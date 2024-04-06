Тухель будет руководить «Баварией» в матче с «Арсеналом». В этом заверил спортдиректор Фройнд

Томаса Тухеля не уволят в ближайшие дни.

Сегодня « » уступила «Хайденхайму» (2:3) в 28-м туре Бундеслиги и отстает от лидирующего «Байера» на 16 очков.

Спортивный директор после матча заявил, что 50-летний специалист «сто процентов» будет руководить командой в матче чемпионов против « » 9 апреля.

Ранее стало известно, что покинет «Баварию» по окончании сезона.