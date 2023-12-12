Колосков о Чеферине и 4-м сроке: «Я бы не возражал, он на месте. УЕФА при нем развивается, здравый смысл у него есть»

Вячеслав Колосков одобрил намерение Александера Чеферина остаться во главе УЕФА.

Ранее стало известно, что действующий президент Союза европейских футбольных ассоциаций планирует внести поправки к Уставу организации, которые позволят ему баллотироваться на четвертый срок.

«Мне сложно сказать, стоит ли принимать такие поправки, нужно об этом в первую очередь [главу РФС] спросить, он является членом исполкома УЕФА. Он знает, как Чеферин работает, насколько востребован сегодня, насколько он учитывает современную действительность развития европейского футбола.

Но я бы оценил деятельность Чеферина как положительную, при нем, как и при Леннарте Юханссоне и , УЕФА получил дальнейшее развитие. Я имею в виду прежде всего вопрос обеспечения финансовой устойчивости УЕФА, не было никаких угроз этой стабильности, организация получает хорошие деньги за продажу коммерческих и телевизионных прав, появились новые соревнования, как наций.

Все возможные соревнования сборных команд получили официальный статус, что дает национальным ассоциациям возможность зарабатывать деньги при участии в этих соревнованиях. Да и срывов по серьезным делам не было, за исключением отмены финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге, но эту тему должны оценивать люди, которые работают в своих национальных ассоциациях.

Опять же Чеферин, может быть, больше сделал для того, чтобы сохранить российские клубы и сборную в официальных соревнованиях, хотя, исходя из своего опыта, знаю, что такие решения, которые были приняты, даются непросто. Конечно, помимо основных принципов, есть и такое понятие, как здравый смысл, у Чеферина он есть.

Если бы я был членом исполкома, то не возражал против того, чтобы каким-то образом нашли возможность изменить устав, чтобы он работал дальше. Логичность решения из-за отсутствия кандидатов? Кандидаты всегда найдутся, здесь вопросов нет. С моей точки зрения, Чеферин на месте. Нечестно во время своей работы? Ничего плохого нет, ведь в исполкоме взрослые серьезные люди сидят, понятно, что была какая-то инициативная группа, которая выступила с этим предложением, а он ее озвучил», – сказал почетный президент .

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