Мостовой про 1 апреля: «Решение оставить Абаскаля – уже лучшая шутка от «Спартака»

Александр Мостовой в очередной раз раскритиковал «Спартак» и Гильермо Абаскаля.

22-м туре Мир красно-белые сыграли дома вничью с «Уралом» (0:0).

– Слушайте, ну понятное дело, что без Промеса тяжело, но немного удивляет, что такая атакующая команда, как «Спартак» не может забить в трех матчах подряд после возобновления чемпионата.

– Как клуб может обыграть это из-за первого апреля?

– Да никак. Решение оставить – уже лучшая шутка от « », – сказал бывший хавбек москвичей .

После возобновления чемпионата России «Спартак» также сыграл вничью с «Зенитом» (0:0) и уступил «Факелу» (0:2). Единственную победу красно-белые одержали над «Оренбургом» (3:1) в Кубке России.