Мостовой считает, что Личка сильнее Абаскаля: «Марцел добился, чтобы о нем заговорили, позвали в топ-клуб РПЛ. Это все точно не про Гильермо»

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Александр Мостовой Марцел Личка Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой сравнил Марцела Личку и Гильермо Абаскаля.

Сегодня «Динамо» примет «Спартак» в матче 23-го тура Мир РПЛ. Игра начнется в 19:30 по московскому времени.

«В сегодняшнем дерби, на мой взгляд, явного фаворита нет. Обе команды в последнее время выглядят нестабильно. Возможно, если бы не крупное поражение «Ростову», «Динамо» было бы поспокойнее и у них было бы больше шансов сегодня.

Считаю ли я, что по-тренерски Личка намного сильнее Абаскаля? Конечно, да. Это даже не обсуждается. Посмотрите, сколько и как Личка работал перед тем, как возглавить «Динамо». Он в России провел много времени, добился того, чтобы о нем заговорили, чтобы позвали в топ-клуб РПЛ. Это все точно не про Абаскаля», – заявил бывший игрок красно-белых.

На данный момент «Динамо», набрав 38 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 32 очками располагается на седьмой строчке.

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11 комментариев
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Никто не успокоится пока Сашку на тренерство не посадят. Так и будет волна за волной при любом тренере в Спартаке. Пока Сашку на тренерство не посадят.
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Ну вообще то он прав. Абаскаль тотальный ноунейм в международном футболе. С какого перепугу его в Спартак позвали, до сих пор понять не могу
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Марцел Топ
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В очном противостоянии и выясняется, кто сильней.
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фаворитом будут те, кого тренерский штаб мотивирует сильнее, настроит на дерби лучше.....а так, плюс-минус команды одного уровня..
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