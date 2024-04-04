Гендиректор «Спартака» об Абаскале: «Сейчас он наш тренер. Очевидно, мы недовольны местом в таблице и результатом. Вижу, что игроки злятся и хотят исправить ситуацию, как и тренерский штаб»
Олег Малышев ответил на вопрос о доверии «Спартака» к Гильермо Абаскалю.
«Спартак» дома уступил «Зениту» в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:2. После возобновления сезона красно‑белые победили в одном матче из пяти.
– Есть доверие к Абаскалю у вас?
– Некорректно на данный момент отвечать про доверие. Сейчас Абаскаль наш тренер. Если вы спросите, довольны ли мы местом в таблице и результатом, очевидно, что не можем быть довольны. Я вижу, что игроки злятся и хотят исправить ситуацию, как и тренерский штаб.
– До конца сезона он будет тренировать?
– Увидим по ходу сезона.
– Абаскаль говорил про бога, про храм. Вас это не удивляет?
– Таким образом он реагирует на эмоциональные выпады и каверзные вопросы со стороны журналистов. Нужно у него спросить.
– Истекает контракт Эшуорта…
– Позже прокомментирую это.
– Что с Джикией?
– Мы договорились, что вернемся к разговору ближе к концу этой части сезона, – сказал генеральный директор «Спартака» Олег Малышев.
«Спартак» занимает 6-е место в Мир РПЛ с 32 очками, отставая от 1-го места на 9 очков.
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