Черданцев об Абаскале: «Не хватает опыта для команды, которая борется за чемпионство. Не понимаю состав: неужели Дуарте с пробитой головой сильнее Джикии?»

Георгий Черданцев не понимает решений тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Я очень много читаю о том, что «Спартак» хочет поменять тренера. Не находясь в команде, мы не можем об этом знать. Я не вижу, чтобы команда сливала тренера. Игроки бьются и играют как могут. Но мне кажется, что Абаскалю не хватает тренерского опыта для команды, которая борется за чемпионство.

Да, я не понимаю выбор состава Абаскаля, не понимаю решений по отдельным игрокам. Почему играет с пробитой головой? Неужели он сильнее ? Я не уверен. У «Спартака» есть настрой, желание, но понимания, во что играть – нет», – сказал комментатор « ».

Абаскаля все равно надо уволить из «Спартака»