Быстров об Абаскале: «Понятно, что его не будет в «Спартаке». Руководство молчит, сколько можно нас обманывать? Объявите, что берете Черчесова»

Теги Спартак Зенит Владимир Быстров Станислав Черчесов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Владимир Быстров считает, что Гильермо Абаскаль покинет «Спартак».

Вчера красно-белые уступили «Зениту» (1:2) в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

После возобновления сезона московская команда победила в одном матче из пяти.

«Во втором тайме «Спартака» просто не было на поле, «Зенит» делал все, что хочет. До гола, после гола.

Мне интересно, сколько они, – руководство «Спартака» – могут обманывать нас? Видно, что у «Спартака» ничего нет. Даже если здраво размышлять – смысл такого тренера, который не может за такой период времени сделать хоть что‑то? Внятно сказать, чего хочет добиться. Руководство опять молчит.

Если даете ему доработать, так и скажите, пускай работает. Может, еще какая‑то цель стоит. Нет. Зачем тогда мучать всех? Объявите, что мы берем Станислава Саламовича [Черчесова]. Работай, строй команду на будущее. Зачем это издевательство? Понятно, что его [Абаскаля] не будет в «Спартаке», – заявил бывший игрок красно-белых в эфире программы «Все на Матч!».

Гендиректор «Спартака» об Абаскале: «Сейчас он наш тренер. Очевидно, мы недовольны местом в таблице и результатом. Вижу, что игроки злятся и хотят исправить ситуацию, как и тренерский штаб»

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14 комментариев
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В смысле "нас"? Ты, Володька, "мы" и "нас" про Зенит говори.
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Сколько можно нас обманывать? Берите Черчесова! Это он добра желает или наоборот?
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Вообще не понимаю, зачем нужно увольнять Абаскаля. Если есть новый тренер, его можно нанять, а Абаскаля отстранить от работы не увольняя, пусть каждый день приезжает в Тушино и отмечается до конца контракта. А если не хочет, пусть выкупает свой контракт и уходит сам.
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«Сколько можно нас обманывать»
Кого это «нас», тех самых преданных болельщиков Спартака?
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Так что ему заплатили 1,5 млн за 2 года - еще столько же отступные. Поэтому продержал до мая, а там и Стаса возьмут условного. Но болельщикам Спартака я советую затянуть пояса так как мы увидим на поле 80% того что мы видим и ничего и никого нового точно не будет. И самое главное сохранение бездарного руководства и там и бабки и тренер все на ветер…
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Размечтался! Станислав Саламович не из тех тренеров, которые работают в "забегаловке".
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Кстати, Спартак достойно играл против Зенита, даже с учетом спада во втором тайме. Банально, не хватило мастерства исполнителям, вышедшим на замену, а у игравших с первых минут просто не хватило сил, которых они очень много потратили в первом тайме.
Зенит же спокойно, на мастерстве, перевернули игру.
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что так все сватают черчесова? он Спартаку точно не нужен.
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Тебе какое дело до Спартака?
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Ответ dimanchik179
что так все сватают черчесова? он Спартаку точно не нужен.
Тебя забыли спросить, кто нужен, а кто - нет.
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