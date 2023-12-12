Колосков о Чеферине и 4-м сроке: «Я бы не возражал, он на месте. УЕФА при нем развивается, здравый смысл у него есть»

Теги УЕФА Мишель Платини бизнес РФС Вячеслав Колосков Леннарт Юханссон Александр Дюков Лига наций УЕФА Александер Чеферин ТАСС Футбол

Вячеслав Колосков одобрил намерение Александера Чеферина остаться во главе УЕФА.

Ранее стало известно, что действующий президент Союза европейских футбольных ассоциаций планирует внести поправки к Уставу организации, которые позволят ему баллотироваться на четвертый срок.

«Мне сложно сказать, стоит ли принимать такие поправки, нужно об этом в первую очередь [главу РФС] Александра Дюкова спросить, он является членом исполкома УЕФА. Он знает, как Чеферин работает, насколько востребован сегодня, насколько он учитывает современную действительность развития европейского футбола.

Но я бы оценил деятельность Чеферина как положительную, при нем, как и при Леннарте Юханссоне и Мишеле Платини, УЕФА получил дальнейшее развитие. Я имею в виду прежде всего вопрос обеспечения финансовой устойчивости УЕФА, не было никаких угроз этой стабильности, организация получает хорошие деньги за продажу коммерческих и телевизионных прав, появились новые соревнования, как Лига наций.

Все возможные соревнования сборных команд получили официальный статус, что дает национальным ассоциациям возможность зарабатывать деньги при участии в этих соревнованиях. Да и срывов по серьезным делам не было, за исключением отмены финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге, но эту тему должны оценивать люди, которые работают в своих национальных ассоциациях.

Опять же Чеферин, может быть, больше сделал для того, чтобы сохранить российские клубы и сборную в официальных соревнованиях, хотя, исходя из своего опыта, знаю, что такие решения, которые были приняты, даются непросто. Конечно, помимо основных принципов, есть и такое понятие, как здравый смысл, у Чеферина он есть.

Если бы я был членом исполкома, то не возражал против того, чтобы каким-то образом нашли возможность изменить устав, чтобы он работал дальше. Логичность решения из-за отсутствия кандидатов? Кандидаты всегда найдутся, здесь вопросов нет. С моей точки зрения, Чеферин на месте. Нечестно во время своей работы? Ничего плохого нет, ведь в исполкоме УЕФА взрослые серьезные люди сидят, понятно, что была какая-то инициативная группа, которая выступила с этим предложением, а он ее озвучил», – сказал почетный президент РФС.

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2 комментария
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И там «поправки». Да будь он хоть трижды супер-функционер,но сменяемость быть обязана. «Есть Чеферин - есть УЕФА»(с)
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Старпер с совковым мышлением, ещё бы не поддержал
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