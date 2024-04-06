Орлов о тренере для «Спартака»: «Карпин – лучший вариант. Есть еще опытный Черчесов. Было бы правильно, чтобы клуб возглавлял человек со спартаковским духом»

Геннадий Орлов считает Карпина и Черчесова подходящими тренерами для «Спартака».

«Я думаю, лучший вариант для « » – это Карпин. Если он сам этого хочет, конечно. Карпин хотя бы серебро со «Спартаком» выигрывал и сейчас с маленьким бюджетом достойно работает с « ». Посмотрите, как у него раскрылись новички-иностранцы – Сако, , . Всех их Карпин подбирал, под свой игровой вкус. Как «Ростов» обыграл московское «Динамо» – забили четыре, а могли все восемь забить!

Но мне кажется, «Спартак» вряд ли его уговорит. Он же смотрит и все видит со стороны. Ему нужно создать условия для работы.

Есть еще опытный Черчесов. Они же спартаковцы! Наверное, было бы правильно, чтобы этот клуб возглавлял человек со спартаковским духом. А Карпин с Черчесовым оба по характеру очень самолюбивые, честолюбивые. Эти качества для жизни, может быть, не очень хороши. Но в спорте без них никуда. Ангелы не становятся чемпионами», – заявил комментатор .

Геннадий Орлов: «Не понимаю, почему в «Спартак» опять сватают иностранцев. Если и менять Абаскаля, то для меня очевидны две кандидатуры – Карпин и Черчесов»