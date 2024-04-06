Александр Мостовой: «Абаскалю все равно, он получает удовольствие! Его сделали самым популярным человеком в нашем футболе, а он даже никогда не играл»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой считает, что Гильермо Абаскаль скоро покинет «Спартак».

«По-моему, вообще не имеет смысла говорить об Абаскале. Потому что он уже, можно сказать, на чемоданах. Я про него еще полгода назад все сказал, а многие только сейчас начали говорить.

Абаскалю все равно, он получает удовольствие! Вы его сделали самым популярным человеком в нашем футболе! Это уму не поддается. Человек даже в футбол никогда не играл в жизни», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Материалы по теме

18 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вам не надоело одно и то же печатать??
+15
0
+15
пару дней назад Мостовой говорил, что пора прекратить говорить о Абаскале, но сегодня он не удержался...
+13
-1
+12
Мостовой главная плакса российского футбола
+9
-2
+7
все мы знаем, кто на самом деле самый популярный человек в нашем футболе
+4
-1
+3
уже утомил этот Мостовой
+1
0
+1
персональный хейтер какой-то
+1
0
+1
Ответ superbro
Мостовой главная плакса российского футбола
Нет, это фишка спорта, писать одно и то же каждый день.
+1
0
+1
Ответ </c/>
пару дней назад Мостовой говорил, что пора прекратить говорить о Абаскале, но сегодня он не удержался...
Выходные же, отдыхает человек
0
0
0
Ответ </c/>
пару дней назад Мостовой говорил, что пора прекратить говорить о Абаскале, но сегодня он не удержался...
Это старое интервью)
0
0
0
Ответ superbro
Мостовой главная плакса российского футбола
Зато блогодаря ему мы теперь знаем такие вещи, что не каждый шпион достанет-типа, что Абаскаль в футбол не играл и чиканить не умеет.
0
0
0
Не, он реально стебется уже, невозможно столько раз повторять одно и то же
0
0
0
хорош ныть уже
0
0
0
Я НЕ ПОНИМАЮ!!!! В каждом посте про Александра Мостового он говорит про то что кто-то играл в футбол, либо не играл футбол, на этом строятся все тезисы. Это он на самом деле так говорит, либо какой-то локальный прикол спортса?
0
0
0
Сначала было смешно но теперь грустно. Мне кажется он болен
0
0
0
Ведь он даже не гражданин ! (с)
0
0
0
Просто надоело это читать, это уже давно неадекватно
0
0
0
Так зачем мостовой постоянно лезет к Абаскалю?

Зачем эти постоянные упоминания про "не играл в футбол"?

Почему мостового не заботит отсутствие игровой карьеры у кучи бандитского шлака без игровой карьеры? Не играли осинькин, галактионов, ташуев и ещё куча бесполезного шлака, главное качество которых - они мало просят от бандитского контракта
0
0
0
Никогда не перестанет:
1) Светить солнце
2) Течь реки
3) Царь критиковать Абаскаля
4) Журналюшки спрашивать Царя об Абаскале
5) Спортс публиковать этот бред
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий