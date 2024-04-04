Быстров об Абаскале: «Понятно, что его не будет в «Спартаке». Руководство молчит, сколько можно нас обманывать? Объявите, что берете Черчесова»
Владимир Быстров считает, что Гильермо Абаскаль покинет «Спартак».
Вчера красно-белые уступили «Зениту» (1:2) в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
После возобновления сезона московская команда победила в одном матче из пяти.
«Во втором тайме «Спартака» просто не было на поле, «Зенит» делал все, что хочет. До гола, после гола.
Мне интересно, сколько они, – руководство «Спартака» – могут обманывать нас? Видно, что у «Спартака» ничего нет. Даже если здраво размышлять – смысл такого тренера, который не может за такой период времени сделать хоть что‑то? Внятно сказать, чего хочет добиться. Руководство опять молчит.
Если даете ему доработать, так и скажите, пускай работает. Может, еще какая‑то цель стоит. Нет. Зачем тогда мучать всех? Объявите, что мы берем Станислава Саламовича [Черчесова]. Работай, строй команду на будущее. Зачем это издевательство? Понятно, что его [Абаскаля] не будет в «Спартаке», – заявил бывший игрок красно-белых в эфире программы «Все на Матч!».
Гендиректор «Спартака» об Абаскале: «Сейчас он наш тренер. Очевидно, мы недовольны местом в таблице и результатом. Вижу, что игроки злятся и хотят исправить ситуацию, как и тренерский штаб»
Кого это «нас», тех самых преданных болельщиков Спартака?
Зенит же спокойно, на мастерстве, перевернули игру.