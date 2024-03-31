Абаскаль о ничьей с «Уралом»: «Для «Спартака» это ноль очков. Мы доминировали, и, возможно, было излишнее желание открыть счет»

Теги Спартак премьер-лига Россия Урал Матч ТВ Алексис Дуарте Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль недоволен ничьей в матче с «Уралом» (0:0).

«Для нас это ноль очков. Конечно, в этом матче мы старались, играли на победу. В принципе, сама игра нам удавалась, за исключением финальной трети. Последние передачи, удары – вот в этом компоненте нам сегодня не хватило. Нужно быть более агрессивными в финальной трети.

Оборона соперника действовала достаточно статично, можно было проводить комбинации, играть в стенку, обыгрывать, находить пространство. Но если ты не бьешь по воротам точнее, то результат такой.

Мы доминировали в матче, и, возможно, было излишнее желание открыть счет.

Конечно, гол – это самое важное, и мы хотели забить. Мы видим, что после паузы и у других команд возникают сложности. Сегодня нам не хватило фазы завершения. Тем не менее игра сама была хорошей, у нас были командный дух и настрой.

К счастью, Дуарте получил не такое серьезное повреждение. Да, это выглядит страшно, потому что там у него рассечение и воспаление. Но мы поговорили, и все нормально», – отметил главный тренер «Спартака».

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26 комментариев
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Я однажды в 27 лет исключительно из за стечения обстоятельств оказался руководителем ключевого отдела в компании. На энергии и фарте успешно продержался несколько месяцев, а дальше, когда начались сложности из вне, сразу «поплыл», вёл себя странно, нашёл «врагов», а главное совершенно не знал что в этой ситуации делать, хотя был уверен что знаю.

Вот каждый раз когда вижу высказывания «позднего» Абаскаля, невольно вспоминаю то время;))
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0 голов за 3 игры. Страшно подумать сколько забьют без «излишнего желания забить гол»
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с "мы доминировали" он погорячился.
Ростов вчера доминировал
Сочи во 2 тайме доминировали

спартак сегодня не доминировал
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ну больной на всю голову,где было доминирование,господи ну когда он исчезнет,надоела эта ахинея
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Мы наверное с Абаскалем разные матчи смотрели. Спартак, беззубо, травоядно.
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Ответ Дары Кежмана за традиционный спортс ру
Я однажды в 27 лет исключительно из за стечения обстоятельств оказался руководителем ключевого отдела в компании. На энергии и фарте успешно продержался несколько месяцев, а дальше, когда начались сложности из вне, сразу «поплыл», вёл себя странно, нашёл «врагов», а главное совершенно не знал что в этой ситуации делать, хотя был уверен что знаю. Вот каждый раз когда вижу высказывания «позднего» Абаскаля, невольно вспоминаю то время;))
Точнее и не скажешь
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Рыжее говно, иди на ххх уй
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Доминировали доминировали, невыдоменировали.
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Цитаты волка из вконтактика. Одмин паблика - Рауль Рианчо.
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Ответ Дары Кежмана за традиционный спортс ру
Я однажды в 27 лет исключительно из за стечения обстоятельств оказался руководителем ключевого отдела в компании. На энергии и фарте успешно продержался несколько месяцев, а дальше, когда начались сложности из вне, сразу «поплыл», вёл себя странно, нашёл «врагов», а главное совершенно не знал что в этой ситуации делать, хотя был уверен что знаю. Вот каждый раз когда вижу высказывания «позднего» Абаскаля, невольно вспоминаю то время;))
Чем закончилось? Это всяко интереснее игры Спартака
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Считаю с таким составом команда должна выглядеть сильнее. Если ничего не изменится до конца года здравствуй Валера.
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Это равноценно тому,что обхаживать бабенку разными финтами,потратив время и деньги,но увы без завершения ! )) Кстати у Спартака неприлично много поражений:7,что на уровне Факела и меньше всех из восьмёрки забитых голов !
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Видимо идеи Абаскаля закончились. Если ты тренируешь топовую команду, первое чему ты должен ее научить - это позиционная атака. Ее у Спартака нет. Взламывать оборонительные команды совсем не получается. Вроде бы и игроки есть, и возможности ротации, но кто бы не выходил - итог один. Ноль мячей в 3х играх...
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Может лучше с базы смотреть за игрой? Больше очков получаете.
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" стеночки" без " забеганий"= 0 очков.
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Ответ Красная стрела
0 голов за 3 игры. Страшно подумать сколько забьют без «излишнего желания забить гол»
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Промеса не хватает.
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Ответ Дары Кежмана за традиционный спортс ру
Я однажды в 27 лет исключительно из за стечения обстоятельств оказался руководителем ключевого отдела в компании. На энергии и фарте успешно продержался несколько месяцев, а дальше, когда начались сложности из вне, сразу «поплыл», вёл себя странно, нашёл «врагов», а главное совершенно не знал что в этой ситуации делать, хотя был уверен что знаю. Вот каждый раз когда вижу высказывания «позднего» Абаскаля, невольно вспоминаю то время;))
Вот та ситуация, когда комментарий прекрасен от и до)
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Ответ Опа, Митяй
Чем закончилось? Это всяко интереснее игры Спартака
Он же написал «однажды». Значит один день. ))))))
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Ответ Buton71
Он же написал «однажды». Значит один день. ))))))
Один день это то, через сколько Абаскаль должен быть выгнан на мороз) А он написал несколько месяцев
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Ответ Опа, Митяй
Один день это то, через сколько Абаскаль должен быть выгнан на мороз) А он написал несколько месяцев
Он не должен быть выгнан. Он не должен был быть назначен.
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Ответ Artie Bukko
аналогия в целом удачная) но конкретно в этом интервью то что не так)? всё по фактам саазалг
Что не так? Ну собственно в интервью все так. Не так в политике клуба. Когда тренер Овен вает результаты своей работы на 0 очков,и не может добиться большего даже в матче с аутсайдерами,то либо руководство клуба должно сделать оргвыводы,а ещё лучше чтобы сам тренер подал в отставку. Заниматься демагогией и самокритикой не давая результат но при этом продолжая работать в клубе ...ну такое себе,а главное и перспективы то не видно
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Ответ Олимпионик
Промеса не хватает.
Закон сохранения сработал. Если где-то убыло, значит где-то прибыло. 47 лет теперь будет кафоваться)))
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