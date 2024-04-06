Спортдиректор «Баварии» Эберль о том, доработает ли Тухель сезон: «Этот вопрос будет рассматриваться в ближайшие недели»

Макс Эберль допустил, что Томас Тухель не доработает до конца сезона.

« » отстает от «Байера» на 16 очков за 6 туров до завершения чемпионата Германии. Сегодня она проиграла « » (2:3).

Спортивного директора мюнхенцев спросили, останется ли Тухель на посту тренера до лета, как и планировалось.

«Этот вопрос определенно будет рассматриваться в ближайшие недели», – сказал .

При этом менеджер подчеркнул, что у него «не было мысли» отправить в отставку перед игрой с «Арсеналом» (9 апреля) в Лиге чемпионов.