных.
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Ответ Асхат Мусин
А свои пенальти ему почему то не смешно, 🤣🤣особенно в ворота Юве при камбэке в полуфинале
А голы Баварии с офсайдов?
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Ответ Асхат Мусин
А свои пенальти ему почему то не смешно, 🤣🤣особенно в ворота Юве при камбэке в полуфинале
И свои рекордные количества пенальти тоже не смешно, как и его фанам, только 5 пенальти Месси им смешно🤣🤣🤣🤣
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Напомнинвет заголовок сриа новости: болгары высмеяли…
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Ответ Tomas Nepotrebko
Месси договорился с катарцами, чтобы те договорились с ФИФА, чтобы та договорилась с саудитами, чтобы хилалю подсуживали чтобы нагадить Кришти? Такая там логика?)
Месси явно попросил шейхов Катара, что бы те купили Лигу для Аль Хиляля)
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Ответ Дмитрий
Ну не на вершину. На вершине один и он Чемпион Мира и обладатель 8 ЗМ, 6 ЗБ, самый титулованный игрок в истории. Месси это Эверест. Роналду это Анапурна)
олег, он же домиан, он же марина горячкина, теперь еще и дмитрий)
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наверное такие эмодзи можно использовать при факте того что Роналду не может выиграть даже чемпионат СА
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