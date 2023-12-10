Егор Титов: «Спартак» в пятерке будет, но никак не в тройке»

Егор Титов не верит, что «Спартак» закончит сезон в топ-3 Мир РПЛ.

«Спартак» ушел на зимний перерыв на 5-м месте. До идущего 3-м «Динамо» – 2 балла, до лидирующего «Краснодара» – 8.

«Для « », мне кажется, всегда была одна задача – быть на первом месте, ну хотя бы постараться. Не говорю, что всегда, потому что есть гегемон последние пять лет, здесь тяжело бороться – немного другая финансовая ситуация.

«Спартак», если брать и состав, и игру, скорее всего, в пятерке будет, но никак не в тройке.

Мы видим, что « » выглядит здорово – впервые есть шанс стать чемпионом. Мы видим, что « » набрал форму, « » тоже здорово играет, тоже, плюс «Рубин» выглядит великолепно.

Есть восьмерка, скажем так, «Спартак» сейчас в ней. Как будет дальше, посмотрим после сборов.

Была задача выйти в плей-офф в Кубке, что и сделали, в принципе, легко. Не знаю, какие были планы, но, надеюсь, быть в тройке чемпионата. Осталось 12 туров, там уже зависит от того, как команда пройдет подготовку – пауза большая.

Мне кажется, «Спартаку» однозначно требуется усиление, потому что есть проблема в нападении. Соболев, мы это видим, не может играть стабильно все матчи, поэтому в первую очередь нужен нападающий», – сказал бывший капитан красно-белых Титов.

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