Черданцев об отставке Ивича: «Она связана не со спортивными результатами, думаю – не совсем понимаю логику «Краснодара». У руководителей лопнуло терпение, все эти «Абаскали и Ивичи» – ненадежно»

Теги Спартак Зенит Роберто Манчини премьер-лига Россия Георгий Черданцев Владимир Ивич Краснодар Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Георгий Черданцев высказался об увольнении Владимира Ивича из «Краснодара».

– Если говорить про «Краснодар», то отставка Ивича вас удивила?

– Конечно. Я не совсем понимаю логику действий клуба. Когда ты нанимаешь на работу иностранного тренера, ты не можешь быть уверен в нем на сто процентов и в работе, и в человеческом плане. Это всегда определенные риски. С российским тренером тебе легче собрать информацию о его качествах, тренировочном процессе. Претензии, что «Краснодар» играет не в тот футбол, на мой взгляд, необоснованные. За красивый футбол очков не прибавляют. «Краснодар» играл на результат, команда шла на первом месте.

У руководителей краснодарского клуба, полагаю, лопнуло терпение. Думаю, увольнение Ивича не связано со спортивными результатами. Все эти «Абаскали и Ивичи» – ненадежно. Понятно, что и с российскими тренерами тоже есть определенный риск. Но они, по крайней мере, свои, и с ними можно что‑то обсудить без переводчика.

Угадать с тренером очень сложно. То, что у вас есть данные о тренере, хорошее резюме, не гарантирует ничего. Тем более, если это иностранец. Даже титулы не гарантия. Вспомните того же Манчини», – сказал комментатор «Матч ТВ».

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30 комментариев
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Абаскали и Ивичи - ненадёжно, зато Мусаев прям железобетонный гарант.
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К Ивичу претензий не имеет и тут же,, Все эти Абаскали и Ивичи,,..
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Чердак - место для хлама.
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Как же Черданцев всё дальше от футбола.
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+22
Ответ Unknown Noname
Абаскали и Ивичи - ненадёжно, зато Мусаев прям железобетонный гарант.
ну Мусаев, видимо, более послушный
+18
-4
+14
Черданцев сам то понял, что он хотел сказать?
+14
-1
+13
ниче не понял со слов Жоры - команда шла на первом месте, но у руководителей лопнуло терпение - это как ? да походу "звезда" спортивной журналистики мысли излагать не умеет
+10
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+9
Галицкий: "Владимир, вы уволены".
Ивич: "Ээээ, почему?!..."
Галицкий: "Потому что Абаскаль."
+11
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Ответ Чебурашка от Гены
К Ивичу претензий не имеет и тут же,, Все эти Абаскали и Ивичи,,..
Ивич ведь отвечать не будет/в суд не подаст - так что почему не воспользоваться этим комментатору с прекрасной внутренней культурой?

Абаскалю тоже интереса нет отвечать.

И удивлён, что он "тренеришко" Унаи Эмери не упомянул
+7
-1
+6
Где связь между Краснодаром и Абаскалем?
+6
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+5
Посмотрим как закончит сезон Краснодар при Мусаеве - тогда и определим правильно ли что то там лопнуло у руководства Краснодара.
+3
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Ответ Unknown Noname
Абаскали и Ивичи - ненадёжно, зато Мусаев прям железобетонный гарант.
Точно☝️👍😆
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С конструктором Лады, тоже можно поговорить по-русски. Но что-то не помогает.
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Российского тренера можно попинать, а иностранца нет, он и сам сможет... Именно в этом главная причина! Разве мог ожидать Хашуг, что его из раздевалки Ивич выпрет!?
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" Надёжный"говорун...
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Черданцев запутался в своих рассуждениях... и нашим и вашим ...
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Бредоносец.
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Аленичевы,Кононовы конечно надежно
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Зато Жора это навсегда :))
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персональный лизун канделаки)
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Все эти губерниевы черданцевы - не надежно. Хочешь почитать специалиста, открываешь матчтв - а там они... не пойми на каком языке говорящие головы, каждые 5 минут рекламирующие букмекеров.
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Ивич ненадёжный, намекает, в Спартак типа собирался. А Абаскаль чем ненадёжный 🤧 так до кучи приплёл его
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до чего же достали все эти надпотолочные идиоты
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