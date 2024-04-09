Жены и девушки игроков «Баварии» не получили билеты на матч с «Арсеналом». Футболистов это разозлило
Жены и девушки игроков «Баварии» не посмотрят матч с «Арсеналом» на стадионе.
Это связано с наказанием, наложенным на «Баварию» за поведение болельщиков. УЕФА запретил болельщикам мюнхенцев посещать игру с «Арсеналом» из-за нескольких случаев использования пиротехники на трибунах. Последний такой пример – матч с «Лацио» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Несмотря на запрет для болельщиков мюнхенцев, некоторые игроки «Баварии» с оптимизмом смотрели на ситуацию и думали, что их жены и девушки все равно окажутся на стадионе, так как это обычная практика.
В связи с наказанием «Бавария» получила минимальное количество билетов на первую игру 1/4 финала. Их получили руководители и сотрудники клуба, а также члены команды помощников Томаса Тухеля. Женам и девушкам игроков билеты не достались, хотя жены Йозуа Киммиха и Эрика Дайера уже прилетели в Лондон. Жены и девушки остальных игроков «Баварии» остались в Мюнхене.
Как пишет Bild, футболистов «Баварии» эта ситуация разозлила.
Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Арсеналом» и «Баварией», который начнется в 22:00 по московскому времени.
Кейна выкинули из «Арсенала» в 9 лет из-за лишнего веса. Харри даже был готов стать вратарем
Разбираем пары 1/4 ЛЧ: что мы ждем от «Реала», «ПСЖ» и «Арсенала»?
Через пиратский стрим с азино три топора обязательно))