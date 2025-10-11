Гарсия о 0:0 с Северной Македонией: «Бельгия полностью контролировала игру. Результат не отражает хода матча»
Руди Гарсия оценил ничью с Северной Македонией (0:0) в отборе ЧМ-2026.
«Мы сделали все для того, чтобы победить – полностью контролировали игру. Хорошо действовали на прессинге, быстро возвращали мяч и при этом снова не пропустили.
Нужно было забивать – именно этого и не хватило. Результат не отражает хода игры», – сказал тренер сборной Бельгии.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
