Мостовой считает, что Личка сильнее Абаскаля: «Марцел добился, чтобы о нем заговорили, позвали в топ-клуб РПЛ. Это все точно не про Гильермо»
Александр Мостовой сравнил Марцела Личку и Гильермо Абаскаля.
Сегодня «Динамо» примет «Спартак» в матче 23-го тура Мир РПЛ. Игра начнется в 19:30 по московскому времени.
«В сегодняшнем дерби, на мой взгляд, явного фаворита нет. Обе команды в последнее время выглядят нестабильно. Возможно, если бы не крупное поражение «Ростову», «Динамо» было бы поспокойнее и у них было бы больше шансов сегодня.
Считаю ли я, что по-тренерски Личка намного сильнее Абаскаля? Конечно, да. Это даже не обсуждается. Посмотрите, сколько и как Личка работал перед тем, как возглавить «Динамо». Он в России провел много времени, добился того, чтобы о нем заговорили, чтобы позвали в топ-клуб РПЛ. Это все точно не про Абаскаля», – заявил бывший игрок красно-белых.
На данный момент «Динамо», набрав 38 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 32 очками располагается на седьмой строчке.