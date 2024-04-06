Александр Мостовой: «Абаскалю все равно, он получает удовольствие! Его сделали самым популярным человеком в нашем футболе, а он даже никогда не играл»
Александр Мостовой считает, что Гильермо Абаскаль скоро покинет «Спартак».
«По-моему, вообще не имеет смысла говорить об Абаскале. Потому что он уже, можно сказать, на чемоданах. Я про него еще полгода назад все сказал, а многие только сейчас начали говорить.
Абаскалю все равно, он получает удовольствие! Вы его сделали самым популярным человеком в нашем футболе! Это уму не поддается. Человек даже в футбол никогда не играл в жизни», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Зачем эти постоянные упоминания про "не играл в футбол"?
Почему мостового не заботит отсутствие игровой карьеры у кучи бандитского шлака без игровой карьеры? Не играли осинькин, галактионов, ташуев и ещё куча бесполезного шлака, главное качество которых - они мало просят от бандитского контракта
1) Светить солнце
2) Течь реки
3) Царь критиковать Абаскаля
4) Журналюшки спрашивать Царя об Абаскале
5) Спортс публиковать этот бред