Роналду накричал и показал два пальца резервному арбитру после 0:2 от Словении, указывая, что Португалии не дали два пенальти

Криштиану Роналду остался недоволен неназначенными пенальти в ворота Словении.

Сборная Португалии проиграла команде Словении (0:2) в товарищеском матче.

Нападающий португальцев Криштиану Роналду вышел в стартовом составе и провел полный матч.

После финального свистка Роналду, направляясь в подтрибунное помещение, накричал и показал два пальца в сторону резервного арбитра, дав понять, что португальцам в ходе матча не назвали два пенальти.

На игре работала бригада под руководством , резервным арбитром был Деян Балажич.

Фото: кадр из трансляции