Титов об иностранцах: «Россия же не закрытая страна, зачем нам закрываться? Люди любят РФ, приезжают. Почему бы нет? Я за то, чтобы не было запрета»

Теги Спартак Егор Титов премьер-лига Россия Динамо Москва Марцел Личка Футбол

Егор Титов поделился мнением о приглашении иностранцев в Мир РПЛ.

– Вас не удивляет, что даже после отстранения от международных турниров наши руководители продолжают массово подписывать иностранцев, в том числе тренеров?

– Тренер тренеру рознь. Мы опять отматываем пленку назад, и получается, что это опять политика. Почему мы берем иностранцев, у нас же есть свои и так далее. Мы абстрагируемся от этого.

Чем плох Личка, например? Кстати, я говорил, что в ФНЛ не нужны иностранцы – и оказался не прав. Человек в «Оренбурге» показал такой классный футбол, было приятно смотреть. «Динамо» часто пропускает, но много забивает. Именно такой футбол нравится болельщикам, мне. Когда я смотрю их матчи, знаю, что будет забито много мячей.

Зачем и почему? Если иностранцев берут, значит, есть агенты, люди, которые советуют тех или иных игроков или тренеров. Они на этом зарабатывают. Ну и Россия же не закрытая страна. Зачем нам закрываться? Есть люди, которые любят Россию, приезжают сюда. Почему бы нет? Поэтому я за то, чтобы не было запрета, – сказал бывший игрок «Спартака».

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5 комментариев

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Сергей Ефимов
Да всё правильно, у нас же не средневековье какое-то.
Вообще нужно максимально насытить футбол конкуренцией, иначе никакого роста не получится.
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Ленид Вилькин
Личке платят наличкой-хотя Титов заменить готов! 😀
+1
-1
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Николай Кошкин
Ответ Ковид 07.10.52
Любят деньги, которые типы из одного города раздают по понятиям..
300-500 миллионов так и не доехали((
0
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