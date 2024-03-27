Роналду накричал и показал два пальца резервному арбитру после 0:2 от Словении, указывая, что Португалии не дали два пенальти

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу сборная Словении по футболу судьи фото высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд товарищеские матчи (сборные) Деян Балажич Ирфан Пельто Футбол

Криштиану Роналду остался недоволен неназначенными пенальти в ворота Словении.

Сборная Португалии проиграла команде Словении (0:2) в товарищеском матче.

Нападающий португальцев Криштиану Роналду вышел в стартовом составе и провел полный матч.

После финального свистка Роналду, направляясь в подтрибунное помещение, накричал и показал два пальца в сторону резервного арбитра, дав понять, что португальцам в ходе матча не назвали два пенальти.

На игре работала бригада под руководством Ирфана Пельто, резервным арбитром был Деян Балажич.

Фото: кадр из трансляции

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55 комментариев
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Роналду: я чё зря приехал на этот товарняк, где мои два пенальти по райдеру...
+170
-9
+161
Для хет-трика Роналду не хватило всего лишь три пенальти.
+99
-6
+93
Пригласил арбитра на пару палок.
+39
-4
+35
Прилетел через пол мира и остался без пенальти? Мусорный бак у арбитра вместо сердца
+22
0
+22
этот жест был адресован к Марсело
одного мало, нужно уже два)
+26
-6
+20
Хорошо что не один (средний). От него можно ожидать, кукушка ведь едет
+16
-1
+15
Судья просто спросил его "Какой счёт?", запамятовал.. Криштиану помог вспомнить)
+15
-1
+14
Истеричка
+19
-5
+14
Судья спрашивал у Криша, сколько голов из офсайда он Баварии забил в одном матче
+16
-5
+11
Ответ songbilong
Который для тебя выиграл лч в свое время
В соло затащил?))
+13
-3
+10
В Англии это немного иное означает
+9
-1
+8
Ответ songbilong
Без его гола не дошли бы и до серии пенальти так-то
Так пишешь будто он сравнял счёт)) Ладно спорить нет желания, у каждого своё мнение, ему конечно большое спасибо за игру с 2003 по 2009, но это не отменяет того что он истеричка))
+9
-1
+8
Где он там два пенальти нашёл?! Ха-ха-ха)
+7
-1
+6
Ответ Sergeant Squirting
Роналду: я чё зря приехал на этот товарняк, где мои два пенальти по райдеру...
Словения слишком хороша оказалась
+8
-3
+5
Ответ Kuryanin
Пригласил арбитра на пару палок.
На пару пальцев
+6
-1
+5
Ответ songbilong
По крайней мере забил гол в финале:))
И единственный кто не забил в серии пенальти, спасибо Эдвину и газону лужников
+7
-2
+5
Опять девица бушевала))))
+6
-1
+5
Средний палец он показал двумя пальцами, чтобы не было штрафа
+4
0
+4
Исправляется Криш. Уже подальше от паха жесты пошли
+6
-2
+4
Ответ Мохнатый55
Для хет-трика Роналду не хватило всего лишь три пенальти.
Спорный вопрос. Три можно и не забить
+4
0
+4
Истеричка!
+4
-1
+3
Может, Рон вспомнил свое время в Англии, где это жесть означает совсем другое:)
+4
-1
+3
Он уже сам давно стал пенальти.
+2
0
+2
и он прав, как иначе стату увеличивать?
+3
-1
+2
и это в.... ну вы поняли.
+2
0
+2
Резервный смотрел на табло и знает, что вы пропустили 2. Не надо ему показывать, он не тупой.
+2
0
+2
И это в товарищиском матче!
+2
0
+2
Ответ songbilong
Который для тебя выиграл лч в свое время
А тебя продинамил?
+2
-1
+1
Ответ Zafar Babakow
Роналду медленно но верно превращается на мема
Давно уже.
+1
0
+1
Роналду медленно но верно превращается на мема
+1
0
+1
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