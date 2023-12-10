Егор Титов: «Спартак» в пятерке будет, но никак не в тройке»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Рубин Егор Титов премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Александр Соболев Р-Спорт Футбол

Егор Титов не верит, что «Спартак» закончит сезон в топ-3 Мир РПЛ.

«Спартак» ушел на зимний перерыв на 5-м месте. До идущего 3-м «Динамо» – 2 балла, до лидирующего «Краснодара» – 8.

«Для «Спартака», мне кажется, всегда была одна задача – быть на первом месте, ну хотя бы постараться. Не говорю, что всегда, потому что есть гегемон последние пять лет, здесь тяжело бороться – немного другая финансовая ситуация.

«Спартак», если брать и состав, и игру, скорее всего, в пятерке будет, но никак не в тройке.

Мы видим, что «Краснодар» выглядит здорово – впервые есть шанс стать чемпионом. Мы видим, что «Локомотив» набрал форму, «Динамо» тоже здорово играет, ЦСКА тоже, плюс «Рубин» выглядит великолепно.

Есть восьмерка, скажем так, «Спартак» сейчас в ней. Как будет дальше, посмотрим после сборов.

Была задача выйти в плей-офф в Кубке, что и сделали, в принципе, легко. Не знаю, какие были планы, но, надеюсь, быть в тройке чемпионата. Осталось 12 туров, там уже зависит от того, как команда пройдет подготовку – пауза большая.

Мне кажется, «Спартаку» однозначно требуется усиление, потому что есть проблема в нападении. Соболев, мы это видим, не может играть стабильно все матчи, поэтому в первую очередь нужен нападающий», – сказал бывший капитан красно-белых Титов.

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11 комментариев
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Рябчук,Классен,Денисов,Маслов,Умяров,Мозес это можно в дубль или на выход,плюс нужен нападающий.И не надо 10 футболистов по три миллиона,а надо пять по 10 и два по 20.....
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чемпионами даже математически тяжело стать
как минимум надо набрать 65 очков, это чемпионский рубеж
для этого КБ нужно победить во всех матчах
а претендентам разбазарить 8 и 6 очков отрыва
надо было хотя бы обыграть Ахмат и Факел, тут даже очков не набрали
так что Спартак скорее будет бороться за тройку, из пятерки выпасть надо постараться
да и первый матч после перерыва с Зенитом в гостях
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нужно усиление и избавление от балласта, а дальше посмотрим...
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пока нет новостей о нашем усилении зимой, но ещё вчера должна была быть новость о покупке Гарре, очень жду именно этого трансфера зимой, очень сильно добавит в группе атаки...
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Комментарий удален модератором
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нужно усиление и избавление от балласта, а дальше посмотрим...
А кто балласт? Я вижу только Умярова, Маслова и Мозеса.
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Ответ Konstantin Zorin
А кто балласт? Я вижу только Умярова, Маслова и Мозеса.
Джикия, Мелёшин, Маслов, Мартинс, Рябчук, Классен, Денисов...можно добавить Бонгонду если не прибавит за зиму..
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Ответ </c/>
пока нет новостей о нашем усилении зимой, но ещё вчера должна была быть новость о покупке Гарре, очень жду именно этого трансфера зимой, очень сильно добавит в группе атаки...
Напа купят в любом случае, а я жду отставки Абаскаля.
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Ответ Konstantin Zorin
Напа купят в любом случае, а я жду отставки Абаскаля.
если судить по словам Малышева, его планируют оставить, а вот усилить состав нужно обязательно...
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Ответ Leon9
Рябчук,Классен,Денисов,Маслов,Умяров,Мозес это можно в дубль или на выход,плюс нужен нападающий.И не надо 10 футболистов по три миллиона,а надо пять по 10 и два по 20.....
Джикия, Мелёшин, Маслов, Мартинс, Рябчук, Классен, Денисов...можно добавить Бонгонду если не прибавит за зиму...
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