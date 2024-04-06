Хавертц о «Баварии»: «Их сезон не настолько плох, как о нем говорят. Это выдающаяся команда с очень хорошим тренером, «Арсеналу» предстоит тяжелая битва»

Кай Хавертц высказался о предстоящем противостоянии с «Баварией».

«Арсенал» встретится с мюнхенским клубом в четвертьфинале чемпионов. Первый матч состоится 9 апреля.

ответил на вопрос о том, что команда Томаса Тухеля может провести сезон, не выиграв ни одного трофея.

«Такого не случалось уже давно. Но, конечно, нужно отдать должное другим клубам, особенно «Байеру», потому что они проводят выдающийся сезон. И я не думаю, что сезон «Баварии» по большому счету настолько плох, как о нем говорят.

Примерно месяц назад, когда главный матч был между «Леверкузеном» и «Баварией», «Байер» шел без единого поражения в сезоне, но « » все равно отставала всего на два очка. Конечно, сейчас отрыв немного больше, но я думаю, что теперь они полностью сосредоточатся на Лиге чемпионов, это выдающаяся команда с очень хорошим тренером.

Вот почему я думаю, что это будет очень, очень тяжелая битва для нас. Но мы готовы и сделаем все, что в наших силах, чтобы пройти дальше», – сказал полузащитник « ».