ИГИЛ* угрожает организовать теракты на матчах 1/4 финала ЛЧ

ИГИЛ* заявил о планах организовать теракты на матчах Лиги чемпионов.

Ответственное за распространение сообщений террористической организации СМИ опубликовало изображение с вооруженным человеком и названиями стадионов, на которых пройдут четвертьфинальные матчи на этой неделе – « », « », «Метрополитано» и « ».

На картинке также есть надпись «Убить их всех».

В 1/4 финала ЛЧ «Реал» сыграет с « », «ПСЖ» – с «Барселоной», «Арсенал» примет «Баварию», а «Атлетико» встретится с «Боруссией».

По информации Marca, органы безопасности уже проинформировали «Реал» об угрозе со стороны ИГИЛ. На данный момент в отношении организации встречи ничего не изменилось – усиленные меры безопасности уже приняты, поскольку Министерство внутренних дел Испании присвоило этому матчу категорию «с повышенным риском».

Во вторник утром правительство Испании проведет совещание, на котором примет решение о том, стоит ли вводить дополнительные меры безопасности.

* – ИГИЛ, «Исламское государство» – запрещенная в России террористическая организация.