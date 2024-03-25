У Роналду 20 упущенных моментов в сезоне саудовской лиги – больше всех в чемпионате. Митрович – 2-й, Дембеле из «Аль-Иттифака» – 3-й
Криштиану Роналду – лидер по числу упущенных моментов за сезон в саудовской лиге.
Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на статистический портал Sofascore, в нынешнем сезоне форвард «Аль-Насра» не реализовал 20 голевых моментов. Вторым после Роналду по данному показателю идет форвард «Аль-Хилаля» Александар Митрович с 19 упущенными моментами, 3-м – нападающий «Аль-Иттифака» Мусса Дембеле, не реализовавший 15 моментов.
Отметим, что Криштиану Роналду является лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии в нынешнем сезоне с 23 голами в 22 матчах. Подробная статистика 39-летнего португальца доступна здесь.
Криштик вылетел от Марокко, забил 1 гол в АПЛ, опозорился на весь мир, бегал и предлагал себя всем подряд клубам, даже готов был играть за Ланс что бы статку в ЛЧ подшакалить:)) Но все его культурно посалали, и после этого он в истерике сбежал в пустыню к любителям, что бы мусорить статку сказав что это новый вызов:))🤣🤣🤣
Просто позорище:))
Криштик 20+ голов с 1000 ударов
Да потому что никто другой не может себе позволить весь матч стоять в чужой вратарской и не делать на поле вообще ничего, кроме этого. Обычно футболисты вовлечены или в созидательный компонент игры, или в оборонительный, или вообще в оба. И только Рончик ограничивает свои функции на поле исключительно замыканием)
П. С. Можно придти в условный Арсенал зимой когда он на первом месте и потом болтать что развалил команду. Поэтому всё субъективно
1) покаяться и признать, что замыкальщики - низшая форма футбола
2) отдать все свои левые ЗМ Рибери, Нойеру, Гризманну
3) уехать жить в глушь (выполнено)