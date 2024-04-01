Мостовой о «Спартаке»: «У меня бы играли одновременно и Промес, и Зиньковский. Абаскаль сам в футбол не играл, ему тяжело увидеть очевидное»

Александр Мостовой выпускал бы Антона Зиньковского и Квинси Промеса вместе.

«В отсутствие у «Спартака» есть , который создает угрозы. Вспоминаю, что когда Антон сидел в запасе, то я задавался вопросом, почему он только выходит на замену, хотя и за 15–20 минут делает много полезного.

Понятно, что сам в футбол не играл, и потому ему тяжело увидеть очевидные вещи.

Промес и Зиньковский действуют почти на одной позиции. Но раньше Антон не выходил в стартовом составе, даже когда там не было Квинси. А у меня бы играли одновременно и тот, и другой», – сказал бывший полузащитник « ».