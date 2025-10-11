  • Спортс
0

Ахметзянов об «Оренбурге»: «Футболисты достаточно хорошего уровня, воспринимают быстро и воспроизводят все на поле»

Ильдар Ахметзянов высказался после назначения на пост тренера «Оренбурга».

«По первой тренировке понятно, что футболисты достаточно хорошего уровня, класса, воспринимают все достаточно быстро и воспроизводят все на поле. 

Мне будут помогать Артур Ахметгалимов, который отвечает за всю подготовительную часть тренировочного процесса, и Дмитрий Белоруков, отвечающий за игру в обороне», – сказал Ахметзянов.

После 11 туров «Оренбург» занимает в РПЛ 14-е место.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: канал «Оренбурга» в VK Видео
