У Роналду 20 упущенных моментов в сезоне саудовской лиги – больше всех в чемпионате. Митрович – 2-й, Дембеле из «Аль-Иттифака» – 3-й

Теги Криштиану Роналду рейтинги высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттифак Александар Митрович Мусса Дембеле 1996 Футбол

Криштиану Роналду – лидер по числу упущенных моментов за сезон в саудовской лиге.

Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на статистический портал Sofascore, в нынешнем сезоне форвард «Аль-Насра» не реализовал 20 голевых моментов. Вторым после Роналду по данному показателю идет форвард «Аль-Хилаля» Александар Митрович с 19 упущенными моментами, 3-м – нападающий «Аль-Иттифака» Мусса Дембеле, не реализовавший 15 моментов.

Отметим, что Криштиану Роналду является лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии в нынешнем сезоне с 23 голами в 22 матчах. Подробная статистика 39-летнего португальца доступна здесь.

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63 комментария
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Наср сел в лужу, конечно, с приглашение Кришти. Ноль титулов, кришти работает только на свою стату, Талиска один не может вытащить клуб
+64
-27
+37
Ответ niksonbrat
Раньше были как Бавария неоспоримимы чемпионами многие годы?
На момент перехода Рона этот клуб шёл на первом месте. В итоге чемпионом в том сезоне стал Иттихад, а в этом видимо станет Хиляль.
+36
-12
+24
Я за статой не слежу, но разве у тех кто много бьёт тот больше и упускает моменты? Просто тот же Холланд за 2023 было 35 упущенных , Мбаппе 27 , лева 30
+24
-4
+20
Наш Рончик и тут впереди планеты всей! А сколько гнум в бургерлиге моментов запорол? Шах и мат, Мессибои!
+27
-10
+17
Ну это старая песня для Роналду постреаловского периода. По нереализованным опасным моментам всегда был один из лидеров европейских чемпионатов, но круглосуточное дежурство у дальней штанги с вытянутой ногой общим числом давало большое количество голов. А результаты команды при этом неуклонно шли вниз. Но какое дело когда Рончику было до результатов, ведь в футболе главное - это голы, а не победы и трофеи. Да, роналдуфанчики?)
+26
-13
+13
и это в 39 лет 🐪
+19
-7
+12
Ответ Roman
Наср сел в лужу, конечно, с приглашение Кришти. Ноль титулов, кришти работает только на свою стату, Талиска один не может вытащить клуб
Я думаю, спортивные результаты были последним, о чем они думали, приглашая. Им был нужен пиар, они получили пиар, just as planned
+8
-1
+7
Сча начнётся а-ля - "для того чтобы про###ть 20 моментов - надо их создать, Наср красавчики. Супер-атака". ))))))
+14
-9
+5
позорный ронь
+5
0
+5
Кринж стабильно позор мирового футбола
+8
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+4
Месси уехал в МЛС на пике, стал Чемпионом Мира, вторым по гол+пас в чемпионате, стал Чемпионом и самым высокорейтинговым игроком Лиги 1 на вхускоред и ушел на заслуженный отдых, все спокойно и продуманно:)

Криштик вылетел от Марокко, забил 1 гол в АПЛ, опозорился на весь мир, бегал и предлагал себя всем подряд клубам, даже готов был играть за Ланс что бы статку в ЛЧ подшакалить:)) Но все его культурно посалали, и после этого он в истерике сбежал в пустыню к любителям, что бы мусорить статку сказав что это новый вызов:))🤣🤣🤣

