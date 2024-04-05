Черчесов про РПЛ: «Средний уровень команд выравнивается, но в качестве футбола мы что-то потеряли. Нет футболиста, который бы выделялся на голову выше остальных»

Станислав Черчесов высказался относительно уровня футбола в РПЛ.

– Вы согласны с тем, что интрига в борьбе за победу в РПЛ обострилась не столько потому, что конкуренты прибавили, а потому, что « » просел?

– Отчасти да. Уход таких игроков, как Кузяев и Малком, не мог пройти безболезненно. Ни один клуб мира не может просто так потерять своих условных Роналдо или Месси. Но постепенно «Зенит» после зимней паузы будет прибавлять.

Я присутствовал на игре Кубка России « » – «Зенит», и было видно, что Педро, Артур и Нино вливаются в состав, и определенный качественный скачок в игре с их появлением наблюдается.

Но средний уровень команд чемпионата выравнивается. Середняки тоже прибавляют, очки не даются лидерам легко в любом матче.

Да, интересный сценарий в РПЛ наблюдается. Но в качестве футбола мы что-то потеряли.

– Кого назовете лучшим игроком РПЛ прямо сейчас?

– На данный момент сложный вопрос.

забил больше всех, в определенный отрезок был очень хорош , была серия матчей, когда выделялся .

Но в РПЛ с игроками сейчас такая же ситуация, как и с командами – нет футболиста, который бы выделялся на голову выше остальных, – сказал бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов.