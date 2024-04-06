Тухель будет руководить «Баварией» в матче с «Арсеналом». В этом заверил спортдиректор Фройнд
Томаса Тухеля не уволят в ближайшие дни.
Сегодня «Бавария» уступила «Хайденхайму» (2:3) в 28-м туре Бундеслиги и отстает от лидирующего «Байера» на 16 очков.
Спортивный директор Кристоф Фройнд после матча заявил, что 50-летний специалист «сто процентов» будет руководить командой в матче Лиги чемпионов против «Арсенала» 9 апреля.
Ранее стало известно, что Тухель покинет «Баварию» по окончании сезона.
Видимо следует ждать вылет от «канониров»...
А для Арсенала новость скорее из разряда поднимающих настроение.