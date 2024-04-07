Спортдиректор «Баварии» Эберль: «Мне насрать на поиск тренера. Сейчас все внимание на игре с «Арсеналом»

Теги Бавария бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Арсенал Макс Эберль брань Футбол

В «Баварии» высказались о поиске нового главного тренера.

Вчера мюнхенский клуб уступил «Хайденхайму» в 28-м туре Бундеслиги (2:3). 

«Мне насрать на поиск тренера. Сейчас все внимание на игре [с «Арсеналом»] во вторник. Это уже достаточно сложно.

Во вторник нам предстоит отправиться в Лондон, где мы встретимся с командой, которая – при всем уважении к «Хайденхайму» – на класс выше их с точки зрения игры. Нам нужно перевернуть ситуацию, чтобы не получить оплеуху», – сказал спортивный директор «Баварии» Макс Эберль в эфире ZDF.

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5 комментариев
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"поиск" тут явно лишнее
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А почему спортивного директора так должна волновать игра с Арсеналом? Разве он не должен заниматься планированием на следующей сезон?
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Очень хорошо ))))
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Кайфую со страданий федеративного клуба. За арсенал поболеем с большой радостью!💕
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Интересно он так и высказался "насрать",тогда снимаю "шляпу".
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