Черданцев о «Спартаке»: «Менять Абаскаля надо было давно, с продлением контракта явно поторопились. У команды комплекс проблем, есть вопросы по трансферам»
Георгий Черданцев высказался о проблемах «Спартака».
– Как вам выступления «Спартака» весной? Нужно ли команде сейчас менять тренера?
– Уже поздно, надо было это делать давно. По неизвестным причинам «Спартак» – это единственный клуб РПЛ, в котором я не знаю руководителей. Ни в лицо, ни лично. Поэтому я могу только предполагать. Конечно, с продлением контракта с Абаскалем они явно поторопились. Не знаю, какие там условия расторжения. Может быть, прописана такая неустойка, что клубу просто невыгодно разрывать контракт.
Я комментировал матч с «Оренбургом», там «Спартак» выглядел прилично. Но – против второго состава уральцев. Видно, что у команды целый комплекс проблем. Хлусевич в сборной сыграл весь матч с Сербией без замен, но в клубе он терял место в составе. Какие вопросы у Абаскаля могут быть к Хлусевичу?
При этом в «Спартаке» на его позиции есть и Тавареш, и купленный за большие деньги Рябчук. Мне кажется, это не та позиция, где нужно было усиливать конкуренцию. То же самое касается и Соболева. Про существование Бонгонда уже вообще все забыли. Есть большие вопросы по трансферам.
С другой стороны, подобные проблемы возникают неизбежно, когда тренер занимается еще и трансферами. В большом клубе такого быть вообще не должно. Тренер тренирует, а трансферами занимается спортивный директор. Возьмите любой европейский клуб. Что, Индзаги занимается контрактами и трансферами в «Интере»? Да никогда в жизни! Там есть мощный спортивный блок во главе с Мароттой.
Конечно, у тренера могут быть пожелания по конкретным позициям, но игроков ищет спортивный блок. Даже Гвардиола не может купить кого угодно в «Ман Сити». Он говорит, какие позиции требуют усиления, а ему предлагают на выбор нескольких игроков, но только из системы клубов, которой управляет ближневосточный холдинг, – сказал комментатор Георгий Черданцев.
1. Абаскаль посадил Хлусевича на лавку с Факелом, хотя тот был дисквалифицирован.
2. Соболев наигрывался на сборах, как основной.
3. На сборах у Спартака была большая проблема с созданием голевых моментов.
Из этого можно сделать вывод, что за футболом Черданцев не следит совершенно. Такая же история и с его комментариями матчей серии А.
1) лучший нападающий Квинси. Его почти закрыли и он из-за этого не играет
2) капитан Джикия просто начал ходить по полю как колобок
3) у Соболева не все в порядке с головой и он не хочет иногда из-за этого его выпускать на поле
4) Хлусевич разрывает на левом фланге в атаке и может в защите делать все что угодно, но на правом фланге человек привоз
А сударь Ипотека вообще за футболом следит?
двоих сам на лавку посадил, от третьего толку на копейку
по четвертом пункту -есть такой вариант, называется "дать человеку играть на том фланге, где он разрывает, а не том, где привозит"
разумеется, вопрос и проблема не в тренере