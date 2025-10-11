  • Спортс


Головин вернется в общую группу «Монако» после паузы на игры сборных. Хавбек пропустил 6 матчей из-за травмы

Представитель Александра Головина рассказал, когда хавбек «Монако» вернется в строй.

Из-за травмы задней поверхности бедра россиянин пропустил 6 матчей, а также октябрьский сбор национальной команды.

«Александр чувствует себя хорошо, после паузы на сборные начнет тренировки в общей группе», – сказал Александр Клюев.

