Спортдиректор «Баварии» Эберль: «Мне насрать на поиск тренера. Сейчас все внимание на игре с «Арсеналом»

В «Баварии» высказались о поиске нового главного тренера.

Вчера мюнхенский клуб уступил «Хайденхайму» в 28-м туре Бундеслиги (2:3).

«Мне насрать на поиск тренера. Сейчас все внимание на игре [с « »] во вторник. Это уже достаточно сложно.

Во вторник нам предстоит отправиться в Лондон, где мы встретимся с командой, которая – при всем уважении к «Хайденхайму» – на класс выше их с точки зрения игры. Нам нужно перевернуть ситуацию, чтобы не получить оплеуху», – сказал спортивный директор «Баварии» в эфире ZDF.

Спортдиректор «Баварии» Эберль о том, доработает ли Тухель сезон: «Этот вопрос будет рассматриваться в ближайшие недели»