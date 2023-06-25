Егор Титов: «Зенит» сам с собой играет в РПЛ. Зачем подписывать очередного бразильца, если состав и так классный?»
Егор Титов предположил, кто может составить конкуренцию «Зениту» в Мир РПЛ.
«Зенит» подписывает очередного бразильца, то есть отступать от своей политики они не собираются. Здесь только один вопрос: зачем это надо в РПЛ, если у них и так классный состав? Обновления всегда нужны и свежая кровь обязательна, но ближайший год у всех наших команд снова без еврокубков.
В ближайшее время, конечно, кто-то может включиться в борьбу, но, помимо «Спартака» и ЦСКА, надо включаться и «Локомотиву». Надеюсь, с приходом Лички «Динамо» будет играть в более яркий и современный футбол.
В последнем матче был симпатичен «Краснодар» и, думаю, все болельщики хотели бы, чтобы первый трофей наконец-то оказался у них. Есть пять-шесть команд, которые могли бы составить «Зениту» конкуренцию, но повторюсь: пока «Зенит» играет в футбол сам с собой.
Я ранее говорил, что управлять такой махиной как «Зенит», с такими бразильцами, в таком количестве – надо иметь искусство и умение. У Семака оно есть. Учитывая, что с Серегой играли вместе в сборной, я всегда относился к нему с симпатией», – сказал шестикратный чемпион России в составе «Спартака».
Такое ощущение, будто всё эти эксперты ожидают, что в Петербурге будут размышлять категориями типа "чëт мало интриги, давайте-ка сами себя ослабим". Бред какой-то.
Т.е. СМ сразу встанет на вылет ?
Модель комплектования выбрана правильная. Если бы не политическая нестабильность и всякие "приеду/не приеду", возможно и более качественных игроков можно было подписывать, а затем успешно их перепродавать.
Сейчас с трансферами "на выход" могут быть проблемы, из-за ограничения трансграничных платежей в евро. Поэтому всех ликвидных игроков переподписали на +5 лет и клуб ждёт как эта ситуация разрешится.
Плюс Газпром сам прикладывает усилия в построении альтернативных каналов продаж для ФК Зенит. Заходит в Турцию, чтобы использовать турецкие клубы как посредников в сделках ориентированных на европейский рынок.