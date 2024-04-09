Чеферин заявил, что УЕФА не коррумпирован: «97% дохода мы вкладываем обратно в футбол. Я плачу налоги в Швейцарии и в Словении, но это никого не волнует»

Теги УЕФА Мишель Платини Александер Чеферин деньги Футбол

Александер Чеферин ответил на вопрос о коррупции в УЕФА.

– До вашего назначения имидж УЕФА был хуже, не говоря уже о том, что складывалось впечатление, что УЕФА управляется коррумпированной кликой. Насколько это изменилось с приходом вашей администрации?

– Я уверен, что УЕФА не был коррумпированной организацией даже до моего прихода, но люди часто путают УЕФА и ФИФА. Было дело против Мишеля Платини было, но он фигурировал в нем как вице-президент ФИФА.

Когда я пришел, я все проверил. Я верю и уверен, что УЕФА – чистая организация. Мы публикуем все наши показатели, известно, на что мы тратим деньги, 97% дохода мы вкладываем обратно в футбол.

Я 1000 раз повторял, что плачу налоги в Швейцарии, и поскольку моя семья не переехала в Швейцарию, я плачу дополнительные налоги в Словении. Но это никого не волнует, – сказал президент УЕФА в интервью Nacional.

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6 комментариев
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Конвертики от Нассера тоже декларирует он?
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Санька Чифир: когда я пришёл , я всё проверил . Хахахаха ))
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Чиферины никогда не вымрут
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Максимум 37.7 вы вкладываете обратно в футбол ))
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Как, в его понимании, факт того, что он платит налоги, является доказательством некоррумпированности?
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