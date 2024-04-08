Артета о том, общался ли с Алонсо, как победить «Баварию»: «Отличный вопрос, но не буду отвечать. Всегда ожидаешь, что соперник сыграет наилучшим образом»

Теги Бавария Байер Хаби Алонсо Микель Артета премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Арсенал Футбол

Микель Артета ответил, разговаривал ли он с Хаби Алонсо перед игрой с «Баварией».

«Арсенал» и «Бавария» сыграют 9 апреля в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

– Вы разговаривали с Хаби Алонсо о том, как победить «Баварию»?

– Отличный вопрос, но я не буду на него отвечать.

– Трудности вокруг «Баварии» актуальны для матча плей-офф?

– Нет, не мой взгляд. Мы не можем это контролировать.

Но всегда ожидаем лучшей игры от любого соперника. Будь это «Бавария», «Брайтон» [в прошлом матче в АПЛ] или «Астон Вилла» [в следующем матче АПЛ].

Всегда ожидаешь, что соперник сыграет наилучшим образом, – сказал главный тренер «Арсенала» Микель Артета.

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15 комментариев
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Бавария была и есть топ клуб, даже в тяжелое для себя время. А топ клубы тем и отличаются, что могут в кубковых соревнованиях собраться и пройти кого угодно и примеров этому масса. Арсеналу надо играть, как против МанСити и Ливера. Одновременно)
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После стольких лет, Арсенал вновь начинает котироваться как европейский футбольный гранд.
+7
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+6
Ответ Roman
Бавария победила саму себя, когда подписала мага из Лондона
Мага не из Лондона, Мага из Дагестана
+7
-1
+6
Бавария победила саму себя, когда подписала мага из Лондона
+7
-4
+3
Ответ Roman
Бавария победила саму себя, когда подписала мага из Лондона
скорее всего когда убрали Нагелсмана )
+2
-1
+1
Вообще не жду легкой игры для Арса, все же Бавария остается Баварией, а Кейн злосчастным для канониров...Но на победу лондонцев где-то 2:1 рассчитываю
+1
-1
0
Ответ Роста BOB
Конечно он спрашивал у Алонсо и у Пепа как ему обыграть Баварию, но завтра будет результат а дома укатаем Арсенал, можешь на АПЛ настраиваться
Укатают они)))) Мечтатели) Да вас, судя по вашим последним играм, даже Шеффилд разнесет)
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Ответ Den-is
Напугал ежа голой попой. С Тухелем вам бы научиться Фрайбурги и Хайденхаймы обыгрывать. Я уже не говорю о Дортмундах у себя дома)))) А то с такими командами дело не идет, а они уже на лидеров АПЛ замахиваются)
Зря вы так нос задираете, вы вообще понимаете с кем играть будете? На вас каток едет 😂 доминаторы вы не доделанные ))
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0
Ответ Роста BOB
Зря вы так нос задираете, вы вообще понимаете с кем играть будете? На вас каток едет 😂 доминаторы вы не доделанные ))
Каток наехал на вас, когда Байер Алонсо отчехапурил вас по самые помидоры и Айнтрахт. У Арсенала в этом сезоне такого не припомню. Так что как бы твоя шутка не сыграла бы с тобой злую шутку) Я уже плачу от смеха, какие вы фанатики непробиваемые) Хватит с тебя. У меня уже сил нет смеяться) Лезь в ЧС
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Ответ Роста BOB
Зря вы так нос задираете, вы вообще понимаете с кем играть будете? На вас каток едет 😂 доминаторы вы не доделанные ))
Я, конечно, все понимаю.
Но разве только болельщики Арсенала считают его фаворитом?:)

БК нет?) эксперты нет?)
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