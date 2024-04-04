Гендиректор «Спартака» об Абаскале: «Сейчас он наш тренер. Очевидно, мы недовольны местом в таблице и результатом. Вижу, что игроки злятся и хотят исправить ситуацию, как и тренерский штаб»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Георгий Джикия Матч ТВ Гильермо Абаскаль Пол Эшуорт Олег Малышев Футбол

Олег Малышев ответил на вопрос о доверии «Спартака» к Гильермо Абаскалю.

«Спартак» дома уступил «Зениту» в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:2. После возобновления сезона красно‑белые победили в одном матче из пяти.

Есть доверие к Абаскалю у вас?

– Некорректно на данный момент отвечать про доверие. Сейчас Абаскаль наш тренер. Если вы спросите, довольны ли мы местом в таблице и результатом, очевидно, что не можем быть довольны. Я вижу, что игроки злятся и хотят исправить ситуацию, как и тренерский штаб.

До конца сезона он будет тренировать?

– Увидим по ходу сезона.

Абаскаль говорил про бога, про храм. Вас это не удивляет?

– Таким образом он реагирует на эмоциональные выпады и каверзные вопросы со стороны журналистов. Нужно у него спросить.

Истекает контракт Эшуорта

– Позже прокомментирую это.

Что с Джикией?

– Мы договорились, что вернемся к разговору ближе к концу этой части сезона, – сказал генеральный директор «Спартака» Олег Малышев.

«Спартак» занимает 6-е место в Мир РПЛ с 32 очками, отставая от 1-го места на 9 очков.

Зобнин о «Зените»: «Вы сегодня видели разницу между нашими русскими ребятами и питерскими. Без обид питерским – мы играем, мы в тонусе. На перспективу у «Спартака» хорошее будущее»

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7 комментариев
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Этот наш новый вечно лыбящийся гендиректор соображает в футболе еще меньше Федуна.
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Хотя отдельно бы отметил злость Селихова на Бабича, ничем иным такой пас защитнику в окружении соперников я объяснить не могу
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Спасибо за провальную весну. Ждёшь три месяца...Но вы молодцы, не стали там ждать её середины. Обнадеживать. Рыпаться. Тут сразу серия серых матчей без побед.
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Сегодня злость была разве что у Угальде и Умярова
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И ты уйди, бездарь!
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Давайте Абаскаля убирайте, а тренерский штаб пусть до конца сезона во главе со Слишковичем остаётся, как в свое время Карера, будет больше толку, ещё за тройку можно зацепиться и кубок далеко не потерян...
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