Черданцев об Абаскале: «Не хватает опыта для команды, которая борется за чемпионство. Не понимаю состав: неужели Дуарте с пробитой головой сильнее Джикии?»

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Черданцев Георгий Джикия Матч ТВ Алексис Дуарте Гильермо Абаскаль Футбол

Георгий Черданцев не понимает решений тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Я очень много читаю о том, что «Спартак» хочет поменять тренера. Не находясь в команде, мы не можем об этом знать. Я не вижу, чтобы команда сливала тренера. Игроки бьются и играют как могут. Но мне кажется, что Абаскалю не хватает тренерского опыта для команды, которая борется за чемпионство.

Да, я не понимаю выбор состава Абаскаля, не понимаю решений по отдельным игрокам. Почему играет Дуарте с пробитой головой? Неужели он сильнее Джикии? Я не уверен. У «Спартака» есть настрой, желание, но понимания, во что играть – нет», – сказал комментатор «Матч ТВ».

Абаскаля все равно надо уволить из «Спартака»

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22 комментария
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Пристали с этим Джикией.Вообще не его позиция,даже если не Дуарте,то вышел бы Чернов.
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Как бы то ни было защита в Спартаке стала не на много, но надёжнее и стабильнее, не дали Динамо с их атакующей игрой ничего с игры забить, на ноль в Питере Спартак единственный сыграл, прервал длительную серию Зенита по забиванию голов в каждом домашнем матче...
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Чекурданцев как был пустым болтуном, так болтуном и остаётся.
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Джикия не конкурент Дуарте, давно уже всем было объяснено почему: не могут два левоногих играть в центре обороны. Джикия конкурент Бабичу, а Бабич на голову сильнее Джикии.
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Да, ипотечник, даже раненый Дуарте сильнее недокапитана. А понимание, во что играть, должно идти от тренера, а у нас на его месте случайное рыжее недоразумение .
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Почему комментирует Черданцев с пустой головой? Неужели он сильнее Минина?
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да, ипотека, ты реально ничего не понимаешь в футболе..джикия и бабич левоногие, чернов и дуарте правоногие..поэтому джикия и не играет вместо дуарте
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А чем Джикия сильнее Дуарте? Уже сейчас Дуарте показывает, что грамотно играет позиционно и при этом один в один я не припомню чтобы его обыгрывал кто-то. У Георгия постоянно были позиционные ошибки которые он с помощью ускорений решал +/-, но вот вопрос, если Джикия настигает соперника сзади и делает так скажем красивый подкат, то он кто герой который спас команду или игрок который исправил свой косяк?
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Полный московский картофель....
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Дуарте - Бабич отличная связка!
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Ответ NIK7478
Только крайне неумные люди могут говорить, что два левоногих не могут играть в центре вместе!😂😂😂 Ловчев, например, очень доходчиво объяснил, что это чушь собачья: он спросил - почему два правоногих в центре защиты (а таких подавляющее большинство в командах!) играть могут, а два левоногих нет?! И этот вопрос ставит таких вот диванных "умников" в тупик!
В командах, которые владеют мячом и разыгрывают от ворот всегда стараются найти разноногих защитников. Просто левоногих защитников не так много, поэтому не всегда это удается сделать. Но когда в наличие такие защитники, то конечно надо ставить их, тем более что по всем остальным показателям Дуарте ничем не хуже Джикии.
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Ответ Igor Ryabchikov
В командах, которые владеют мячом и разыгрывают от ворот всегда стараются найти разноногих защитников. Просто левоногих защитников не так много, поэтому не всегда это удается сделать. Но когда в наличие такие защитники, то конечно надо ставить их, тем более что по всем остальным показателям Дуарте ничем не хуже Джикии.
Вопрос в том, что два левоногих могут запросто эффективно играть в центре защиты так же, как и два правоногих! Я об этом сказал. И, кстати, Дуарте на уровень ниже Джикии, что доказывал сам уже неоднократно! Могу даже выдать по нему прогноз (по Дуарте)6 с приходом новго тренера в Спартак Дуарте сядет на скамейку, а потом и уедет куда-нибудь в аренду (после того, как Джикия наберет игровую форму! Кто лучше - Джикия или Дуарте - в этом нет сомнений в сообществе футбольных профессионалов (конечно, Джикия!).
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Ответ Петрович
Джикия не конкурент Дуарте, давно уже всем было объяснено почему: не могут два левоногих играть в центре обороны. Джикия конкурент Бабичу, а Бабич на голову сильнее Джикии.
Бабич чуть ли ни вообще единственный игрок, к которому никаких претензий.
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Ответ Петрович
Джикия не конкурент Дуарте, давно уже всем было объяснено почему: не могут два левоногих играть в центре обороны. Джикия конкурент Бабичу, а Бабич на голову сильнее Джикии.
А Дуарте на пол забинтовоной головы выше Джикии
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А чем сейчас Дуарте плох?! Да, раньше косячил, адаптировался, сейчас привык, единственная ошибка в последнее время
вспоминается, когда неудачно пытался обработать скачащий мяч в середине поля в последней игре с Динамо, когда пошла затем динамовская контратака (Смолов запорол), в остальном играл достаточно надёжно...
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Черданцев вот вроде не первый день в футболе, но рассуждает так, как будто в картишки играет. Сильнее или слабее Джикия - если он в текущем состоянии не вписывается в командную игру, значит он будет ломать игру в обороне, а потом опять же Абаскалю будут претензии, что он игру обороны выстроить не может. По-моему у Черданцева как раз опыта не хватает, ну или он просто популизмом занимается
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А когда спартак боролся за чемпионство, в третьем туре?
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Поэтому Черданцев не тренер, а комментатор
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Черданцев с пробитой головой может спокойно комментировать матч - хуже не будет
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