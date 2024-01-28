Глава УЕФА Чеферин: «Футбол – лучший продукт Европы. Куплены почти все виды спорта, кроме него»

Президент УЕФА назвал футбол лучшим продуктом Европы.

– Когда вы были избраны в сентябре 2016 года, вас считали кандидатом на перемены в УЕФА. Как, по вашему мнению, изменилась организация и вы лично за эти семь лет?

– Я бы сказал, что УЕФА, с некоторых точек зрения, изменился к лучшему. Надеюсь и верю, что я не сильно изменился как человек. Мои друзья остались моими друзьями, а я просто очень, очень устал.

Если бы кто-то спросил меня в 20 лет, хочу ли я стать президентом УЕФА, я бы ответил: «Сколько мне заплатить?» Сейчас мне за это хорошо платят, но и стресса тоже много. Тебя постоянно проверяют, часто из-за глупых вещей, но ты должен приспосабливаться.

Европейский футбол постоянно меняется. С одной стороны, футбол – это спорт, с другой – нечто большее. Но мы лучше защищены от общества, чем другие виды спорта.

Деньги или люди, которые думают, что могут купить все, купили практически все виды спорта, кроме футбола. Это благодаря нашим болельщикам, нашей культуре, нашей истории.

Футбол, безусловно, лучший продукт Европы. Экономика уходит из Европы, но футбол остается здесь. Мы не хотим сопротивляться переменам, но мы хотим и защищать футбол.

Вы не можете просто купить клуб и делать с ним все, что хотите, а потом играть в наших турнирах и делать вид, что все в порядке. У нас есть механизмы защиты системы, и мы стараемся делать все возможное, – сказал Александер Чеферин в интервью The Guardian.