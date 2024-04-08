Артета о том, общался ли с Алонсо, как победить «Баварию»: «Отличный вопрос, но не буду отвечать. Всегда ожидаешь, что соперник сыграет наилучшим образом»

Микель Артета ответил, разговаривал ли он с Хаби Алонсо перед игрой с «Баварией».

«Арсенал» и «Бавария» сыграют 9 апреля в четвертьфинальном матче .

– Вы разговаривали с о том, как победить «Баварию»?

– Отличный вопрос, но я не буду на него отвечать.

– Трудности вокруг «Баварии» актуальны для матча плей-офф?

– Нет, не мой взгляд. Мы не можем это контролировать.

Но всегда ожидаем лучшей игры от любого соперника. Будь это « », «Брайтон» [в прошлом матче в ] или «Астон Вилла» [в следующем матче АПЛ].

Всегда ожидаешь, что соперник сыграет наилучшим образом, – сказал главный тренер « » Микель Артета.