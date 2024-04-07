Александр Мостовой: «Дайте Абаскалю мяч – он и ста метров не пробежит. Ничего не добился в футболе, хватит о нем говорить»

Александр Мостовой поделился мнением о тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

«Уже ничего не хочется говорить об . О нем говорят больше, чем о любом другом человеке. Каждое слово Абаскаля разбирают на атомы, ну сколько можно?

Хватит о нем говорить. Он ничего не добился в футболе. Дайте ему футбольный мяч – он и ста метров не пробежит», – сказал бывший полузащитник сборной России.