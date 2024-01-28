Глава УЕФА Чеферин: «Женский футбол развивается, но мы теряем деньги на каждом турнире. Все говорят о гендерном равенстве, но вещатели и спонсоры дают очень мало»

Президент УЕФА высказался о развитии женского футбола.

– Переходим к женскому футболу: как он развивался за время вашего президентства и что еще предстоит сделать?

– Женский футбол развивается, и это фантастическая вещь, но мы должны вкладывать. Мы по-прежнему теряем деньги на каждом турнире, однако мы рассматриваем это как инвестиции, и ситуация становится все лучше и лучше.

У нас полные стадионы. Теперь у нас есть и второй европейский турнир, что очень важно для конкурентного баланса. Но я пытаюсь объяснить, что, хотя все говорят о гендерном равенстве, в конечном итоге вещатели и спонсоры – особенно вещатели – предлагают очень маленькие суммы. И с этим тоже нужно что-то делать.

За последние годы многое изменилось: не благодаря мне, но мы многое сделали. Мы стараемся сделать еще больше, но у нас нет неограниченных средств, особенно потому, что мы пострадали из-за ковида. Поэтому мы вкладываем столько, сколько можем, и я считаю, что европейский женский футбол сейчас самый сильный в мире, – сказал Александер Чеферин в интервью The Guardian.