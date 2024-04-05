Черчесов про РПЛ: «Средний уровень команд выравнивается, но в качестве футбола мы что-то потеряли. Нет футболиста, который бы выделялся на голову выше остальных»

Теги Спартак Зенит Станислав Черчесов премьер-лига Россия Джон Кордоба Матео Кассьерра Бителло Футбол

Станислав Черчесов высказался относительно уровня футбола в РПЛ.

– Вы согласны с тем, что интрига в борьбе за победу в РПЛ обострилась не столько потому, что конкуренты прибавили, а потому, что «Зенит» просел?

– Отчасти да. Уход таких игроков, как Кузяев и Малком, не мог пройти безболезненно. Ни один клуб мира не может просто так потерять своих условных Роналдо или Месси. Но постепенно «Зенит» после зимней паузы будет прибавлять.

Я присутствовал на игре Кубка России «Спартак» – «Зенит», и было видно, что Педро, Артур и Нино вливаются в состав, и определенный качественный скачок в игре с их появлением наблюдается.

Но средний уровень команд чемпионата выравнивается. Середняки тоже прибавляют, очки не даются лидерам легко в любом матче.

Да, интересный сценарий в РПЛ наблюдается. Но в качестве футбола мы что-то потеряли.

– Кого назовете лучшим игроком РПЛ прямо сейчас?

– На данный момент сложный вопрос.

Кассьерра забил больше всех, в определенный отрезок был очень хорош Кордоба, была серия матчей, когда выделялся Бителло.

Но в РПЛ с игроками сейчас такая же ситуация, как и с командами – нет футболиста, который бы выделялся на голову выше остальных, – сказал бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

17 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Beliar
В кой-то веке с ним согласен. Ну вот реально кто выделяется?
Вендел вышел во втором тайме и через пять минут забрал середину поля, как будто там игроков Спартака нет вообще, а Педро не заметил оборону. Я не знаю, что еще нужно делать на футбольном поле, чтобы выделяться сильнее.
+7
-2
+5
Вендел,Клаудиньо
+6
-3
+3
Не с кем даже в душ сходить!...
+5
-2
+3
Педро на голову выше всех,кто дебютирует в этом сезоне
+2
0
+2
Ответ justburn
Ну а Кассьера, который в этом году преобразился. О нём не кричат на каждом углу, но у него отличная результативность.
Да, Кассьерра по реализации моментов осенью входил в европейский топ.
Проблема в том, что московским СМИ интереснее обсуждать Зарему и прыжки Абаскаля, чем футбол Зенита, а потом жалуются, что в чемпионате некого выделить.

Или тот же Мохеби разрывает сейчас в Ростове, Давила очень хорош и чумовой гол забил на днях, но они тоже не в тех командах играют )
+2
0
+2
Если принимают ставки, то какой кф, интересно, на то, что этот гражданин Австрии – следующий тренер «Спартака»?
+2
-1
+1
Ответ riverman1980
Вендел вышел во втором тайме и через пять минут забрал середину поля, как будто там игроков Спартака нет вообще, а Педро не заметил оборону. Я не знаю, что еще нужно делать на футбольном поле, чтобы выделяться сильнее.
Ну а Кассьера, который в этом году преобразился. О нём не кричат на каждом углу, но у него отличная результативность.
+1
0
+1
Слушать бредни шашлычка - это одно мучение и издевательство над психикой. Как хорошо, что его еле-еле выгнали из сборной России, сам он ни в какую не хотел уходить. «Полевой командир русских футбольных полей». Мамой килянусь, да.
+4
-4
0
В кой-то веке с ним согласен. Ну вот реально кто выделяется?
+1
-1
0
Да и раньше ни кто особо не выделялся. Была группа хороших игроков, но топов не было. И сейчас также.
0
0
0
Ответ v@mpir
Судим по результатам ЧМ?) На котором вышли из группы с хозяевами турнира(одной из слабейших сборных за всю историю ЧМ), Египтом, у которых кроме Салаха нет игроков, да и тот сыграл всего тайм недолечившись от травмы. Продули со свистом Уругваю 0:3. А потом сыграли в автобус с Испанией без тренера, забив за счёт пенальти на ровном месте. Ни до турнира, ни после, результатов достойного такой похвалы для Черчесова я не видел. Очень повезло с группой и соперником в 1/8. Единственное, что было на хорошем уровне перед ЧМ – физическая подготовка. Бегали действительно много. Головин за счёт этого и уехал в Европу.
Отборочный турнир к Евро-20 в одну калитку затащили.
Отбор на ЧМ-22 - уволили при первом месте в группе отбора.
А так да, абсолютно проходные для нашей сборной результаты, ага 🤷🏻‍♂️
0
0
0
Ответ riverman1980
Вендел вышел во втором тайме и через пять минут забрал середину поля, как будто там игроков Спартака нет вообще, а Педро не заметил оборону. Я не знаю, что еще нужно делать на футбольном поле, чтобы выделяться сильнее.
справедливости ради, тот же венделл в матче с крыльями почему-то центр не забрал, мотивация его и деклассирует
0
0
0
Ответ ne4sp
справедливости ради, тот же венделл в матче с крыльями почему-то центр не забрал, мотивация его и деклассирует
В Самаре во втором тайме у Зенита было большое преимущество в центре поля и моментов было создано немало, подвела реализация.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий