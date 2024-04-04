Мюллер о четвертьфинале ЛЧ: «Это уже не тот «Арсенал», с которым «Бавария» уверенно справлялась в прошлом. Но я уверен, что мы победим»

Томас Мюллер высказался о предстоящем противостоянии с «Арсеналом».

«Бавария» встретится с лондонским клубом в четвертьфинале чемпионов. Первый матч состоится 9 апреля, ответный – 17 апреля.

«Это уже не тот « », с которым « » всегда уверенно справлялась в прошлом. Предстоит много работы, но я уверен, что мы победим «канониров», – сказал полузащитник мюнхенской команды.