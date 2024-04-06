Орлов о тренере для «Спартака»: «Карпин – лучший вариант. Есть еще опытный Черчесов. Было бы правильно, чтобы клуб возглавлял человек со спартаковским духом»

Теги Спартак Ростов Станислав Черчесов премьер-лига Россия Валерий Карпин Геннадий Орлов Чемпионат.com Мохаммад Мохеби Умар Сако Роналдо дос Сантос Футбол

Геннадий Орлов считает Карпина и Черчесова подходящими тренерами для «Спартака».

«Я думаю, лучший вариант для «Спартака» – это Карпин. Если он сам этого хочет, конечно. Карпин хотя бы серебро со «Спартаком» выигрывал и сейчас с маленьким бюджетом достойно работает с «Ростовом». Посмотрите, как у него раскрылись новички-иностранцы – Сако, Мохеби, Роналдо. Всех их Карпин подбирал, под свой игровой вкус. Как «Ростов» обыграл московское «Динамо» – забили четыре, а могли все восемь забить!

Но мне кажется, «Спартак» вряд ли его уговорит. Он же смотрит и все видит со стороны. Ему нужно создать условия для работы.

Есть еще опытный Черчесов. Они же спартаковцы! Наверное, было бы правильно, чтобы этот клуб возглавлял человек со спартаковским духом. А Карпин с Черчесовым оба по характеру очень самолюбивые, честолюбивые. Эти качества для жизни, может быть, не очень хороши. Но в спорте без них никуда. Ангелы не становятся чемпионами», – заявил комментатор Геннадий Орлов.

Геннадий Орлов: «Не понимаю, почему в «Спартак» опять сватают иностранцев. Если и менять Абаскаля, то для меня очевидны две кандидатуры – Карпин и Черчесов»

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ни карпуша, ни космостас, ни даже барсик не нужны Спартаку. Никаких бывших КБ у руля клуба
0
0
0
Они не пойдут, дураков нет
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий