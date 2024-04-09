Жены и девушки игроков «Баварии» не получили билеты на матч с «Арсеналом». Футболистов это разозлило

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Арсенал болельщики Эрик Дайер Йозуа Киммих Футбол

Жены и девушки игроков «Баварии» не посмотрят матч с «Арсеналом» на стадионе.

Это связано с наказанием, наложенным на «Баварию» за поведение болельщиков. УЕФА запретил болельщикам мюнхенцев посещать игру с «Арсеналом» из-за нескольких случаев использования пиротехники на трибунах. Последний такой пример – матч с «Лацио» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Несмотря на запрет для болельщиков мюнхенцев, некоторые игроки «Баварии» с оптимизмом смотрели на ситуацию и думали, что их жены и девушки все равно окажутся на стадионе, так как это обычная практика.

В связи с наказанием «Бавария» получила минимальное количество билетов на первую игру 1/4 финала. Их получили руководители и сотрудники клуба, а также члены команды помощников Томаса Тухеля. Женам и девушкам игроков билеты не достались, хотя жены Йозуа Киммиха и Эрика Дайера уже прилетели в Лондон. Жены и девушки остальных игроков «Баварии» остались в Мюнхене.

Как пишет Bild, футболистов «Баварии» эта ситуация разозлила.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Арсеналом» и «Баварией», который начнется в 22:00 по московскому времени.

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41 комментарий
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жаль, что самим купить денег не хватает...
+92
-9
+83
Ничего страшного. По Матч ТВ посмотрят
+26
0
+26
Ответ DimaArsenal
жаль, что самим купить денег не хватает...
Думаешь остались свободные билеты?
+26
-3
+23
Женам Йозуа Киммиха и Эрика Дайера надо бронировать стол в одном из лондонских пабов, пока не поздно
+20
-1
+19
Ответ DimaArsenal
жаль, что самим купить денег не хватает...
Так запрет на посещение
+17
-2
+15
Ответ Gleb Trudov
Так запрет на посещение
Запрес скорее на распространение билетов через клуб. Нет такого, что тебя в сервисе покупки билетов бвдут допрашивать болеешь ты за Баварию, или нет
+8
-1
+7
Ответ T622222
При таком бабле можно и купить! Хватить халявить мы 20 лет ходим за совой счет….
Написано же, что запрет на посещение
+10
-3
+7
При таком бабле можно и купить! Хватить халявить мы 20 лет ходим за совой счет….
+12
-6
+6
Ответ Gleb Trudov
Так запрет на посещение
англичанка жена Дайера тоже с запретом на посещение футбола в Англии? или жены футболистов в фансекторах сидят?
+5
0
+5
Жены Киммиха и Дайера похоже просто в Лондон хотели слетать, всем явно заранее сказали. Да и вряд ли девчонки расстроились, в бутиках им явно будет интереснее! )
+3
0
+3
Ответ trav
Как можно быть таким глупым? Дело не в купить. Все билеты в продаже недоступны потому что их выкупают абонементщики. Остаются места, которые зарезервированы под клуб - и вот хозяйский клуб делает мелкую пакость - даёт минимальное кол-во билетов для гостей. Тем самым они просто пакостят как клуб лузеров (а Арсенал таким и является). Надеюсь Бавария накидает им трёшку и дома еще столько же добавит.
Сильнейшая атака Сити на Этихаде была подавлена, а тут нищая Баварка с неудачником Кейном вдруг трешку накидает лучшей обороне Европы, уахваххаах
+2
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Догадывался, кто опубликовал эту "новость" 😉
+2
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Ответ Gleb Trudov
Так запрет на посещение
Какой запрет на посещение? Как ты запретишь? Приходит баба на кассу купить билет, а ее спрашивают: "А вас случайно не сношает ногомячер Баварии? А то запрещено"
+2
-1
+1
Ни чего не потеряют.Матч ТВ с черданцевым это же просто сказка.
+1
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Руководство Баварии бережет семьи. Незачем женам смотреть как их мужиков дерут всякие хайнденхаймы, бохумы и тем более что с ними сделают канониры
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Что там их разозлило?! 🤣😂 а последние результаты наверняка разозлили болел Баварии. Возможно даже больше, чем ногомячистов их их жён.
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Ответ Плеймейкер87
Ничего страшного. По Матч ТВ посмотрят
Это сильно!!!
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болею и болел за баварию, но от этого матча конкретно жду зарубу. хочется уже зрелишного футбола от мюнхенцев а не эти прогулки с мячом по полю
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Ответ rwkq485579
Думаешь остались свободные билеты?
Кто захочет тот найдет. Не такая уж и сложная задача. Были бы деньги и желание
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Ответ Омар Хаям
болею и болел за баварию, но от этого матча конкретно жду зарубу. хочется уже зрелишного футбола от мюнхенцев а не эти прогулки с мячом по полю
Уверен что будет бой. За красивый футбол!
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Ответ DimaArsenal
жаль, что самим купить денег не хватает...
Мда Дмитрий 🤦🏼‍♂️фиаско
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Ответ DimaArsenal
жаль, что самим купить денег не хватает...
На такие матчи билеты в свободной продаже невозможно приобрести
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Ответ charly_54
Написано же, что запрет на посещение
настоящие юзеры спортса дальше заголовка не читают!
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Ответ Andrey Maximkin
Руководство Баварии бережет семьи. Незачем женам смотреть как их мужиков дерут всякие хайнденхаймы, бохумы и тем более что с ними сделают канониры
А то до чего дойти может! Насмотрятся, накупят, и давай...
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Ответ Alex1104
А то до чего дойти может! Насмотрятся, накупят, и давай...
во-во
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Ответ Dinamik1
Ни чего не потеряют.Матч ТВ с черданцевым это же просто сказка.
Ахахаха
Через пиратский стрим с азино три топора обязательно))
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Ответ trav
Как можно быть таким глупым? Дело не в купить. Все билеты в продаже недоступны потому что их выкупают абонементщики. Остаются места, которые зарезервированы под клуб - и вот хозяйский клуб делает мелкую пакость - даёт минимальное кол-во билетов для гостей. Тем самым они просто пакостят как клуб лузеров (а Арсенал таким и является). Надеюсь Бавария накидает им трёшку и дома еще столько же добавит.
Знаю твоих родителей - нормальные мужики. Здоровья вам.
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Уже даже УЕФА пытается их разозлить и мотивировать перед матчем
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у Изольды билеты купят. делов-то.
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Если билеты не именные, то можно попросить кого-нибудь купить билеты вместо них.
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