Черданцев об Абаскале: «Не хватает опыта для команды, которая борется за чемпионство. Не понимаю состав: неужели Дуарте с пробитой головой сильнее Джикии?»
Георгий Черданцев не понимает решений тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.
«Я очень много читаю о том, что «Спартак» хочет поменять тренера. Не находясь в команде, мы не можем об этом знать. Я не вижу, чтобы команда сливала тренера. Игроки бьются и играют как могут. Но мне кажется, что Абаскалю не хватает тренерского опыта для команды, которая борется за чемпионство.
Да, я не понимаю выбор состава Абаскаля, не понимаю решений по отдельным игрокам. Почему играет Дуарте с пробитой головой? Неужели он сильнее Джикии? Я не уверен. У «Спартака» есть настрой, желание, но понимания, во что играть – нет», – сказал комментатор «Матч ТВ».
вспоминается, когда неудачно пытался обработать скачащий мяч в середине поля в последней игре с Динамо, когда пошла затем динамовская контратака (Смолов запорол), в остальном играл достаточно надёжно...