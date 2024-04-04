Гендиректор «Спартака» об Абаскале: «Сейчас он наш тренер. Очевидно, мы недовольны местом в таблице и результатом. Вижу, что игроки злятся и хотят исправить ситуацию, как и тренерский штаб»

Олег Малышев ответил на вопрос о доверии «Спартака» к Гильермо Абаскалю.

« » дома уступил «Зениту» в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:2. После возобновления сезона красно‑белые победили в одном матче из пяти.

– Есть доверие к Абаскалю у вас?

– Некорректно на данный момент отвечать про доверие. Сейчас Абаскаль наш тренер. Если вы спросите, довольны ли мы местом в таблице и результатом, очевидно, что не можем быть довольны. Я вижу, что игроки злятся и хотят исправить ситуацию, как и тренерский штаб.

– До конца сезона он будет тренировать?

– Увидим по ходу сезона.

– Абаскаль говорил про бога, про храм. Вас это не удивляет?

– Таким образом он реагирует на эмоциональные выпады и каверзные вопросы со стороны журналистов. Нужно у него спросить.

– Истекает контракт …

– Позже прокомментирую это.

– Что с Джикией?

– Мы договорились, что вернемся к разговору ближе к концу этой части сезона, – сказал генеральный директор «Спартака» .

«Спартак» занимает 6-е место в Мир РПЛ с 32 очками, отставая от 1-го места на 9 очков.

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