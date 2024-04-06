Спортдиректор «Баварии» Эберль о том, доработает ли Тухель сезон: «Этот вопрос будет рассматриваться в ближайшие недели»
Макс Эберль допустил, что Томас Тухель не доработает до конца сезона.
«Бавария» отстает от «Байера» на 16 очков за 6 туров до завершения чемпионата Германии. Сегодня она проиграла «Хайденхайму» (2:3).
Спортивного директора мюнхенцев спросили, останется ли Тухель на посту тренера до лета, как и планировалось.
«Этот вопрос определенно будет рассматриваться в ближайшие недели», – сказал Эберль.
При этом менеджер подчеркнул, что у него «не было мысли» отправить Тухеля в отставку перед игрой с «Арсеналом» (9 апреля) в Лиге чемпионов.
Команда никуда не делась,и полтора месяца доиграть они смогут.
Тот же Мюллер может дать установку на матч с Арсеналом.Без шуток.
Мне кажется в ЛЧ мы увидим совсем другую команду.
Ну а после 34 тура в БЛ Тухеля вежливо попросить,не медля ни секунды.