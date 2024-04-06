Спортдиректор «Баварии» Эберль о том, доработает ли Тухель сезон: «Этот вопрос будет рассматриваться в ближайшие недели»

Теги Бавария бундеслига Германия Томас Тухель Хайденхайм Макс Эберль Футбол

Макс Эберль допустил, что Томас Тухель не доработает до конца сезона.

«Бавария» отстает от «Байера» на 16 очков за 6 туров до завершения чемпионата Германии. Сегодня она проиграла «Хайденхайму» (2:3).

Спортивного директора мюнхенцев спросили, останется ли Тухель на посту тренера до лета, как и планировалось.

«Этот вопрос определенно будет рассматриваться в ближайшие недели», – сказал Эберль.

При этом менеджер подчеркнул, что у него «не было мысли» отправить Тухеля в отставку перед игрой с «Арсеналом» (9 апреля) в Лиге чемпионов.

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9 комментариев
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В ближайшие недели сезон закончится, очнулись
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А должен рассматриваться в ближайшие часы, иначе шансов пройти Арсенал не будет, команде явно нужен глоток свежего воздуха
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Тухель решил не ждать пока игроки Баварии его сольют и решил слить Баварию первым.
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Вернуть Флика самый логичный вариант
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Ответ олдовый манк
А должен рассматриваться в ближайшие часы, иначе шансов пройти Арсенал не будет, команде явно нужен глоток свежего воздуха
Это заслуженная карма за раннее увольнение Нагельсманна
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Тухель больше не топ
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У спортивной дирекции "не было мысли", это да.
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Как по мне,сейчас увольнение Тухеля не слишком целесообразно.
Команда никуда не делась,и полтора месяца доиграть они смогут.
Тот же Мюллер может дать установку на матч с Арсеналом.Без шуток.
Мне кажется в ЛЧ мы увидим совсем другую команду.
Ну а после 34 тура в БЛ Тухеля вежливо попросить,не медля ни секунды.
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Ответ олдовый манк
А должен рассматриваться в ближайшие часы, иначе шансов пройти Арсенал не будет, команде явно нужен глоток свежего воздуха
Скажи такое в 2016 году 🤣🤣🤣
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