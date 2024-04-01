Мостовой про 1 апреля: «Решение оставить Абаскаля – уже лучшая шутка от «Спартака»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой в очередной раз раскритиковал «Спартак» и Гильермо Абаскаля.

22-м туре Мир РПЛ красно-белые сыграли дома вничью с «Уралом» (0:0).

– Слушайте, ну понятное дело, что без Промеса тяжело, но немного удивляет, что такая атакующая команда, как «Спартак» не может забить в трех матчах подряд после возобновления чемпионата.

– Как клуб может обыграть это из-за первого апреля?

– Да никак. Решение оставить Абаскаля – уже лучшая шутка от «Спартака», – сказал бывший хавбек москвичей Мостовой.

После возобновления чемпионата России «Спартак» также сыграл вничью с «Зенитом» (0:0) и уступил «Факелу» (0:2). Единственную победу красно-белые одержали над «Оренбургом» (3:1) в Кубке России.

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25 комментариев
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Самой лучшей первоапрельской шуткой было бы назначение Мостового на пост главного тренера Спартака
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Когда Мостовой просыпается, он сначала говорит "Абаскаль" а уже потом "Доброе утро"
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А вот не заговорить про Абаскаля у Мостового не получилось)
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Каждый серьезный клуб обязан 1 апреля каждый год слать Мостовому приглашение стать главным тренером
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Мостовой о «Спартаке»: «Удивлюсь, если Абаскаля уволят сейчас. Никакой логики – сначала продлевают и кричат, что все супер, потом проигрывают один матч и собираются увольнять»
Мостовой про 1 апреля: «Решение оставить Абаскаля – уже лучшая шутка от «Спартака»

Это даже комментировать не требуется))
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оратор Катон: "Карфаген должен быть разрушен!"
футболист Мостовой: "Абаскаль должен быть изгнан!"
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Мостовой, что, не знает, что его вместо Абаскаля назначили?? Как такое возможно... Уже скажите ему кто-нибудь!
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Ответ Cearvm
А вот не заговорить про Абаскаля у Мостового не получилось)
Интересно, Абаскаль знает о существовании Мостового?
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Ответ brace
Интересно, Абаскаль знает о существовании Мостового?
Так он же испанец, а все испанцы знают про Мостового.
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- Александр, как вы собираетесь отмечать Новый год?
- Если в новом году Абаскаль останется в Спартаке, то и отмечать нечего
- Александр, отмечаете ли вы День Победы?
- Пока Абаскаль в Спартаке на огромном контракте, никакой победы не видать, он в футбол не играл.
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у Мостового если про Абаскля не вспомнил,день пропал.
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Ответ dinm 8
После его слов про какого-то бога еще больше зауважал Абаскаля.
зачем?
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Ответ fussballer
Так он же испанец, а все испанцы знают про Мостового.
Логично)
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