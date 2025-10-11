Головин вернется в общую группу «Монако» после паузы на игры сборных. Хавбек пропустил 6 матчей из-за травмы
Представитель Александра Головина рассказал, когда хавбек «Монако» вернется в строй.
Из-за травмы задней поверхности бедра россиянин пропустил 6 матчей, а также октябрьский сбор национальной команды.
«Александр чувствует себя хорошо, после паузы на сборные начнет тренировки в общей группе», – сказал Александр Клюев.
Как вам дерби?22827 голосов
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Odds.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости