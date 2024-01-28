Глава УЕФА Чеферин: «Женский футбол развивается, но мы теряем деньги на каждом турнире. Все говорят о гендерном равенстве, но вещатели и спонсоры дают очень мало»

Теги УЕФА бизнес телевидение женский футбол Александер Чеферин деньги Футбол

Президент УЕФА высказался о развитии женского футбола.

– Переходим к женскому футболу: как он развивался за время вашего президентства и что еще предстоит сделать?

– Женский футбол развивается, и это фантастическая вещь, но мы должны вкладывать. Мы по-прежнему теряем деньги на каждом турнире, однако мы рассматриваем это как инвестиции, и ситуация становится все лучше и лучше.

У нас полные стадионы. Теперь у нас есть и второй европейский турнир, что очень важно для конкурентного баланса. Но я пытаюсь объяснить, что, хотя все говорят о гендерном равенстве, в конечном итоге вещатели и спонсоры – особенно вещатели – предлагают очень маленькие суммы. И с этим тоже нужно что-то делать.

За последние годы многое изменилось: не благодаря мне, но мы многое сделали. Мы стараемся сделать еще больше, но у нас нет неограниченных средств, особенно потому, что мы пострадали из-за ковида. Поэтому мы вкладываем столько, сколько можем, и я считаю, что европейский женский футбол сейчас самый сильный в мире, – сказал Александер Чеферин в интервью The Guardian.

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60 комментариев
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Тяжело верится в развитие женского футбола, учитывая что он в разы хуже мужского, плюс его очень много. Думаю уровень женщин останется плюс минус таким же, для узкого круга
+61
-5
+56
Ну потому что рынок ты не обманешь)) Существует ли хоть одна причина смотреть женский футбол, если есть мужской: более силовой, скоростной и техничный?

