Мостовой считает, что Личка сильнее Абаскаля: «Марцел добился, чтобы о нем заговорили, позвали в топ-клуб РПЛ. Это все точно не про Гильермо»

Александр Мостовой сравнил Марцела Личку и Гильермо Абаскаля.

Сегодня «Динамо» примет « » в матче 23-го тура Мир . Игра начнется в 19:30 по московскому времени.

«В сегодняшнем дерби, на мой взгляд, явного фаворита нет. Обе команды в последнее время выглядят нестабильно. Возможно, если бы не крупное поражение «Ростову», «Динамо» было бы поспокойнее и у них было бы больше шансов сегодня.

Считаю ли я, что по-тренерски Личка намного сильнее ? Конечно, да. Это даже не обсуждается. Посмотрите, сколько и как работал перед тем, как возглавить «Динамо». Он в России провел много времени, добился того, чтобы о нем заговорили, чтобы позвали в топ-клуб РПЛ. Это все точно не про Абаскаля», – заявил бывший игрок красно-белых.

На данный момент « », набрав 38 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. « » с 32 очками располагается на седьмой строчке.