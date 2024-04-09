ИГИЛ* угрожает организовать теракты на матчах 1/4 финала ЛЧ
ИГИЛ* заявил о планах организовать теракты на матчах Лиги чемпионов.
Ответственное за распространение сообщений террористической организации СМИ опубликовало изображение с вооруженным человеком и названиями стадионов, на которых пройдут четвертьфинальные матчи ЛЧ на этой неделе – «Эмирейтс», «Парк де Пренс», «Метрополитано» и «Сантьяго Бернабеу».
На картинке также есть надпись «Убить их всех».
В 1/4 финала ЛЧ «Реал» сыграет с «Манчестер Сити», «ПСЖ» – с «Барселоной», «Арсенал» примет «Баварию», а «Атлетико» встретится с «Боруссией».
По информации Marca, органы безопасности уже проинформировали «Реал» об угрозе со стороны ИГИЛ. На данный момент в отношении организации встречи ничего не изменилось – усиленные меры безопасности уже приняты, поскольку Министерство внутренних дел Испании присвоило этому матчу категорию «с повышенным риском».
Во вторник утром правительство Испании проведет совещание, на котором примет решение о том, стоит ли вводить дополнительные меры безопасности.
* – ИГИЛ, «Исламское государство» – запрещенная в России террористическая организация.
Мы же вроде на спортивном сайте, тут многие про это знают.