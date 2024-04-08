Артета о том, общался ли с Алонсо, как победить «Баварию»: «Отличный вопрос, но не буду отвечать. Всегда ожидаешь, что соперник сыграет наилучшим образом»
Микель Артета ответил, разговаривал ли он с Хаби Алонсо перед игрой с «Баварией».
«Арсенал» и «Бавария» сыграют 9 апреля в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.
– Вы разговаривали с Хаби Алонсо о том, как победить «Баварию»?
– Отличный вопрос, но я не буду на него отвечать.
– Трудности вокруг «Баварии» актуальны для матча плей-офф?
– Нет, не мой взгляд. Мы не можем это контролировать.
Но всегда ожидаем лучшей игры от любого соперника. Будь это «Бавария», «Брайтон» [в прошлом матче в АПЛ] или «Астон Вилла» [в следующем матче АПЛ].
Всегда ожидаешь, что соперник сыграет наилучшим образом, – сказал главный тренер «Арсенала» Микель Артета.
Но разве только болельщики Арсенала считают его фаворитом?:)
БК нет?) эксперты нет?)