Равенство - это давать возможность каждому человеку самореализоваться: заниматься спортом, если хочется. Получать образование, если есть цель. Говорить, что думаешь, водить машину вне зависимости от цвета кожи, национальности и Пола. Право быть человеком, таким же как все, вне зависимости от внешности и болезней. Но от того, что темнокожий будет иметь права белого, цвет его кожи не окрасится в белый. Оттого, что девушки могут играть в футбол, если хотят, они не станут на один уровень интереса с более физическими сильными мужчинами. Но хуже они от этого не станут, потому что есть виды спорта, где уже мужик не чета женщины - где спрос не в силе, а в пластике, например
+51
-2
+49
Гендерное равенство только до тех пор пока бабки вкладывать не надо))
+21
-2
+19
Ответ Дияр Анетов
Тяжело верится в развитие женского футбола, учитывая что он в разы хуже мужского, плюс его очень много. Думаю уровень женщин останется плюс минус таким же, для узкого круга
Уровень только за счет скандалов поднимают
+15
-1
+14
Ответ Дияр Анетов
Тяжело верится в развитие женского футбола, учитывая что он в разы хуже мужского, плюс его очень много. Думаю уровень женщин останется плюс минус таким же, для узкого круга
да можно просто взять женскую НБА. Самая высокая зп там 240 000 долларов, что в 200 раз меньше чем у мужчин. И это при том, что там и шоу делают, и "америка, равноправие и прочее"
+10
0
+10
Ответ Marat_NJL
Ну потому что рынок ты не обманешь)) Существует ли хоть одна причина смотреть женский футбол, если есть мужской: более силовой, скоростной и техничный? Равенство - это давать возможность каждому человеку самореализоваться: заниматься спортом, если хочется. Получать образование, если есть цель. Говорить, что думаешь, водить машину вне зависимости от цвета кожи, национальности и Пола. Право быть человеком, таким же как все, вне зависимости от внешности и болезней. Но от того, что темнокожий будет иметь права белого, цвет его кожи не окрасится в белый. Оттого, что девушки могут играть в футбол, если хотят, они не станут на один уровень интереса с более физическими сильными мужчинами. Но хуже они от этого не станут, потому что есть виды спорта, где уже мужик не чета женщины - где спрос не в силе, а в пластике, например
Кстати, да. Почему нет мужской художественной гимнастики? Это гендерное неравенство. Кому-то может приятно будет посмотреть на волосатых мужиков скачущих на ковре.
Надо бы поднять этот вопрос.
+12
-3
+9
Ну если твой товар и даром не нужен, то кто в этом виноват? Может стоит изменить форму одежды? К примеру поменять мужские трусы на женские или на стринги например? 🤔 Ну как ещё сделать привлекательным женский футбол, если с точки зрения спорта, это полный шлак. За что деньги отдавать?
+12
-5
+7
Тот случай, когда рыночек, смеясь, хлещет по щеками левацкие заскоки.
+13
-7
+6
Ответ igor.igorev
Кстати, да. Почему нет мужской художественной гимнастики? Это гендерное неравенство. Кому-то может приятно будет посмотреть на волосатых мужиков скачущих на ковре. Надо бы поднять этот вопрос.
Так мужская художественная гимнастика есть)
Просто ее никто не смотрит и не оплачивает. Видимо, нужно научиться ныть о неравенстве доходов.
+6
0
+6
Мы учили пса мяукать, а он, сцуко, не хочет
+6
-1
+5
Какое блин равенство? С головой у людей проблемы, которые везде заявляют от этом. Мужчина и Женщина разные от природы и это нормально, это не значит что кто-то лучше или хуже, что за бред. Просто разные и это нормально, очень даже хорошо. Не нормально, что у некоторых людей большие проблемы с головой: считают себя женщинами будучи мужчиной или наоборот, а кто-то вообще с животными сношается)))
+10
-5
+5
Потому что аудитории женского футбола не существует.
Аудитория мужского футбола - мужчины и гетеросексуальные женщины.
А женского? Лесби феминистки и спорт - понятия абсолютно разнополярные..
+5
-1
+4
Ответ Александр Васильев
Комментарий удален модератором
Закусывай
+3
0
+3
Пусть футболистки идут в теннис. Там хорошо платят. Только там нужны настоящие навыки
+4
-2
+2
Ответ Александр Васильев
Комментарий удален модератором
Все в какую-то кучу намешано, женский футбол, прогнутый под штаты и какой-то там Рукав)
+2
0
+2
а ,ну всего-то осталось заставить вещателей и спонсоров давать больше денег на женский футбол, беспощадный и бесполезный. И все, заживут, как будто, из-за наличия денег вдруг это унылое г станет чем-то интересным.

