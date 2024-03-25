У Роналду 20 упущенных моментов в сезоне саудовской лиги – больше всех в чемпионате. Митрович – 2-й, Дембеле из «Аль-Иттифака» – 3-й

Криштиану Роналду – лидер по числу упущенных моментов за сезон в саудовской лиге.

Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на статистический портал Sofascore, в нынешнем сезоне форвард « » не реализовал 20 голевых моментов. Вторым после Роналду по данному показателю идет форвард « » с 19 упущенными моментами, 3-м – нападающий «Аль-Иттифака» , не реализовавший 15 моментов.

Отметим, что является лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии в нынешнем сезоне с 23 голами в 22 матчах. Подробная статистика 39-летнего португальца доступна здесь.