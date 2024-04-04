Мюллер о четвертьфинале ЛЧ: «Это уже не тот «Арсенал», с которым «Бавария» уверенно справлялась в прошлом. Но я уверен, что мы победим»

Теги Бавария бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Арсенал Томас Мюллер Футбол

Томас Мюллер высказался о предстоящем противостоянии с «Арсеналом».

«Бавария» встретится с лондонским клубом в четвертьфинале Лиги чемпионов. Первый матч состоится 9 апреля, ответный – 17 апреля. 

«Это уже не тот «Арсенал», с которым «Бавария» всегда уверенно справлялась в прошлом. Предстоит много работы, но я уверен, что мы победим «канониров», – сказал полузащитник мюнхенской команды. 

6 комментариев
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Я тоже уверен, что Бавария победит
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Мюллер: -А вас, Зинченко, я попрошу остаться!
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да и Бавария не та, чего греха таить
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Я тоже верю в победу Баварии, но смотря на то как Арсенал уделал Сити и Ливерпуль... даже как то тревожно за Баварию становится.
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