Скорости очень низкие, техники никакой, интенсивности нет, борьбы нет, выдающихся личностей тоже нет, зачем вообще нужен такой вид спорта. Ну точнее, пусть играют, конечно, но лишь бы не ныли про равные оплаты и равное время в эфире.
+3
-1
+2
Мужскому футболу потребовалось больше столетия, чтобы стать тем, чем он является сейчас, а женский футбол не развивался эволюционно от слова совсем. Это не самостоятельный вид спорта, а производный продукт от мужского. Взяли у мужчин размеры поля и ворот, правила, да только не учли, что женщины физиологически и антропометрически от мужчин отличаются примерно как ребенок и взрослый. Казалось бы, решение на поверхности, но в мире победившего радикального феминизма протолкнуть нарратив о слабости женщин может быть чревато для дальнейшей карьеры, поэтому остаётся терпеть убытки и повторять мантру про "развитие".
+2
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+2
Ответ igor.igorev
Серьёзно? Ни разу не слышал. Может вы путаете со спортивной гимнастикой? Кто смотрит на волосатых скачущих мужиков?
Они все гладко выбриты, если это единственное, что вас останавливает ))
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Ответ Digger86
Могут попробовать как-то привлечь женскую аудиторию. Хотя женщины не очень хотят отдавать свои кровные просто так, тем более просто для поддержки представителей своего пола)
Женщины не любят футбол и не очень в нем разбираются. И если на мужской они смотрят ещё просто ради здоровенных, бегающих потных мужиков, то ради чего им смотреть на женскй футбол? Да ещё и за деньги!
+1
0
+1
Ответ А я ясные дни оставляю себе
Правых не рыночек отхлестал в прошлом веке, а плановая экономика под руководством Сталина
Которая разрушила сельское хозяйство в стране?))) окончательно понял, с кем имеем дело, можно не продолжать)
+3
-2
+1
Ответ Jan Paskel
да можно просто взять женскую НБА. Самая высокая зп там 240 000 долларов, что в 200 раз меньше чем у мужчин. И это при том, что там и шоу делают, и "америка, равноправие и прочее"
если лига зарабатывает мало, то она и платит мало. нет доходов у руководителей, не будет доходов и у игроков. внба и так концы с концами едва сводит. все прекрасно понимают, почему многие игроки по полгода играют в европейских клубах
+1
0
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Ответ seppblatter@mail.ru
Равноправие это миф) оно противоречит биологии планеты в целом и антропогенезу в частности.
Не надо путать равноправие и равные возможности. Женщины имеют полное право пинать мячик, но не имеют возможности зарабатывать этим, как мужики. Всё справедливо
+1
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+1
Ответ Сергей
Мужскому футболу потребовалось больше столетия, чтобы стать тем, чем он является сейчас, а женский футбол не развивался эволюционно от слова совсем. Это не самостоятельный вид спорта, а производный продукт от мужского. Взяли у мужчин размеры поля и ворот, правила, да только не учли, что женщины физиологически и антропометрически от мужчин отличаются примерно как ребенок и взрослый. Казалось бы, решение на поверхности, но в мире победившего радикального феминизма протолкнуть нарратив о слабости женщин может быть чревато для дальнейшей карьеры, поэтому остаётся терпеть убытки и повторять мантру про "развитие".
Ты реально адекват бро👍👍👍
+1
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+1
Женский футбол рано или поздно все равно приживется и будет приносить бабки. Но когда это будет в Европе - вопрос. Вон в штатах прогресс хороший, ходят тысячи (десятки тысяч иногда) людей на стадионы, смотрят по телеку сотни тысяч, но это местная фишка больше. В общем у женского футбола будущее хорошее - сколько не кричите, что он никому не нужен - но для этого нужно еще пахать, пахать и пахать, при этом не ныть на каждом шагу про неравенство, которое не просто есть, а оно еще и справедливое в данном конкретном случае ))
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Ну тут Чеф сказал как есть, даже вслух рубанул правду-матку: те кто базарит за гендерное равенство о доходах в футболе, только языком мелят.
А те кто не базарит, а имеет на это деньги, не хотят лить воду на раскалённый песок (то бишь вливать в женский футбол, т.к это бесперспективняк)
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Лишь извращенцы могут смотреть на мужикоподобных баб играющих в футбол.
Если нравится смотреть на женщин, то для этого есть художественная гимнастика, фигурное катание.
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Полные стадионы? Если на школьном стадионе играть, то да, трибуны на 200 человек вполне могут быть заполнены.
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Можно сколько угодно говорить про равенство, гендеры… Но очевидна одна вещь, женский футбол не интересен большинству людей, особенно если сравнивать его с мужским футболом. Можно для картинки собирать полные стадионы, продавая дешевые билеты или просто раздавая их. Но рекламодателей и потенциальных спонсоров не обманешь, это не тот вид спорта, где рекламные расходы хотя бы отобьются. Люди не готовы платить за этот продукт.
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Ответ Федя2024
Ну если твой товар и даром не нужен, то кто в этом виноват? Может стоит изменить форму одежды? К примеру поменять мужские трусы на женские или на стринги например? 🤔 Ну как ещё сделать привлекательным женский футбол, если с точки зрения спорта, это полный шлак. За что деньги отдавать?
Могут попробовать как-то привлечь женскую аудиторию. Хотя женщины не очень хотят отдавать свои кровные просто так, тем более просто для поддержки представителей своего пола)
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Ответ igor.igorev
Лишь извращенцы могут смотреть на мужикоподобных баб играющих в футбол. Если нравится смотреть на женщин, то для этого есть художественная гимнастика, фигурное катание.
А как же армия поклонников Алиши Леманн?)
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