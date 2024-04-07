Александр Мостовой: «Дайте Абаскалю мяч – он и ста метров не пробежит. Ничего не добился в футболе, хватит о нем говорить»
Александр Мостовой поделился мнением о тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.
«Уже ничего не хочется говорить об Абаскале. О нем говорят больше, чем о любом другом человеке. Каждое слово Абаскаля разбирают на атомы, ну сколько можно?
Хватит о нем говорить. Он ничего не добился в футболе. Дайте ему футбольный мяч – он и ста метров не пробежит», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Так ты сам о нем постоянно говоришь. Мост забавный персонаж, живет прошлым и считает, что все вокруг ему должны. Карпин уже больше десяти лет тренирует, а царь ничего не делает и все ждет предложений от топ клубов.