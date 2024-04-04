Быстров об Абаскале: «Понятно, что его не будет в «Спартаке». Руководство молчит, сколько можно нас обманывать? Объявите, что берете Черчесова»

Владимир Быстров считает, что Гильермо Абаскаль покинет «Спартак».

Вчера красно-белые уступили « » (1:2) в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

После возобновления сезона московская команда победила в одном матче из пяти.

«Во втором тайме « » просто не было на поле, « » делал все, что хочет. До гола, после гола.

Мне интересно, сколько они, – руководство «Спартака» – могут обманывать нас? Видно, что у «Спартака» ничего нет. Даже если здраво размышлять – смысл такого тренера, который не может за такой период времени сделать хоть что‑то? Внятно сказать, чего хочет добиться. Руководство опять молчит.

Если даете ему доработать, так и скажите, пускай работает. Может, еще какая‑то цель стоит. Нет. Зачем тогда мучать всех? Объявите, что мы берем Станислава Саламовича [ ]. Работай, строй команду на будущее. Зачем это издевательство? Понятно, что его [ ] не будет в « », – заявил бывший игрок красно-белых в эфире программы «Все на Матч!».

Гендиректор «Спартака» об Абаскале: «Сейчас он наш тренер. Очевидно, мы недовольны местом в таблице и результатом. Вижу, что игроки злятся и хотят исправить ситуацию, как и тренерский штаб»