ИГИЛ* угрожает организовать теракты на матчах 1/4 финала ЛЧ

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ИГИЛ* заявил о планах организовать теракты на матчах Лиги чемпионов.

Ответственное за распространение сообщений террористической организации СМИ опубликовало изображение с вооруженным человеком и названиями стадионов, на которых пройдут четвертьфинальные матчи ЛЧ на этой неделе – «Эмирейтс», «Парк де Пренс», «Метрополитано» и «Сантьяго Бернабеу».

На картинке также есть надпись «Убить их всех».

В 1/4 финала ЛЧ «Реал» сыграет с «Манчестер Сити», «ПСЖ» – с «Барселоной», «Арсенал» примет «Баварию», а «Атлетико» встретится с «Боруссией». 

По информации Marca, органы безопасности уже проинформировали «Реал» об угрозе со стороны ИГИЛ. На данный момент в отношении организации встречи ничего не изменилось – усиленные меры безопасности уже приняты, поскольку Министерство внутренних дел Испании присвоило этому матчу категорию «с повышенным риском». 

Во вторник утром правительство Испании проведет совещание, на котором примет решение о том, стоит ли вводить дополнительные меры безопасности. 

* – ИГИЛ, «Исламское государство» – запрещенная в России террористическая организация.

121 комментарий
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ахахахаха, ну щас выйдут эксперты российских спецслужб и скажут, кто это на самом деле)
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-67
+103
надеюсь, матчи состоятся и ничего не случится, а все это пустое бахвальство пустынных клоунов-террористов в попытке привлечь к себе внимание, особенно, когда их "государство" уничтожили и вернули их в подполье.
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Ответ Groznyi2024
Комментарий скрыт
Это Запад их в РФ пустил?
+68
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+58
у террористов нет национальности!!!! за исключение случаев когда террорист украинец)
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+57
Ответ Groznyi2024
Комментарий скрыт
Не было слышно? Или ты затычки вставил? Я чёт о них слышал и пол года назад, и два года назад. О них куча новостей, ряд терактов.
+77
-21
+56
Ответ bubon1k
Ну тут очевидно же чей след
Всё верно, след бесконтрольного рынка боеприпасов и оружия
+50
-5
+45
Ответ Groznyi2024
Комментарий скрыт
Последний терракт ИГИЛ в Европе был в Брюсселе, 16.10.2023 года, на матче отбора на Евро, Швеция-Бельгия.
Мы же вроде на спортивном сайте, тут многие про это знают.
+45
-4
+41
Как по команде, за 2 минуты, 4 одинаковых поста про Украину. Совпадение? Не думаю.
+57
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+34
Опять "религия мира и добра" заявляет о том, как она будет воевать "мирными" методами за свои вечно "ущемлённые" права.
+44
-10
+34
Ответ Groznyi2024
Комментарий скрыт
В Кабуле не так давно наше посольство. В Германии в прошлом году. Мало?
+28
-2
+26
Ну тут очевидно же чей след
+36
-11
+25
Ответ Groznyi2024
Комментарий скрыт
Единая Россия - запад. Так и запишем.
+32
-7
+25
Ответ дамьен
Комментарий скрыт
Нет, конечно, но христианство прошло через стадию реформации и изменений, а пещерный религиозный культ "мира и добра" нет, так и остался в своих средневековых предрассудках, жертвами которых становятся невинные люди по всему миру.
+32
-8
+24
Ответ Dmitry Vasilchenko
В Кабуле не так давно наше посольство. В Германии в прошлом году. Мало?
Щас он скажет ты там был? Ты видел?! Это все происки запада))
+26
-4
+22
Обычно когда они хотят действительно совершить свои грязные делишки, они отмалчиваются до момента самого теракта, а сообщают уже по завершении. Предупреждать заранее - значит позволить органам принять меры безопасности и исключить вероятность теракта.
+22
-1
+21
Ответ Groznyi2024
Комментарий скрыт
А врачи что говорят?
+21
-1
+20
Ответ rarog
Комментарий скрыт
🤡🤡🤡
+31
-12
+19
Ответ Groznyi2024
Комментарий скрыт
Слышно было и в 2022 в Афганистане у посольства и в 2024 в Иране, не слышно только глухим
+18
-2
+16
Не все мусульмане террористы но все террористы мусульмане
+26
-10
+16
Ответ Groznyi2024
Комментарий скрыт
Ну да. Таджики с бородами - это на самом деле украинцы. И заместитель секретаря Генерального совета партии "Единая Россия" на самом деле работает на НАТО, ведь именно он рассказал об этом. Поэтому он так часто выступает от лица Единой России.
+19
-4
+15
Ответ дамьен
Комментарий скрыт
В том то и дело, что походы были в 11-12 веке. А эта дикость осталась и в 21 веке. На уровне 11 века живут
+12
-1
+11
Щас ФСБ и СК скажут кто это на самом деле)
+13
-2
+11
Ответ Vladislav Zhalobkevich
Как по команде, за 2 минуты, 4 одинаковых поста про Украину. Совпадение? Не думаю.
да ты тоже молодец, у тебя тоже последние комментарии исключительно спорту посвящены. совпадение? не думаю.
+15
-5
+10
Сейчас чекисты расскажут, кто готовил нападение и какой след надо искать. Полагаю, что потом исполнители сядут в белый Логан и поедут к украинской границе, ведь им обещали по миллиону рублей
+17
-9
+8
Ответ Groznyi2024
Комментарий скрыт
Они взрыв у польства РФ в Афганистане устроили 5 сентября 2022г. До этого американцы их душили, а как из Афганистана вышли то и сопротивления больше никакого не встречают.
+10
-2
+8
Самая мирная религия в своём репертуаре
+13
-5
+8
Ответ Roman Araslanov
А врачи что говорят?
так там на всю республику доктор один, и имя ему
+7
0
+7
Ответ Непристойное предложение
у террористов нет национальности!!!! за исключение случаев когда террорист украинец)
Национальности может и нет, а религия у них одна у всех
+18
-11
+7
ИГИЛ уже 10 лет как ИГ.
+6
0
+6
Ответ bubon1k
Слышно было и в 2022 в Афганистане у посольства и в 2024 в Иране, не слышно только глухим
«Поговорка про глаза и божью росу»
+8
-3
+5
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