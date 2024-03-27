Роналду накричал и показал два пальца резервному арбитру после 0:2 от Словении, указывая, что Португалии не дали два пенальти
Криштиану Роналду остался недоволен неназначенными пенальти в ворота Словении.
Сборная Португалии проиграла команде Словении (0:2) в товарищеском матче.
Нападающий португальцев Криштиану Роналду вышел в стартовом составе и провел полный матч.
После финального свистка Роналду, направляясь в подтрибунное помещение, накричал и показал два пальца в сторону резервного арбитра, дав понять, что португальцам в ходе матча не назвали два пенальти.
На игре работала бригада под руководством Ирфана Пельто, резервным арбитром был Деян Балажич.
Фото: кадр из трансляции
одного мало, нужно уже два)