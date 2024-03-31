Абаскаль о ничьей с «Уралом»: «Для «Спартака» это ноль очков. Мы доминировали, и, возможно, было излишнее желание открыть счет»
Гильермо Абаскаль недоволен ничьей в матче с «Уралом» (0:0).
«Для нас это ноль очков. Конечно, в этом матче мы старались, играли на победу. В принципе, сама игра нам удавалась, за исключением финальной трети. Последние передачи, удары – вот в этом компоненте нам сегодня не хватило. Нужно быть более агрессивными в финальной трети.
Оборона соперника действовала достаточно статично, можно было проводить комбинации, играть в стенку, обыгрывать, находить пространство. Но если ты не бьешь по воротам точнее, то результат такой.
Мы доминировали в матче, и, возможно, было излишнее желание открыть счет.
Конечно, гол – это самое важное, и мы хотели забить. Мы видим, что после паузы и у других команд возникают сложности. Сегодня нам не хватило фазы завершения. Тем не менее игра сама была хорошей, у нас были командный дух и настрой.
К счастью, Дуарте получил не такое серьезное повреждение. Да, это выглядит страшно, потому что там у него рассечение и воспаление. Но мы поговорили, и все нормально», – отметил главный тренер «Спартака».
Вот каждый раз когда вижу высказывания «позднего» Абаскаля, невольно вспоминаю то время;))
Ростов вчера доминировал
Сочи во 2 тайме доминировали
спартак сегодня не доминировал