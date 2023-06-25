Егор Титов: «Зенит» сам с собой играет в РПЛ. Зачем подписывать очередного бразильца, если состав и так классный?»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Егор Титов Сергей Семак премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Марцел Личка Футбол

Егор Титов предположил, кто может составить конкуренцию «Зениту» в Мир РПЛ.

«Зенит» подписывает очередного бразильца, то есть отступать от своей политики они не собираются. Здесь только один вопрос: зачем это надо в РПЛ, если у них и так классный состав? Обновления всегда нужны и свежая кровь обязательна, но ближайший год у всех наших команд снова без еврокубков.

В ближайшее время, конечно, кто-то может включиться в борьбу, но, помимо «Спартака» и ЦСКА, надо включаться и «Локомотиву». Надеюсь, с приходом Лички «Динамо» будет играть в более яркий и современный футбол.

В последнем матче был симпатичен «Краснодар» и, думаю, все болельщики хотели бы, чтобы первый трофей наконец-то оказался у них. Есть пять-шесть команд, которые могли бы составить «Зениту» конкуренцию, но повторюсь: пока «Зенит» играет в футбол сам с собой.

Я ранее говорил, что управлять такой махиной как «Зенит», с такими бразильцами, в таком количестве – надо иметь искусство и умение. У Семака оно есть. Учитывая, что с Серегой играли вместе в сборной, я всегда относился к нему с симпатией», – сказал шестикратный чемпион России в составе «Спартака».

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50 комментариев

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blaugrano
Зачем подписывать всяких паспортистов, если легионеры на порядок дешевле в соотношении цена/качество? Например, за какого-то Глебова 10-12 млн просят. И это не в рублях...
+34
-5
+29
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Михаил1970
А зачем Спартак постоянно берет новых игроков, если чемпионом всё равно будет Зенит, а еврокубков не предвидится?
+33
-7
+26
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Святослав Федорович
Для того, чтобы все завидовали)
+14
-4
+10
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Зелёный гопник
Чтобы доводить до слез болельщиков КБ😅
+25
-15
+10
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KOTOV71
Ответ Михаил1970
А зачем Спартак постоянно берет новых игроков, если чемпионом всё равно будет Зенит, а еврокубков не предвидится?
Не только игроков,но и тренеров!
+9
0
+9
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Виктор
Ответ Vlad
Объясните кто-нибудь ему, что Ду Кейрос шёл в дополнение к Ренану, когда меняли Юри Альберто в Коринтианс.
И пришёл бесплатно.
+10
-1
+9
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Vlad
Объясните кто-нибудь ему, что Ду Кейрос шёл в дополнение к Ренану, когда меняли Юри Альберто в Коринтианс.
+8
0
+8
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ApocalypsePlease
Затем, что из-за правил УЕФА от нас свалил Альберто и за него нужно было брать адекватную компенсацию?.. Или "Зениту" от Мантуана надо было отказаться, несмотря на то, как он себя здорово проявил?

Такое ощущение, будто всё эти эксперты ожидают, что в Петербурге будут размышлять категориями типа "чëт мало интриги, давайте-ка сами себя ослабим". Бред какой-то.
+9
-3
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Фан Рубина
Спартак приглашает очередного бездарного иностранного физрука, Локомотив - немецких шарлатанов, которые чуть не отправляют команду в Пердив, Рубин вместо тренера ставит дауншифтера-бегемотика и наполняет состав предателями, Динамо как всегда играет мускулами, а потом середнячит, Краснодар не может определиться, во что и как играть. И все такие хором "а давайте Зенит будет послабее, уж слишком у него всё хорошо и правильно". Вроде, только ЦСКА, Ростов с Тереком особо не жалуются и наверх пыхтят.
+11
-5
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Честный контроль
Когда в 90е Спартак играл сам с собой допингисту нравилось. Но видимо для него "это другое".
+5
0
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KOTOV71
Кроме Зенита, никто легионеров не берёт?
+11
-6
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тралмейстер
Ответ RW_4ever
Как токо Миллер на свои бабки будет покупать, сразу все встанет на свои места.
..."сразу всё встанет на свои места."
Т.е. СМ сразу встанет на вылет ?
+5
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ЗЕНИТ65
А зачем в спартак брали Титова, если и без него состав классный был?
+5
0
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dmitry.tchidakin
Ответ KOTOV71
Кроме Зенита, никто легионеров не берёт?
Ростов
+4
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Злодей Спб
Потому что может. Что, Зениту в поддавки играть с москвичами? Есть возможность - надо усиливаться. И самое главное - делать это рационально, без оптовых закупок.

Модель комплектования выбрана правильная. Если бы не политическая нестабильность и всякие "приеду/не приеду", возможно и более качественных игроков можно было подписывать, а затем успешно их перепродавать.

Сейчас с трансферами "на выход" могут быть проблемы, из-за ограничения трансграничных платежей в евро. Поэтому всех ликвидных игроков переподписали на +5 лет и клуб ждёт как эта ситуация разрешится.

Плюс Газпром сам прикладывает усилия в построении альтернативных каналов продаж для ФК Зенит. Заходит в Турцию, чтобы использовать турецкие клубы как посредников в сделках ориентированных на европейский рынок.
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Bartez1986
Ответ Николай Иванов
Это же хорошо для остальных клубов, что Зенит подписывает бразильцев. Ну будет Зенит подписывать только паспортистов - вам же хуже будет. Все самые сильные паспортисты окажутся в Зените. Зенит станет слабже, но и ваши клубы станут еще слабже и вся лига станет слабже. Неужели не хватает ума понять простые вещи?
Слабже? Это фамилия румынского футболиста, или что?
+7
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IceBear27
За Глебова просят 10-12 миллионов евро. Барриоса купили за 12. За Захаряна хотят 15 миллионов, в то время как Клаудиньо стоил 12. Разница между этими игроками огромная. Нет никакого смысла покупать паспортный хлам, когда можно купить нормальных футболистов)
+6
-3
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Сергей Галынский
Чтобы москвичи опять спрашивали,за счет чьих бабушек банкет
+4
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Жорег Борщофф
Всё правильно делается. Нельзя стоять на месте.
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Spiker1606
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Ответ Vlad
Объясните кто-нибудь ему, что Ду Кейрос шёл в дополнение к Ренану, когда меняли Юри Альберто в Коринтианс.
Нет. Альберто ушёл бесплатно, а этих игроков Зенит купил, чтоб показать якобы типа обменяли.
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Max9999
Кого то забыли спросить!
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Данко Лазович
Пять лет уже играет сам с собой. Остальным бы задуматься)
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Всё знаю
Ответ Николай Иванов
Это же хорошо для остальных клубов, что Зенит подписывает бразильцев. Ну будет Зенит подписывать только паспортистов - вам же хуже будет. Все самые сильные паспортисты окажутся в Зените. Зенит станет слабже, но и ваши клубы станут еще слабже и вся лига станет слабже. Неужели не хватает ума понять простые вещи?
то есть хвала медведеву с миллером, что держат наш футбол на высоком уровне, да?)))))))))))))))))))
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Bashibuzuck
А вдруг к еврокубкам допустят🤨
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Дважды_Герой
Зачем читать очередного эксперта, если мы читали сотню таких же перед ним?
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