Абаскаль о ничьей с «Уралом»: «Для «Спартака» это ноль очков. Мы доминировали, и, возможно, было излишнее желание открыть счет»

Гильермо Абаскаль недоволен ничьей в матче с «Уралом» (0:0).

«Для нас это ноль очков. Конечно, в этом матче мы старались, играли на победу. В принципе, сама игра нам удавалась, за исключением финальной трети. Последние передачи, удары – вот в этом компоненте нам сегодня не хватило. Нужно быть более агрессивными в финальной трети.

Оборона соперника действовала достаточно статично, можно было проводить комбинации, играть в стенку, обыгрывать, находить пространство. Но если ты не бьешь по воротам точнее, то результат такой.

Мы доминировали в матче, и, возможно, было излишнее желание открыть счет.

Конечно, гол – это самое важное, и мы хотели забить. Мы видим, что после паузы и у других команд возникают сложности. Сегодня нам не хватило фазы завершения. Тем не менее игра сама была хорошей, у нас были командный дух и настрой.

К счастью, получил не такое серьезное повреждение. Да, это выглядит страшно, потому что там у него рассечение и воспаление. Но мы поговорили, и все нормально», – отметил главный тренер « ».