Мостовой о «Спартаке»: «У меня бы играли одновременно и Промес, и Зиньковский. Абаскаль сам в футбол не играл, ему тяжело увидеть очевидное»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Квинси Промес Антон Зиньковский Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой выпускал бы Антона Зиньковского и Квинси Промеса вместе.

«В отсутствие Промеса у «Спартака» есть Зиньковский, который создает угрозы. Вспоминаю, что когда Антон сидел в запасе, то я задавался вопросом, почему он только выходит на замену, хотя и за 15–20 минут делает много полезного.

Понятно, что Абаскаль сам в футбол не играл, и потому ему тяжело увидеть очевидные вещи.

Промес и Зиньковский действуют почти на одной позиции. Но раньше Антон не выходил в стартовом составе, даже когда там не было Квинси. А у меня бы играли одновременно и тот, и другой», – сказал бывший полузащитник «Спартака».

Материалы по теме

48 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Оба вратарями
+98
-3
+95
Реально клиника плачет по Мостовому)))
+56
-9
+47
Скажите ему кто нибудь про Промеса
+36
-3
+33
Да и сам бы я вышел. Почеканить
+22
-1
+21
Ответ Алексей Мишин
Он из палаты вещает
Какая то элитная клиника с интернетом)))) хотя если ты про студию Матч ТВ, то тогда да, это точно клиника)))
+19
-2
+17
Страшная тайна для Мостового, но Зиньковский из 65 матчей в Спартаке 48 сыграл именно с Промесом на поле.
Вообще, Квинси для Зиньковского топ 3 партнер на поле, чаще он оказывался только с Денисовым (49) и с Зобниным (53).
Ну и само собой, все это при Абаскале.
+13
0
+13
Ответ mr.salah89
Реально клиника плачет по Мостовому)))
Он из палаты вещает
+11
-3
+8
Марадона тож думал, быть тренером просто - знай выпускай всех нападающих. И каких нападающих! Итог известен.
+8
-1
+7
Ответ Ренат Довлятчин
Оба вратарями
один гоняла
+6
0
+6
При Мостовом весь состав Спартака вышел бы на поле и начал чеканить мяч.
+6
-3
+3
ну все, скоро Царь получит лицензию, держись лига
+2
0
+2
Царь видимо не понимает, что с него угорают.

Уже скоро станет нарицательным «я в футбол играл…он в футбол не играл» для определения характеристики
+3
-1
+2
Зина шикарно отыграл с Уралом: 2 запоротых потенциальных выхода 1 на 1 из-за проблем с техникой, пару раз мимо ворот шлёпнул, никаких обострений передачами, пару раз в руки ударил - если бы Мостовой головой думал, а не вспоминал как когда-то играл, то увидел бы, что Зина с такой игрой и в Урале не факт, что играл бы
+2
0
+2
Бодливой корове бог рогов не даёт.
+5
-3
+2
Конечно Абаскаль не тренер. Даже чеканить не умеет.
+2
-1
+1
Спортс, уберите его уже отсюда нафиг, ибо за..ел!
+1
0
+1
Ответ Алексей Мишин
Он из палаты вещает
Из царской палаты молвит
+1
0
+1
Не того Володька Быстров обозвал клоуном.
+4
-3
+1
Тут он может и прав, Промес у Карреры играл справа против Севильи, Краснодара и смотрелся ок, по моему КПД было не плохим. Теоретически это возможно, но тут надо решать, а сильнее ли Зиньковский Промеса слева? По мне так Зиньковский вообще не сильнее Богонда справа и возможно поэтому он и сидел на лавке. Уже 3 игры подряд он мучается на поле, а толку 0. Нет стабильности, я не удивлюсь если он положит красивый гол зениту, но это не значит, что при выборе состава он должен быть в старте.
+1
0
+1
Ответ mr.salah89
Реально клиника плачет по Мостовому)))
Мостовой все верно говорит. Клиника реально плачет по большей части местных комментаторов
+4
-3
+1
Ответ mr.salah89
Реально клиника плачет по Мостовому)))
не просто Плачет-ему там прогулы ставят Каждый день..а таблетки нужны всё сильнее...
0
0
0
Ответ mr.salah89
Не про это имел виду, а про фразу не играл в футбол, и поэтому не понимает таких вещей. Промеса уже никуда не поставить ему , кроме как передачки в камеру
Ну это его бзик, да
0
0
0
Ответ mr.salah89
Реально клиника плачет по Мостовому)))
вы не видите, как можно поставить и Промеса и Зиньковского вместе )?
0
0
0
Ответ Ваня-председатель
Мостовой все верно говорит. Клиника реально плачет по большей части местных комментаторов
Верно говорит про то, что не играл в футбол, и поэтому не видит как их вместе ставить в основу?
0
0
0
Ответ Artie Bukko
вы не видите, как можно поставить и Промеса и Зиньковского вместе )?
Не про это имел виду, а про фразу не играл в футбол, и поэтому не понимает таких вещей.

Промеса уже никуда не поставить ему , кроме как передачки в камеру
0
0
0
Увольняйте скорее абаскаля. И дайте наконец шанс царю. А то надоел он уже
0
0
0
В 4-4-3 без проблем
0
0
0
Пролетает жизнь в параллельной реальности у данного персонажа....
+1
-1
0
я забыл или так и было?) мостовой увидел гениальный план и расстановку во сне, жаль что это просто воспоминание))
+1
-1
0
ну, это как бы тот уровень новостей которые мы заслужили. к сожалению.
есть мост, есть журналюга, есть сми, есть читатель. угадайте, кто в этой схеме лох? подсказка: мост бабки получает за это.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий