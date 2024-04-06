Александр Мостовой: «Абаскалю все равно, он получает удовольствие! Его сделали самым популярным человеком в нашем футболе, а он даже никогда не играл»

Александр Мостовой считает, что Гильермо Абаскаль скоро покинет «Спартак».

«По-моему, вообще не имеет смысла говорить об . Потому что он уже, можно сказать, на чемоданах. Я про него еще полгода назад все сказал, а многие только сейчас начали говорить.

Абаскалю все равно, он получает удовольствие! Вы его сделали самым популярным человеком в нашем футболе! Это уму не поддается. Человек даже в футбол никогда не играл в жизни», – сказал бывший полузащитник сборной России.