Мостовой о «Спартаке»: «У меня бы играли одновременно и Промес, и Зиньковский. Абаскаль сам в футбол не играл, ему тяжело увидеть очевидное»
Александр Мостовой выпускал бы Антона Зиньковского и Квинси Промеса вместе.
«В отсутствие Промеса у «Спартака» есть Зиньковский, который создает угрозы. Вспоминаю, что когда Антон сидел в запасе, то я задавался вопросом, почему он только выходит на замену, хотя и за 15–20 минут делает много полезного.
Понятно, что Абаскаль сам в футбол не играл, и потому ему тяжело увидеть очевидные вещи.
Промес и Зиньковский действуют почти на одной позиции. Но раньше Антон не выходил в стартовом составе, даже когда там не было Квинси. А у меня бы играли одновременно и тот, и другой», – сказал бывший полузащитник «Спартака».
Вообще, Квинси для Зиньковского топ 3 партнер на поле, чаще он оказывался только с Денисовым (49) и с Зобниным (53).
Ну и само собой, все это при Абаскале.
Уже скоро станет нарицательным «я в футбол играл…он в футбол не играл» для определения характеристики
Промеса уже никуда не поставить ему , кроме как передачки в камеру
есть мост, есть журналюга, есть сми, есть читатель. угадайте, кто в этой схеме лох? подсказка: мост бабки получает за это.