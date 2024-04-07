Александр Мостовой: «Дайте Абаскалю мяч – он и ста метров не пробежит. Ничего не добился в футболе, хватит о нем говорить»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой поделился мнением о тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

«Уже ничего не хочется говорить об Абаскале. О нем говорят больше, чем о любом другом человеке. Каждое слово Абаскаля разбирают на атомы, ну сколько можно?

Хватит о нем говорить. Он ничего не добился в футболе. Дайте ему футбольный мяч – он и ста метров не пробежит», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

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32 комментария
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абаскаль что-ли жену у царя увёл? или шампунь отобрал? откуда столько желчи
+35
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+35
когда Мостовой ложится с женщиной в постель, то первым делом говорит, а ты знаешь, что Абаскаль даже в футбол не играл?
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+20
Ответ Алексей Иванов
абаскаль что-ли жену у царя увёл? или шампунь отобрал? откуда столько желчи
начеканил больше.
+7
0
+7
Похоже на запущеную клинику.
+7
-1
+6
Хватит о нем говорить, но сам вспоминает чаще, чем моргает
+6
-1
+5
Ответ Алексей Иванов
абаскаль что-ли жену у царя увёл? или шампунь отобрал? откуда столько желчи
Мостовой перестал использовать шампунь еще когда Абаскаль не родился.
+6
-1
+5
Ответ кэпко
когда Мостовой ложится с женщиной в постель, то первым делом говорит, а ты знаешь, что Абаскаль даже в футбол не играл?
Он сначала просит женщину почеканить)
+3
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+3
Ответ Рома_90
Тренер не должен чеканить Тренер должен выбрать состав и тактику на игру Неужели тебя Саша этому не научили на учебе тренера
Так Абаскаль и это не умеет
+2
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О нём только ты и говоришь
+2
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Саша, угомонись!)
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0
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Ответ кэпко
когда Мостовой ложится с женщиной в постель, то первым делом говорит, а ты знаешь, что Абаскаль даже в футбол не играл?
мост не ложится с женщинами, не способными пробежать в чеканке всё поле
+1
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У меня директор завода как стал директором, непонятно. Дайте ему дрель, он отверстия не просверлит. Может если только в том кто её ему даст
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Ответ DVS1
Так Абаскаль и это не умеет
тогда поднимаю руки вверх
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Ответ Сергей Иванов
Если у Мостового есть собака, то он наверное и ей говорит, что Абаскаль даже в футбол не играл...
у него собаку Абаскаль зовут.
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Ответ кэпко
когда Мостовой ложится с женщиной в постель, то первым делом говорит, а ты знаешь, что Абаскаль даже в футбол не играл?
Если у Мостового есть собака, то он наверное и ей говорит, что Абаскаль даже в футбол не играл...
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Ответ кэпко
когда Мостовой ложится с женщиной в постель, то первым делом говорит, а ты знаешь, что Абаскаль даже в футбол не играл?
Он ещё с женщиной ложится в постель?Он же жадный говорят что даже за обед за себя не платит А Вы про женщин
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Абаскаль, конечно, как тренер пока загадка. Он ещё молод и по сути только начинает карьеру тренера. Я хоть и не болею за Спартак, но действительно было интересно, почему в такую популярную и значимую по российским меркам команду приходит такой неизвестный и по сути не имеющий никаких достижений тренер. Но, опять же, это вопрос не к тренеру, а к тем людям, которые позвали его на эту должность. Абаскаль получил предложение и принял его, он работает, пусть не так успешно, как хотелось бы болельщикам красно-белых. Понятно, что в команде нужны перемены, и в ТШ, и по составу команды тоже. И они, я абсолютно уверен, будут. Но, Мост несёт какую-то околесицу несусветную. Зачем тренеру бегать с мячом или чеканить? Он должен тренировать команду, готовить её к играм. Такое ощущение что в школе тренеров он только языком чешет, вспоминая с корешами футбольные байки и иногда режется в триста. Тот же Моуриньо, он же тоже не был хорошим футболистом. Я абсолютно уверен, что тех кто сможет вспомнить его именно как игрока, тут по пальцам пересчитать можно, если вообще такие есть. Но это не помешало ему стать отличным тренером. И его достижения только подчёркивают это. Да, относится к нему можно по разному, но его карьера заслуживает только уважения. Хотя и прошёл он очень длинный путь от переводчика и помощника до ГТ. А Гильермо.. Ну конечно, нельзя их сравнивать с Жозе. Он, наверное, и сам мечтать не мог что вдруг его Спартак позовёт. Если он сумеет сделать правильные выводы из отрицательных результатов, продолжит работу над собой, будет развиваться как тренер - может быть мы еще услышим о нем, как о успешном и грамотном специалисте. Сложно сказать. Но и смысла кричать о том что он чеканить не умеет нет никакого. Его объективная оценка - это место в турнирной таблице. Не более. Я так считаю.
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Так только ты о нем и говоришь постоянно...
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может хватит уже ныть ежедневно Саша. Ноет и ноет. стань тренером и покажи уже кто ты есть.
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Так хватит о нём говорить, потому что хватит о нём говорить!
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"Ничего не добился в футболе, хватит о нем говорить"

Так ты сам о нем постоянно говоришь. Мост забавный персонаж, живет прошлым и считает, что все вокруг ему должны. Карпин уже больше десяти лет тренирует, а царь ничего не делает и все ждет предложений от топ клубов.
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дайте Моуринью и Сарри , тоже не пробегут , и что дальше ?
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Саша безуспешно сам себя уговаривает(((
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Мостовой болен...
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И кто же чаще всего про Абаскаля вспоминает по 5 раз на дню.
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Тренер не должен чеканить Тренер должен выбрать состав и тактику на игру Неужели тебя Саша этому не научили на учебе тренера
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