Тухель будет руководить «Баварией» в матче с «Арсеналом». В этом заверил спортдиректор Фройнд

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Арсенал Томас Тухель Кристоф Фройнд Футбол

Томаса Тухеля не уволят в ближайшие дни.

Сегодня «Бавария» уступила «Хайденхайму» (2:3) в 28-м туре Бундеслиги и отстает от лидирующего «Байера» на 16 очков.

Спортивный директор Кристоф Фройнд после матча заявил, что 50-летний специалист «сто процентов» будет руководить командой в матче Лиги чемпионов против «Арсенала» 9 апреля.

Ранее стало известно, что Тухель покинет «Баварию» по окончании сезона.

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14 комментариев
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У кого-то из боссов Баварии стоит ставка, что 7Хага уволят быстрее, иначе я не могу объяснить почему после одного из самых позорных сезонов в истории современной Баварии, это чудо продолжает руководить клубом, так еще и важнейший матч сезона на него оставили. Бардак..
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Отличная новость для Арсенала
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Даже если уволят, что это изменит?
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Ну...
Видимо следует ждать вылет от «канониров»...
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Руководители похоже окончательно забили на результаты этого сезона.
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Раз фройнд Тухеля так говорит, значит так и есть. Радуйся, "Арсенал".
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Звучит как то неудивительно....как намёк ....
А для Арсенала новость скорее из разряда поднимающих настроение.
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Тухель отдоминируется и свалит
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Ответ Fona
У кого-то из боссов Баварии стоит ставка, что 7Хага уволят быстрее, иначе я не могу объяснить почему после одного из самых позорных сезонов в истории современной Баварии, это чудо продолжает руководить клубом, так еще и важнейший матч сезона на него оставили. Бардак..
Забавно: в прошлом сезоне Нагельсманна уволили как раз перед первым четвертьфиналом ЛЧ. Без всякой причины: в ЛЧ команда играла блестяще, в чемпионате - вполне сносно. Тут тотальный развал, тренер явно вредит команде, на носу 1/4 ЛЧ: последний шанс спасти сезон - но его не увольняют. "Новое" это руководство только формально, а по сути ничем от старого не отличается.
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Ответ Мафусаил Бен
Даже если уволят, что это изменит?
Ковача уволили посреди сезона, помните эффект? Как минимум на эмоциях остаток сезона доиграть без тухлого
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Ответ Fona
Ковача уволили посреди сезона, помните эффект? Как минимум на эмоциях остаток сезона доиграть без тухлого
Вы правы, но сейчас не тот случай, мне кажется!
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Ответ Мафусаил Бен
Вы правы, но сейчас не тот случай, мне кажется!
Давайте по другому, какая польза от Тухеля? Отношения со всеми испорчены, раздевалка потеряна, игры и результатов нет. Ни одного плюса я не вижу, чтобы он оставался тренером, заодно можно сказать, что нужно со многими игроками контракты продлевать, но уж явно не в таких условиях
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Ответ Влад Шестаков
Ну... Видимо следует ждать вылет от «канониров»...
с разгромом
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