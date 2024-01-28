Глава УЕФА Чеферин: «Женский футбол развивается, но мы теряем деньги на каждом турнире. Все говорят о гендерном равенстве, но вещатели и спонсоры дают очень мало»
Президент УЕФА высказался о развитии женского футбола.
– Переходим к женскому футболу: как он развивался за время вашего президентства и что еще предстоит сделать?
– Женский футбол развивается, и это фантастическая вещь, но мы должны вкладывать. Мы по-прежнему теряем деньги на каждом турнире, однако мы рассматриваем это как инвестиции, и ситуация становится все лучше и лучше.
У нас полные стадионы. Теперь у нас есть и второй европейский турнир, что очень важно для конкурентного баланса. Но я пытаюсь объяснить, что, хотя все говорят о гендерном равенстве, в конечном итоге вещатели и спонсоры – особенно вещатели – предлагают очень маленькие суммы. И с этим тоже нужно что-то делать.
За последние годы многое изменилось: не благодаря мне, но мы многое сделали. Мы стараемся сделать еще больше, но у нас нет неограниченных средств, особенно потому, что мы пострадали из-за ковида. Поэтому мы вкладываем столько, сколько можем, и я считаю, что европейский женский футбол сейчас самый сильный в мире, – сказал Александер Чеферин в интервью The Guardian.
Равенство - это давать возможность каждому человеку самореализоваться: заниматься спортом, если хочется. Получать образование, если есть цель. Говорить, что думаешь, водить машину вне зависимости от цвета кожи, национальности и Пола. Право быть человеком, таким же как все, вне зависимости от внешности и болезней. Но от того, что темнокожий будет иметь права белого, цвет его кожи не окрасится в белый. Оттого, что девушки могут играть в футбол, если хотят, они не станут на один уровень интереса с более физическими сильными мужчинами. Но хуже они от этого не станут, потому что есть виды спорта, где уже мужик не чета женщины - где спрос не в силе, а в пластике, например
Надо бы поднять этот вопрос.
Просто ее никто не смотрит и не оплачивает. Видимо, нужно научиться ныть о неравенстве доходов.
Аудитория мужского футбола - мужчины и гетеросексуальные женщины.
А женского? Лесби феминистки и спорт - понятия абсолютно разнополярные..
Скорости очень низкие, техники никакой, интенсивности нет, борьбы нет, выдающихся личностей тоже нет, зачем вообще нужен такой вид спорта. Ну точнее, пусть играют, конечно, но лишь бы не ныли про равные оплаты и равное время в эфире.
А те кто не базарит, а имеет на это деньги, не хотят лить воду на раскалённый песок (то бишь вливать в женский футбол, т.к это бесперспективняк)
Если нравится смотреть на женщин, то для этого есть художественная гимнастика, фигурное катание.