Просто позорище:))
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Он и тут первый! Гоот, че уж там
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Ответ superbro
И почему тогда никто больше него в лиге не забивает? Логику включайте хоть иногда.
Логику включите! На него вся команда играет, он не отыгрывает в обороне. Только ждёт, где подставить голову под мяч!
+3
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+3
Ответ Leon Petov
Комментарий скрыт
Хиляль с Митровичем - чемпион, Геша - в очередной раз безтрофейник и в пустые непопадальник.. Так кто здесь дети?.. А-ха-ха-ха..😂
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-2
+3
Талиска 20+ голов со 100 ударов
Криштик 20+ голов с 1000 ударов
+10
-7
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Как я уже писал ранее, Роналду забивает очень мало, учитывая низкий уровень чемпионата, а также странную игру защитников и вратарей против него. Статистика упущенных моментов это подтверждает.
+7
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+2
Вообще рекомендую посмотреть финал ЛЧ 2009, там вся суть карьеры криштика была, пулял бездумно со всех позиций:) А Месси выиграл борьбу в воздухе у Фердинанда с Видичем и забил:) Но и еще рофломоментик, когда Хави отдавал голевую, Криштик как всегда для видимости бежал рядом и даже не пытался помешать Хави сделать навес:))
+8
-6
+2
Ответ Aleksey Leu
Я за статой не слежу, но разве у тех кто много бьёт тот больше и упускает моменты? Просто тот же Холланд за 2023 было 35 упущенных , Мбаппе 27 , лева 30
Это другое надо понимать)))))
+7
-5
+2
Говорят "царь" ненастоящий.. Не феномен.. А-ха-ха-ха.. 😀🤭😂
+4
-2
+2
Уже была тут классика от кринжиков: "А почему тогда никто столько не забивает в чемпионате?!"
Да потому что никто другой не может себе позволить весь матч стоять в чужой вратарской и не делать на поле вообще ничего, кроме этого. Обычно футболисты вовлечены или в созидательный компонент игры, или в оборонительный, или вообще в оба. И только Рончик ограничивает свои функции на поле исключительно замыканием)
+6
-4
+2
Ответ densdens17
Посмотрел его статистику. Первый по Г+П, первый по голап, по голевым делит первое место. Какие могут быть претензии? Что он в 39 уже не так хорошо завершает, как в 30? Ну так это ожидаемо, что ждать от деда. Он конечно поднял возрастную планку ожиданий, но природу не обманешь.
Зачем лучшим себя называет и в один ряд с Холандами и Кейнами себя ставит, не делая разницы между Лигами?.. 🤔😂
+3
-1
+2
Ответ densdens17
Посмотрел его статистику. Первый по Г+П, первый по голап, по голевым делит первое место. Какие могут быть претензии? Что он в 39 уже не так хорошо завершает, как в 30? Ну так это ожидаемо, что ждать от деда. Он конечно поднял возрастную планку ожиданий, но природу не обманешь.
Весь Аль-Наср на него играет, матч хоть один посмотри.
+5
-4
+1
Ответ Leon Petov
Комментарий скрыт
Толи дело пеший-рекордсмен: под его капитанством слили матч Баварии в ЛЧ, установив позорнейший рекорд на все времена - 2:8☝️🤣🤣🤣
+1
0
+1
Ответ San Lorenso
На момент перехода Рона этот клуб шёл на первом месте. В итоге чемпионом в том сезоне стал Иттихад, а в этом видимо станет Хиляль.
Вопрос перепрочитай мой. Они всегда доминировали? 1 сезон там были при его приходе - это я знаю, спасибо. Больше вот не знаю и искать не хочу. Видимо ты в курсе, расскажи плз, они доминировали много лет или просто разок и он совпал на приход КР7?

П. С. Можно придти в условный Арсенал зимой когда он на первом месте и потом болтать что развалил команду. Поэтому всё субъективно
+2
-1
+1
Ответ niksonbrat
Вопрос перепрочитай мой. Они всегда доминировали? 1 сезон там были при его приходе - это я знаю, спасибо. Больше вот не знаю и искать не хочу. Видимо ты в курсе, расскажи плз, они доминировали много лет или просто разок и он совпал на приход КР7? П. С. Можно придти в условный Арсенал зимой когда он на первом месте и потом болтать что развалил команду. Поэтому всё субъективно
Можно, если Арсенал играет в лиге верблюдов))
+1
0
+1
Ответ Мысли Стетхема
Оставьте вы уже человека в покое.
Для этого человеку надо:
1) покаяться и признать, что замыкальщики - низшая форма футбола
2) отдать все свои левые ЗМ Рибери, Нойеру, Гризманну
3) уехать жить в глушь (выполнено)
+6
-5
+1
Ответ San Lorenso
На момент перехода Рона этот клуб шёл на первом месте. В итоге чемпионом в том сезоне стал Иттихад, а в этом видимо станет Хиляль.
На момент момент перехода Роналду по потерянным очкам Алт-Иттихад был на 1 месте всё же
+2
-1
+1
Ответ superbro
И почему тогда никто больше него в лиге не забивает? Логику включайте хоть иногда.
В этой лиге немного топовых атакующих футболистов. Неймар травмирован. А Митрович, Малком игроки среднего уровня. Бензема и Марез явно играют вполсилы.
+1
0
+1
Ответ Aleksey Leu
Я за статой не слежу, но разве у тех кто много бьёт тот больше и упускает моменты? Просто тот же Холланд за 2023 было 35 упущенных , Мбаппе 27 , лева 30
Мне кажется упущенные моменты и просто статистика ударов это немного разные вещи. Ты можешь бить по воротам со всех позиций но вряд ли все эти удары засчитываются как упущенные моменты.
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старость не радость , даже тут уже мажет ...
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