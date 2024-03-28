Черданцев о «Спартаке»: «Менять Абаскаля надо было давно, с продлением контракта явно поторопились. У команды комплекс проблем, есть вопросы по трансферам»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Георгий Черданцев Тео Бонгонда Матч ТВ Олег Рябчук Александр Соболев Даниил Хлусевич Томаш Тавареш Гильермо Абаскаль Футбол

Георгий Черданцев высказался о проблемах «Спартака».

Как вам выступления «Спартака» весной? Нужно ли команде сейчас менять тренера?

– Уже поздно, надо было это делать давно. По неизвестным причинам «Спартак» – это единственный клуб РПЛ, в котором я не знаю руководителей. Ни в лицо, ни лично. Поэтому я могу только предполагать. Конечно, с продлением контракта с Абаскалем они явно поторопились. Не знаю, какие там условия расторжения. Может быть, прописана такая неустойка, что клубу просто невыгодно разрывать контракт.

Я комментировал матч с «Оренбургом», там «Спартак» выглядел прилично. Но – против второго состава уральцев. Видно, что у команды целый комплекс проблем. Хлусевич в сборной сыграл весь матч с Сербией без замен, но в клубе он терял место в составе. Какие вопросы у Абаскаля могут быть к Хлусевичу?

При этом в «Спартаке» на его позиции есть и Тавареш, и купленный за большие деньги Рябчук. Мне кажется, это не та позиция, где нужно было усиливать конкуренцию. То же самое касается и Соболева. Про существование Бонгонда уже вообще все забыли. Есть большие вопросы по трансферам.

С другой стороны, подобные проблемы возникают неизбежно, когда тренер занимается еще и трансферами. В большом клубе такого быть вообще не должно. Тренер тренирует, а трансферами занимается спортивный директор. Возьмите любой европейский клуб. Что, Индзаги занимается контрактами и трансферами в «Интере»? Да никогда в жизни! Там есть мощный спортивный блок во главе с Мароттой.

Конечно, у тренера могут быть пожелания по конкретным позициям, но игроков ищет спортивный блок. Даже Гвардиола не может купить кого угодно в «Ман Сити». Он говорит, какие позиции требуют усиления, а ему предлагают на выбор нескольких игроков, но только из системы клубов, которой управляет ближневосточный холдинг, – сказал комментатор Георгий Черданцев.

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29 комментариев
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Раз мудрый Жора так считает, значит Абаскаля надо оставлять
+48
-5
+43
Во время матча с Оренбургом я узнал от Черданцева, что
1. Абаскаль посадил Хлусевича на лавку с Факелом, хотя тот был дисквалифицирован.
2. Соболев наигрывался на сборах, как основной.
3. На сборах у Спартака была большая проблема с созданием голевых моментов.
Из этого можно сделать вывод, что за футболом Черданцев не следит совершенно. Такая же история и с его комментариями матчей серии А.
+23
-2
+21
Комментатор который ничего не знает. Не руководителей Спартака, не то что Тавареш правый защитник, а Хлусевич левый защитник и по видимому он вообще не в курсе что Бонгонда играл на кубке Африки где получил травму. Он бы может не нес чушь, что трансферами руководит Абаскаль, если бы знал что зимой в Спартак пришел Томаш Амарал.
+14
0
+14
За что это нам, интервью с Черданцевым...
+10
-2
+8
Согласен ведь главная проблема в трансферах и Абаскале. Это он виноват в том что
1) лучший нападающий Квинси. Его почти закрыли и он из-за этого не играет
2) капитан Джикия просто начал ходить по полю как колобок
3) у Соболева не все в порядке с головой и он не хочет иногда из-за этого его выпускать на поле
4) Хлусевич разрывает на левом фланге в атаке и может в защите делать все что угодно, но на правом фланге человек привоз
+8
-4
+4
"При этом в «Спартаке» на его позиции есть и Тавареш"
А сударь Ипотека вообще за футболом следит?
+4
-1
+3
Ответ Не уверен!!
Согласен ведь главная проблема в трансферах и Абаскале. Это он виноват в том что 1) лучший нападающий Квинси. Его почти закрыли и он из-за этого не играет 2) капитан Джикия просто начал ходить по полю как колобок 3) у Соболева не все в порядке с головой и он не хочет иногда из-за этого его выпускать на поле 4) Хлусевич разрывает на левом фланге в атаке и может в защите делать все что угодно, но на правом фланге человек привоз
первые три пункта - осенью оба были.
двоих сам на лавку посадил, от третьего толку на копейку
по четвертом пункту -есть такой вариант, называется "дать человеку играть на том фланге, где он разрывает, а не том, где привозит"
разумеется, вопрос и проблема не в тренере
+4
-2
+2
Ответ NIK7478
Конечно, по Абаскалю Жора-ипотека высказался правильно. Сказал - "надо было давно ...", и т.д. Жора, я что-то не помню, чтобы ты об этом говорил давно! Сказал только сейчас, а это прокол твой, журналистский. Не смог предвидеть очевидного.
про его отставку осенью только ленивый не говорил, не ври!
+3
-2
+1
Ответ igls54
Раз мудрый Жора так считает, значит Абаскаля надо оставлять
Так сказать, математик федерального уровня, уже просчитал все возможные варианты будущего
+2
-1
+1
Чердачок в эфире
+2
-1
+1
Конечно, по Абаскалю Жора-ипотека высказался правильно. Сказал - "надо было давно ...", и т.д. Жора, я что-то не помню, чтобы ты об этом говорил давно! Сказал только сейчас, а это прокол твой, журналистский. Не смог предвидеть очевидного.
+3
-2
+1
В Спартаке меняются только имена, а остальной текст можно оставлять. Стабильность!👍
+8
-7
+1
Сказал великий предсказатель
+2
-1
+1
Да что ты, черт побери, такое несешь?!
+1
-1
0
полилось ещё у одного не из того места
+1
-1
0
Многое про Абаскаля скажет матч с Уралом, а абсолютно все - противостояние в кубке с Зенитом. Так что подождем с выводами
0
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Спросили эксперта)))
0
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0
А вы друзья, как не садитесь, все в чемпионы не годитесь...))
+7
-7
0
Одна из главных проблем команды это комплекс неполноценности
+3
-3
0
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